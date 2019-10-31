Экономика
Красная веснаМинфин РФ предложил упростить получение статуса налогового резидента
Министр заявил, что международная практика признания налоговым резидентом в упрощенном порядке существует. Он предложил сократить срок нахождения в России, необходимый для признания налоговым резидентом, до 90 дней.
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Минфин отказался от идеи сократить срок пребывания в РФ для статуса налогового резидента
Интерфаксвчера в 12:23
Минфин отказался от идеи сократить вдвое срок для признания налоговым резидентом России
Новая газетавчера в 16:09
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Газета.Ru вчера в 22:59
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В Кузбассе застрелили бывшего мэра Киселевска
РБК вчера в 23:19
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Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
РБК 30 октября в 01:00
Происшествия
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Днём в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа, — сообщил СКР.
News.ru вчера в 09:20
Армия и оружие
В Индии сообщили об окончательной дате снятия с вооружения МиГ-27
Военное обозрение вчера в 23:56
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Спектакль в Израиле отыграли без оскандалившейся Вележевой
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Вести.Ru вчера в 04:33
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РБК 30 октября в 11:34
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Палата представителей конгресса США приняла резолюцию об официальном начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости вчера в 12:42
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ИА Новороссия 30 октября в 01:32
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Evo-rus.com вчера в 04:08
Общество
ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях
ФСБ и ФНС изымают документы в «серых» клининговых компаниях Рейды ФНС и ФСБ в структурах, занимающихся клининговым бизнесом, проведены вчера в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тамбовской и Челябинской областях и Красноярском крае.
Коммерсантъ вчера в 16:02
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Названы рублевые цены полноприводных Peugeot и Citroen
Группа PSA объявила российские цены на четыре модели: Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroеn SpaceTourer и Citroеn Jumpy.
Авторамблер 30 октября в 07:45
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Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского насмешило комментаторов
Известия вчера в 23:10
Кино
Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU 30 октября в 23:18
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Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе в «Игре престолов»
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Piter.tv вчера в 14:46
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С 1 ноября на территории России начинает действовать большая часть поправок законов "О связи" и "Об информации, информационных технологиях и защите информации", которые получили неофициальное название закон о "суверенном Рунете".
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Дональд Трамп является лучшим президентом Соединенных Штатов в истории этой страны. Об этом заявил его сирийский коллега Башар Асад.
Российская газета вчера в 17:38
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Мединский раскритиковал фильм «Джокер»
Министр культуры Владимир Мединский рассказал, что ему не понравился фильм Тодда Филлипса «Джокер», однако он отметил, что оснований для запрета картины нет.
Ведомости вчера в 03:01
Армия и оружие
В Польше расширяется американское военное присутствие
В документе указано, что страны продолжают работу над планом укрепления военных связей, а также «американских возможностей обороны и сдерживания в Польше».
Красная звезда 29 октября в 17:00
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Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»
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В семь раз может вырасти штраф за езду без ОСАГО
Штраф для автомобилистов, которые ездят без обязательного страхования, могут повысить в семь раз.
Невские Новости вчера в 00:14
Армия и оружие
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Армия и оружие
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Президент России Владимир Путин подтвердил, что корвет проекта 20385 «Гремящий» будет оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
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Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» рубля
Рублю после падения, вызванного западными санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро и стать одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году, отмечается в материале.
РИА Новости вчера в 23:59
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Ликвидация аль-Багдади подняла цены на собак породы малинуа в США
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Общество
Американцев поразила перевозка Су-34 по трассе в Воронеже
Видеорегистраторы запечатлели перевозку истребителя Су-34 по трассе вблизи Воронежа.
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Ученый создал калькулятор для расчета вампирского апокалипсиса
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Квартиры площадью 11 кв.м появились в продаже в Москве
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