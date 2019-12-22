Экономика

Мой БрянскМой БрянскМинфин обсуждает с бизнес-сообществом поправки к законопроекту о СЗПК

Министерство финансов продолжает разработку поправок к законопроекту и СЗПК с бизнес-сообществом. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление замминистра финансов России Андрея Иванова.
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