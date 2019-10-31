Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинфин объяснил изменение условий налогообложения богатых россиян

Об изменении условий налогообложения богатых россиян стало известно в начале октября. Предполагалось, что минимальный срок пребывания в стране для признания налоговым резидентом будет сокращен для всех.
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 04:25, Вашингтон
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