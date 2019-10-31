Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинфин объяснил изменение условий налогообложения богатых россиян

Об изменении условий налогообложения богатых россиян стало известно в начале октября. Предполагалось, что минимальный срок пребывания в стране для признания налоговым резидентом будет сокращен для всех.
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Кабмин предлагает сохранить учет налогового резидентства при сроке пребывания 183 дня

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Минфин отказался от идеи сократить срок пребывания в РФ для статуса налогового резидента

Интерфаксвчера в 12:23

Налоговое резидентство за 90 дней в России сделают добровольным

РБКвчера в 13:46

Минфин не будет менять условия признания граждан резидентами РФ

Российская газетавчера в 12:15

Бизнесу удалось избежать роста налоговой нагрузки на зарубежные активы

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Минфин предложил сделать добровольным налоговое резидентство за 90 дней

Forbesвчера в 15:34

Минфин оставит базовым сроком пребывания в РФ для статуса налогового резидента 183 дня

Говорит Москвавчера в 11:49
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Лидер Linkin Park записал песню для российского фильма «Аванпост»

News.ru 07:50
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Наталья Водянова объяснила, почему не перевозит мать жить в Париж

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Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
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В ЛНР заявили о завершении отвода сил в Золотом

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«Зарубежнефть» и кубинская компания CubaPetroleo (Cupet) собираются добывать на месторождении Бока де Харуко 2 млн т нефти ежегодно в последующие 10 лет, компании готовы инвестировать в проект около 100 млн евро, пишет РБК со ссылкой на заявление заместителя гендиректора российской компании Дениса Улитина.
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Торговые ряды горят во Владимирской области

Торговые ряды горят в Петушках Владимирской области, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС в пятницу.
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Вильфанд рассказал, какая зима ждет москвичей

"Климатическая зима наступит только после этого периода", – приводит слова Вильфанда РИА Новости. Он назвал этот период "розовой" зимой.
Москва 24 06:59
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Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года

Специальный налоговый режим для самозанятых россиян будет распространен на всю страну с 1 июля 2020 года. Об этом заявили в Минфине России.
Известия 06:13
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Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска

Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru 02:40
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышёв впервые за два месяца появился на публике.
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Загитова представила новый показательный номер

Pravda.Ru 02:21
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В МИДе рассказали о невозможности в срок договориться с США по ДСНВ

Разработать полноценную замену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между США и Россией не успеют до истечения срока действия документа, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:14
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Рудковская рассказала о конфликте с Плющенко

Известный продюсер Яна Рудковская призналась, что поссорилась со своим супругом Евгением Плющенко.
News.ru вчера в 16:33
Экономика

Россиян заподозрили в грусти по польским яблокам

По информации польского издания, в 2013 году граждане России купили 1340 тонн этих цитрусовых по средней цене 59 рублей за килограмм, а яблок – 1665 тыс. тонн по 70 рублей.
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Овечкин назван первой звездой дня в НХЛ

The Moscow Post 30 октября в 03:35
Политика

Украина отложит разведение сил в Петровском из-за обстрелов 30 октября

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил об обстрелах в Петровском 30 октября, из-за которых дата разведения сил и средств, ранее согласованная на 4 ноября, на этом участке будет пересмотрена.
Интерфакс 07:43
Общество

В 2020 году снова вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Самый незначительный рост тарифов произойдет в Ненецком автономном округе (2,4%).
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Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье

В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
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Косачёв ответил на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о том, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
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В Германии назвали рубль лучшей валютой

Российский рубль успешно преодолел все вызовы и стал лучшей валютой развивающихся стран в этом году.
Российская газета 02:27
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Светлакову предлагали деньги за спор о храме в Екатеринбурге

Шоумен Сергей Светлаков признался, что во время протестов против строительства храма в Екатеринбурге одна из сторон конфликта предлагала ему деньги взамен на публичную поддержку.
News.ru 06:24
Общество

В России запретили выдавать микрозаймы под залог жилья

Начиная с 1 ноября 2019 года микрофинансовым организация запрещается выдавать гражданам займы под залог жилья.
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Россия развернёт спутниковую систему телефонной связи

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Общество

Суд отказался взять с Серебренникова подписку о невыезде

Мещанский суд Москвы отказался поддержать ходатайство прокуратуры, настаивавшей на избрании в качестве меры пресечения для режиссера Кирилла Серебренникова подписки о невыезде.
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Армия и оружие

Директор СВР прокомментировал сообщения о гибели аль-Багдади

Служба внешней разведки (СВР) России не располагает доказательствами гибели главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости 04:59
Экономика

Российский производитель микросхем «Ангстрем-Т» обанкротился

На заводе «Ангстрем-Т» освоена технология Trench MOSFET Основная часть суммы была получена у «ВЭБ.РФ» в форме кредита под 8,5% годовых на строительство полупроводникового производства, рассчитанного на выпуск продукции по нормам 110 и 130 нм.
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В Госдепе заявили о навязывании Россией систем С-400 всему миру

Россия усердно навязывает всему миру свои зенитные ракетные системы С-400, как раньше автомат Калашникова.
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Полковник ФСБ Черкалин признал незаконное происхождение 6 млрд рублей

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в мошенничестве и взяточничестве, признал незаконными почти 6 млрд рублей, заявленные к изъятию в иске Генеральной прокуратуры, сообщает "Интерфакс".
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Первый в России трамвай на водородном топливе испытают в Петербурге

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Глушаков рассказал об эмоциях от первого гола за «Ахмат»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился впечатлениями от дубля в матче 1/8 финала Кубка России против «Луча» (1:5). – Рад забить первые голы за «Ахмат».
Спорт день за днем вчера в 13:10
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