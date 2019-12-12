Экономика

Вести.RuВести.RuМинфин объяснил, что происходит с пошлинами на посылки из-за рубежа

Cуть в том, что при пересылке товаров для личного пользования не взимается налог на добавленную стоимость и ввозная таможенная пошлина, а внутри страны в традиционной рознице эти платежи присутствуют. Поэтому происходит переток прибыли и налогов из России в зарубежные интернет-магазины.
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с чего всё началось

Медведев поручил обсудить с ЕАЭС снижение порога беспошлинного ввоза посылок

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года.
ТАССвчера в 06:00

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Пошлины на заграничные посылки из интернет-магазинов повысят

Московский Комсомолец09:18

Силуанов прокомментировал снижение порога беспошлинного ввоза в странах ЕАЭС

Российская газета07:27

Минфин заявил об отсутствии решения по порогу беспошлинного ввоза на ЕЭК

Известиявчера в 10:11

Силуанов рассказал об идее снижения порога беспошлинного ввоза товаров

RT на русском07:08

Лимит беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах резко снизят

Коммерсантъвчера в 12:56

ЕАЭС рассмотрит снижение порога беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа

ТАСС07:12

Осипов: снижение порога беспошлинного ввоза посылок будет обсуждаться

РИА Новостивчера в 06:59
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Автоматически обработано 7090 источников, обновлено в 13:37, Ашберн
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В Москве простились с Юрием Лужковым

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по второму участку Южной рокады - новой межрайонной трассы, которая отчасти дублирует перегруженный МКАД.
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