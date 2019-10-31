Экономика
КоммерсантъМинфин объяснил изменение условий налогообложения богатых россиян
Об изменении условий налогообложения богатых россиян стало известно в начале октября. Предполагалось, что минимальный срок пребывания в стране для признания налоговым резидентом будет сокращен для всех.
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Минфин отказался от идеи сократить срок пребывания в РФ для статуса налогового резидента
Интерфаксвчера в 12:23
Минфин оставит базовым сроком пребывания в РФ для статуса налогового резидента 183 дня
Говорит Москвавчера в 11:49
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Шоу-бизнес
Наталья Водянова объяснила, почему не перевозит мать жить в Париж
Российская модель Наталья Водянова, как известно, проживает с супругом и детьми в Париже, а ее мама осталась в Нижнем Новгороде.
Происшествия
Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Энергетика
«Зарубежнефть» попросила льгот для разработки месторождения на Кубе
«Зарубежнефть» и кубинская компания CubaPetroleo (Cupet) собираются добывать на месторождении Бока де Харуко 2 млн т нефти ежегодно в последующие 10 лет, компании готовы инвестировать в проект около 100 млн евро, пишет РБК со ссылкой на заявление заместителя гендиректора российской компании Дениса Улитина.
Происшествия
Торговые ряды горят во Владимирской области
Торговые ряды горят в Петушках Владимирской области, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС в пятницу.
Общество
Вильфанд рассказал, какая зима ждет москвичей
"Климатическая зима наступит только после этого периода", – приводит слова Вильфанда РИА Новости. Он назвал этот период "розовой" зимой.
Общество
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые за два месяца появился на публике.
Политика
В МИДе рассказали о невозможности в срок договориться с США по ДСНВ
Разработать полноценную замену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между США и Россией не успеют до истечения срока действия документа, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко
Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что поссорилась со своим супругом Евгением Плющенко.
Экономика
Россиян заподозрили в грусти по польским яблокам
По информации польского издания, в 2013 году граждане России купили 1340 тонн этих цитрусовых по средней цене 59 рублей за килограмм, а яблок – 1665 тыс. тонн по 70 рублей.
Хоккей
Овечкин назван первой звездой дня в НХЛ
Политика
Украина отложит разведение сил в Петровском из-за обстрелов 30 октября
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил об обстрелах в Петровском 30 октября, из-за которых дата разведения сил и средств, ранее согласованная на 4 ноября, на этом участке будет пересмотрена.
Общество
В 2020 году снова вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Самый незначительный рост тарифов произойдет в Ненецком автономном округе (2,4%).
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Политика
Косачёв ответил на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о том, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
Экономика
В Германии назвали рубль лучшей валютой
Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Общество
Светлакову предлагали деньги за спор о храме в Екатеринбурге
Шоумен Сергей Светлаков признался, что во время протестов против строительства храма в Екатеринбурге одна из сторон конфликта предлагала ему деньги взамен на публичную поддержку.
Общество
В России запретили выдавать микрозаймы под залог жилья
Начиная с 1 ноября 2019 года микрофинансовым организация запрещается выдавать гражданам займы под залог жилья.
Общество
Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде
Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.
Армия и оружие
Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади
Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
Экономика
Российский производитель микросхем «Ангстрем-Т» обанкротился
На заводе «Ангстрем-Т» освоена технология Trench MOSFET Основная часть суммы была получена у «ВЭБ.РФ» в форме кредита под 8,5% годовых на строительство полупроводникового производства, рассчитанного на выпуск продукции по нормам 110 и 130 нм.
Политика
В Госдепе заявили о навязывании Россией систем С-400 всему миру
Россия усердно навязывает всему миру свои зенитные ракетные системы С-400, как раньше автомат Калашникова.
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин признал незаконное происхождение 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в мошенничестве и взяточничестве, признал незаконными почти 6 млрд рублей, заявленные к изъятию в иске Генеральной прокуратуры, сообщает "Интерфакс".
Футбол
Глушаков рассказал об эмоциях от первого гола за «Ахмат»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился впечатлениями от дубля в матче 1/8 финала Кубка России против «Луча» (1:5). – Рад забить первые голы за «Ахмат».