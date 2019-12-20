Экономика
Мой БрянскМинфин обсуждает с бизнес-сообществом поправки к законопроекту о СЗПК
Министерство финансов продолжает разработку поправок к законопроекту и СЗПК с бизнес-сообществом. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление замминистра финансов России Андрея Иванова.
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с чего всё началось
Минфин продолжает работу над поправками к законопроекту о защите и поощрении капиталовложений и развития инвестиционной деятельности в РФ (СЗПК), в частности обсуждаются вопросы финансово-инвестиционного аудита, концессий и государственно-частных партнерств (ГЧП) и понятийного аппарата.ТАСС20 декабря в 11:55
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Идея распространить режим о СЗПК на финансовый сектор обсуждается с участием банкиров - замминистра финансов
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