Экономика
Мой БрянскМинфин обсуждает с бизнес-сообществом поправки к законопроекту о СЗПК
Министерство финансов продолжает разработку поправок к законопроекту и СЗПК с бизнес-сообществом. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление замминистра финансов России Андрея Иванова.
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Правительство накопило перед инвесторами 3 триллиона рублей обязательств
Независимая газетавчера в 12:54
Идея распространить режим о СЗПК на финансовый сектор обсуждается с участием банкиров - замминистра финансов
Финмаркет21 декабря в 03:25
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Первый поезд отправится с полуострова в Северную столицу.
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Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
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На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
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Лавров оценил введение новых санкций США против «Северного потока-2»
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал введение новых санкций Соединенных Штатов против проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", отметив, что после данного шага ни одна страна не должна сомневаться в ненадежности Вашингтона.
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Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю
В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
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СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
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В Кирове самолет выкатился за пределы полосы после посадки
В Кирове пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Происшествия
В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце
В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Общество
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Политика
Путин огласит послание Федеральному собранию 15 января
«Владимир Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию 15 января 2020 года», — сказал Песков.
Политика
Стало известно о «рождественском подарке» Северной Кореи для США
Собеседник телеканала подчеркнул, что новые меры должны стать «рождественским подарком» Вашингтону, который обещал преподнести Пхеньян.
Происшествия
МВД назначило проверку после учений со школьниками в Татарстане
В Татарстане МВД проведет проверку по факту тактико-строевых занятий с участием учеников одной из школ, которых привлекли как статистов, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны
Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
Кино
Терри Гиллиам раскритиковал «Черную Пантеру» и супергеройские фильмы
Рассуждая о состоянии современной киноиндустрии, страдающей от засилья супергеройских фильмов, Терри Гиллиам признался, что больше других проектов жанра он ненавидит «Черную Пантеру» Райана Куглера.
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В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
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Бочкарева предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков
Один из московских судов рассмотрит уголовное дело актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу "Счастливы вместе", которую ранее задержали с кокаином.
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
Продавцы-кассиры стали самой востребованной профессией в России, сообщили "Известия" со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт труда.
Политика
В Хорватии пройдет второй тур президентских выборов
Шоу-бизнес
Дочь Ивана Урганта оправдалась за роман с афроамериканцем
Недавно молодая девушка рассекретила свою любовь, и оказалось, что Эрика встречается с неким темнокожим парнем, с которым она познакомилась судя по всему в Нью-Йорке, где падчерица Ивана Урганта живёт и учится уже несколько лет.
Общество
Служба внешней разведки России рассекретит имена разведчиков-нелегалов
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что рассекретит имена семерых разведчиков-нелегалов.
Культура
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Общество
Глава Мурманской области объявил 31 декабря выходным днем
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря для работников бюджетной сферы.
Кино
«Елена» Звягинцева вошла в список лучших фильмов десятилетия
Американский журнал Rolling Stone составил список из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия.
Общество
Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий
Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
Политика
МИД Польши возмутили слова Путина о Второй мировой войне
Энергетика
Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу
Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.