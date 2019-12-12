Экономика
Вести.RuМинфин объяснил, что происходит с пошлинами на посылки из-за рубежа
Cуть в том, что при пересылке товаров для личного пользования не взимается налог на добавленную стоимость и ввозная таможенная пошлина, а внутри страны в традиционной рознице эти платежи присутствуют. Поэтому происходит переток прибыли и налогов из России в зарубежные интернет-магазины.
Читать в источнике
Оценить1449
с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года.ТАССвчера в 06:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7090 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
Происшествия
При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек
Происшествия
Украинская полиция назвала подозреваемых в убийстве Шеремета
Глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Политика
Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост
Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
Культура
Награды The Game Awards 2019 будут вручать маппеты и чемпион НБА
Среди гостей The Game Awards будут маппеты Доктор Бунзен и Бикер, а также трёхкратный чемпион НБА Стефен Карри.
Биатлон
Юрлова-Перхт первой из россиянок начнет спринт в Хохфильцене
Екатерина Юрлова-Перхт первой из россиянок начнет спринтерскую гонку в рамках второго этапа Кубка мира в Хохфильцене.
Происшествия
Экс-генерала МВД и отца виновника ДТП на Горького оштрафовали
"Владелец автомобиля, за рулем которого находился виновник ДТП, произошедшего 7 декабря 2019 года в Нижнем Новгороде, привлечен к административной ответственности по части 3 статьи 12.3 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им), и ему назначено наказание в виде штрафа", - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Экономика
Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей.
Происшествия
Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской
Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Общество
В Приморье затонула списанная подводная лодка
Подводная лодка частично затонула во время ее буксировки на утилизацию, сообщили в Росморречфлоте.
Политика
Сенат США утвердил назначение Салливана новым послом в России
Сенат США на заседании 12 декабря утвердил назначение Джона Салливана новым послом в России, передаёт телеканал С-Span.
Общество
ТНТ снял с эфира сериал «Слуга народа»
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Экономика
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций одолжит России $500 млн
В четверг совет директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил суверенный займ России на $500 млн.
Политика
Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
Политика
Закон об особом статусе Донбасса продлен
Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания приняла решение о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.
Экономика
Капитализация Saudi Aramco во второй день торгов IPO превысила $2 трлн
Цена акций крупнейшей в мире нефтегазовой компании Saudi Aramco во второй день торгов после IPO (первичное размещение акции) выросла на 10% — до 38,7 саудовских риалов ($10,3) за бумагу.
Культура
На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»
На Первом канале продолжается показ сериала "Тест на беременность".
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Происшествия
Россиянин истязал соседей конским ржанием
46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание.
Кино
Про Пушкина снимут хип-хоп мюзикл
О жизни Александра Пушкина снимут кино в жанре хип-хоп мюзикла, сообщает «Интерфакс».
Армия и оружие
Турция пригрозила США закрытием баз НАТО
Игры
В GOG стартовала зимняя распродажа с бесплатной раздачей Wasteland 2
Помимо множества скидок на ассортимент магазина, поляки раздают бесплатную копию Wasteland 2 — её можно получить на специальной странице в течение 48 часов, до 17:00 МСК 13 декабря.
Общество
Сколько россияне потратят на Новый год
Новогодний бюджет россиян в этом году вырос на 14%.
Политика
Путин поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти Лужкова
Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря.
Футбол
Пулишич признан лучшим футболистом года в США
Пулишич уже признавался лучшим футболистом года в США в 2017 году.
Экономика
Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики
Первые шесть месяцев 2020 года уже потеряны для российской экономики, заявил глава Минэкономики Максим Орешкин.
Транспорт
Собянин открыл второй участок Южной рокады
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по второму участку Южной рокады - новой межрайонной трассы, которая отчасти дублирует перегруженный МКАД.