Экономика

Вести.RuВести.RuМинфин объяснил, что происходит с пошлинами на посылки из-за рубежа

Cуть в том, что при пересылке товаров для личного пользования не взимается налог на добавленную стоимость и ввозная таможенная пошлина, а внутри страны в традиционной рознице эти платежи присутствуют. Поэтому происходит переток прибыли и налогов из России в зарубежные интернет-магазины.
Читать в источнике
Комментировать1355
с чего всё началось

Медведев поручил обсудить с ЕАЭС снижение порога беспошлинного ввоза посылок

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года.
ТАССвчера в 06:00

Подробнее о событии

Пошлины на заграничные посылки из интернет-магазинов повысят

Московский Комсомолец09:18

Силуанов прокомментировал снижение порога беспошлинного ввоза в странах ЕАЭС

Российская газета07:27

Минфин заявил об отсутствии решения по порогу беспошлинного ввоза на ЕЭК

Известиявчера в 10:11

Силуанов рассказал об идее снижения порога беспошлинного ввоза товаров

RT на русском07:08

Лимит беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах резко снизят

Коммерсантъвчера в 12:56

ЕАЭС рассмотрит снижение порога беспошлинного ввоза посылок из-за рубежа

ТАСС07:12

Осипов: снижение порога беспошлинного ввоза посылок будет обсуждаться

РИА Новостивчера в 06:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 17:06, Ашберн
Политика

Суд завершил слушания по делу о долге Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд.
RT на русском 15:54
Общество

Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище под звуки гимна

Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище под звуки гимна Бывший мэр Москвы упокоился рядом со знаменитостями.
Экспресс газета 07:49
Футбол

Ловчев обвинил руководство «Спартака» в неуважении к ветеранам клуба

Ветеран московского "Спартака" Евгений Ловчев обвинил руководство "красно-белых" в проявлении неуважения к бывшим игрокам клуба.
МК-Спорт 10:58
Политика

Путин уволил губернатора Еврейской автономной области Левинталя

Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя по собственному желанию.
РБК 10:59
Кино

Смехова в полушубке винного цвета появилась на премьере фильма

Появилась на коровой дорожке и Алика Смехова.
Телепрограмма 10 декабря в 07:08
Футбол

Российские клубы провалились в еврокубках

Российские клубы крайне неудачно выступили в футбольных еврокубках.
Вести.Ru 15:30
Политика

Зеленский выразил сожаление, что «Слугу народа» сняли с телеэфира

Зеленский выразил сожаление, что сериал "Слуга народа" сняли с телеэфира.
Интерфакс 16:17
Кино

Объявлена дата выхода новой «Матрицы»

Lenta.ru вчера в 17:15
Футбол

ЦСКА одержал победу над «Эспаньолом» в матче Лиги Европы

Футболисты московского ЦСКА на выезде обыграли испанский "Эспаньол" в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.
РИА Новости 16:55
Хоккей

Кравцов попрощался с «Трактором». Он возвращается в «Рейнджерс»

Sports.ru 13:59
Общество

Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа

Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
ИнфоСМИ 12:55
Транспорт

Движение по новому участку Южной рокады открыли в Москве

В Москве в четверг открылся новый участок Южной рокады, Южная рокада является одной из четырех новых хордовых магистралей столицы, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.
РИАМО 08:29
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
РИА Новости вчера в 10:06
Происшествия

Уголовное дело возбуждено из-за угроз сыну Плющенко

В Подмосковье возбуждено уголовное дело после угроз неизвестного убить шестилетнего сына олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:50
Футбол

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Лугано» и не вышло в плей-офф ЛЕ

Футболисты киевского "Динамо" сыграли вничью со швейцарским "Лугано" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы и не смогли выйти в 1/16 финала.
РИА Новости 15:09
Происшествия

Горящий авианосец «Адмирал Кузнецов» сняли на видео

Окутанный черным дымом авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», где в первом трюме энергоблока возник пожар, сняли на видео.
Телеканал 360° 05:06
Происшествия

Военный вертолет Ми-28 разбился на Кубани

В Краснодарском крае разбился военный вертолет Ми-28Н. Ранее экипаж перестал выходить на связь, не удавалось установить его местонахождение.
Российская газета вчера в 16:32
Космос

Итальянский астронавт принял участие в конференции COP25 c борта МКС

Итальянский астронавт Лука Сальво Пармитано, находящийся на борту МКС, принял участие в климатической конференции COP25, которая проходит в Мадриде.
РИА Новости вчера в 11:41
Армия и оружие

В США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

РИА Новости 12:25
Футбол

Станислав Черчесов: «Важно, чтобы Дзюба и болельщики оставили все разногласия в уходящем году. Впереди — Евро!»

После разговора стало окончательно ясно: к четырем годам работы Черчесова во главе сборной России после Евро-2016 и вплоть до Евро-2020, прибавятся еще минимум два.
Спорт-Экспресс 04:00
Общество

Поставки бананов из Эквадора в Россию могут запретить

В Россельхознадзоре добавили, что случаи выявления этого типа вредителей приняли «системный характер».
Коммерсантъ 15:57
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР

Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
РБК вчера в 11:37
Здоровье

Минздрав договорился о срочных поставках пропавшего лекарства

Представитель фармкомпании GSK, производитель фортума (цефтазидим), Камиль Сайткулов заявил, что компания осуществит внеплановое производство и поставку лекарства в Россию, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 09:23
Общество

Полиция заявила о поиске «сакральной жертвы» фигурантами дела Шеремета

Подозреваемые в убийстве журналиста Павла Шеремета готовили новую провокацию с целью дестабилизации ситуации на Украине и искали для этого «сакральную жертву», заявил на брифинге зампредседателя нацполиции Евгений Коваль, передает ТСН.
РБК 15:33
Музыка

«ВКонтакте» назвала самые популярные песни 2019 года

News.ru вчера в 04:28
Политика

США достигли договоренностей об условиях торговой сделки с Китаем

США достигли договоренностей об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Известия 15:38
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ 13:07
Гаджеты

Xiaomi выпустила новый гаджет для умного дома

Piter.tv 04:35
Авто

Власти России введут новый документ на автомобиль

Власти России намерены ввести новый документ на автомобиль, который будет содержать информацию об энергоэффективности транспортного средства.
UfacityNews.ru 15:53
Футбол

Карпин вместе с женой побывал в ресторане повара Salt Bae

Чемпионат 12:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное