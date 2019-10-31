Экономика
КоммерсантъМинфин объяснил изменение условий налогообложения богатых россиян
Об изменении условий налогообложения богатых россиян стало известно в начале октября. Предполагалось, что минимальный срок пребывания в стране для признания налоговым резидентом будет сокращен для всех.
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Минфин отказался от идеи сократить срок пребывания в РФ для статуса налогового резидента
Интерфаксвчера в 12:23
Минфин оставит базовым сроком пребывания в РФ для статуса налогового резидента 183 дня
Говорит Москвавчера в 11:49
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 04:25, Вашингтон
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«Самая смелая игра Кодзимы». Журналисты оценили Death Stranding
Журналисты пишут, что Death Stranding — «самая смелая игра в карьере Хидэо Кодзимы», но отмечают, что её большой проблемой остается «слишком простой геймплей».
CyberSport.ru 03:50
Армия и оружие
Минобороны показало видео загрузки ракет «Ярс» в пусковую установку
Минобороны России показало загрузку "Ярсов" в пусковую установку. Уникальные кадры были сняты в Калужской области.
Вести.Ru 03:50
Политика
Госдеп заявил о вмешательстве «российских троллей» в протесты в Чили
Представитель Госдепартамента заявил, что Вашингтон видит признаки того, что «российские тролли» в социальных сетях мешают политическому диалогу в Чили, передаёт РИА Новости.
RT на русском вчера в 19:57
Транспорт
Минтранс разработал ПДД и дорожные знаки для гироскутеров
Министерство транспорта России подготовило проект правил, регулирующих передвижение электросамокатов, гироскутеров, мотоколес и сигвеев.
REGNUM вчера в 20:44
Происшествия
В Подмосковье горит склад с древесиной
Площадь пожара на складе с древесиной в микрорайоне Венюково подмосковного Чехова увеличилась до 1600 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС.
ТАСС 03:21
Происшествия
Опознан один из нападавших на экс-мэра Киселевска
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Рики Мартин стал отцом в четвертый раз
Пуэрто-риканский поп-певец Рики Мартин стал отцом в четвертый раз. У певца и его супруга появился еще один сын.
МИР 24 30 октября в 09:31
Общество
Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов
Замоскворецкий суд Москвы признал законными действия Минюста, который внёс Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) в реестр некоммерческих организаций — иностранных агентов.
RT на русском 03:57
Происшествия
Мать убитого в детском саду мальчика рассказала о трагедии
Уралинформбюро 03:14
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Наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны
Беспроводные наушники AirPods Pro оказались неремонтопригодны.
UfacityNews.ru вчера в 16:05
Здоровье
Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах
В прошлом году число врачей в нашей стране выросло - на 0,07 процента или 404 специалиста.
Российская газета вчера в 03:57
ЖКХ
В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ
В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года.
РИА Новости вчера в 20:48
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Дочь Успенской впала в депрессию после очередной операции
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина несколько дней назад перенесла четвертую операцию.
Народные новости вчера в 23:06
Армия и оружие
«Гремящий» получит гиперзвуковые ракеты «Циркон»
Капитал страны вчера в 14:14
Транспорт
Строить автотрассу Москва-Казань начнут в 2020 году
РИА Новости 04:09
Культура
В Прикамье объявлен конкурс на проектирование краеведческого музея
31 октября Управление капитального строительства Пермского края объявило конкурс на поиск подрядчика, который займётся проектированием работ по реставрации и приспособлению корпусов бывшего завода им. Шпагина под краеведческий музей.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 02:44
Шоу-бизнес
Лидия Вележева: «Стюардесса предложила мне бокал вина, я согласилась»
Стюардесса предложила бокал вина, я согласилась, выпила и сказала, чтобы меня больше не беспокоили, кушать не буду.
StarHit.ru 04:00
Армия и оружие
Турция передала России 18 пленных сирийских военных
Как следует из сообщения турецкого минобороны в Twitter, военных, задержанные 29 октября к юго-востоку от города Рас эль-Айн, переданы в "результате координации с властями Российской Федерации".
РИА Новости вчера в 21:47
Общество
Заработало приложение для оформления европротокола
С 1 ноября водители смогут оформить ДТП по европротоколу, без вызова инспектора ГИБДД и почти без заполнения бумажных документов, отправив электронное извещение с помощью мобильного приложения, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 01:13
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
Фигурное катание
Фигуристки Загитова и Косторная выступят на этапе Гран-при во Франции
ТАСС Спорт вчера в 17:19
Политика
В США приняли резолюцию о публичной фазе процедуры импичмента Трампа
Члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование о возможности вынесения импичмента американскому лидеру Дональду Трампу переходит к публичной фазе.
RT на русском вчера в 11:48
Политика
Die Welt назвала Украину победителем в борьбе с «Северным потоком-2»
США и Украина выиграли в ситуации с газопроводом «Северный поток-2», несмотря на то что Дания наконец выдала разрешение на его строительство.
РБК вчера в 14:36
Экономика
«Почта России» решила стать экосистемой платформенных бизнесов
Совет директоров "Почты России" в середине ноября рассмотрит стратегию развития на 2020-2027 годы, которая предусматривает превращение предприятия в экосистему платформенных бизнесов.
Интерфакс 03:15
Политика
Захарова ответила на призыв НАТО вернуть Крым Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призыв НАТО вернуть Крым под контроль Украины «сотрясанием воздуха», передает Ura.ru.
РБК вчера в 20:19
Политика
Лавров заявил, что Россия и Китай не планируют создание военного союза
Отношения России и Китая находятся на очень высоком уровне, но о создании военных союзов между двумя странами речи не идет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 01:13
Гаджеты
Представлена 3D-карта Nvidia GeForce GTX 1660 Super
Речь идет о модели Nvidia GeForce GTX 1660 Super.
iXBT.com 29 октября в 09:00