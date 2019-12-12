Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову обсудить в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов до €100 с 1 июля 2020 года, €50 с 1 января 2021 года и €20 с 1 января 2022 года.

с чего всё началось

Cуть в том, что при пересылке товаров для личного пользования не взимается налог на добавленную стоимость и ввозная таможенная пошлина, а внутри страны в традиционной рознице эти платежи присутствуют. Поэтому происходит переток прибыли и налогов из России в зарубежные интернет-магазины.

Минфин объяснил, что происходит с пошлинами на посылки из-за рубежа

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