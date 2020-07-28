Экономика
РИА НовостиМинфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
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с чего всё началось
В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.Известиявчера в 17:01
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Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
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Происшествия
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП с восемью погибшими в Волгоградской области.
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Румыния перенесла празднование Дня Победы над нацистской Германией с 9 на 8 мая из-за идеологических взглядов, поскольку приводит праздничные дни в соответствии с подходами Запада, демонстрируя отказ от наследия советского периода.
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Общество
Популярный у туристов вьетнамский город Хойан закрыли из-за пандемии
Дананг, Вьетнам, 28 июля 2020, 11:06 — REGNUM Старинный портовый город Хойан, который находится в центральной провинции Вьетнама и является популярным среди туристов, был закрыт для посещения по причине угрозы распространения коронавируса.
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Авто
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За рулем 05:00
Технологии
Garmin частично восстановила доступ к своим сервисам
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Радиочастотный спектр вчера в 10:59
Политика
Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции
Как уточняется, в список войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены "Единой России", Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артисты и блогеры.
Газета.Ru 02:51
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Общество
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
Игры
В Steam появилась возможность запрашивать доступ к бета-тестированиям
Valve добавила в Steam кнопку запроса доступа к бета-тестированию игр.
3DNews 05:41
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
МонаВиста вчера в 07:50
Путешествия
В АТОР назвали правила въезда туристов в Турцию
Газета.Ru 02:04
Происшествия
Суд в Петербурге оштрафовал журналиста Френкеля на 2,5 тысячи рублей
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал журналиста Давида Френкеля на 2,5 тыс. рублей за неповиновение сотруднику полиции и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке.
RT на русском вчера в 10:23
Экономика
Москва приняла решение не проводить кадастровую оценку в 2020 году
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РБК вчера в 05:02
Шоу-бизнес
Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями
Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
Salt Mag 04:01
Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
Политика
В Совете ЕС продлили закрытие границ с РФ до середины августа
Ожидается, что Евросоюз вновь не включит Россию в список стран, не входящих в сообщество, с которыми страны ЕС могут открыть границы.
Известия 03:25
Общество
Новгородский выпускник получил 100 баллов на ЕГЭ по трем предметам
Как отмечает областное министерство образования, такой результат ЕГЭ в последний раз был зафиксирован в регионе в 2017 году, когда выпускница школы №2 города Пестово Анжелика Качалова набрала 100 баллов по русскому языку, обществознанию и истории.
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Религия
В Саратовской области православные отмечают 1032-летие крещения Руси
Вслед за Киевом религию приняли и другие города, но Крещение Руси продлилось еще несколько столетий, пока христианство не победило языческие верования.
КП - Саратов 02:16
Происшествия
ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве
В Москве предотвращен теракт, сообщает ФСБ. Предполагаемый террорист ликвидирован в Химках.
РБК вчера в 06:06
Путешествия
Авиабилеты в Турцию подорожали почти вдвое по сравнению с 2019 годом
Авиабилеты из Москвы и Петербурга в турецкую Анталью подорожали почти вдвое по сравнению с прошлым годом, следует из данных сервиса "Туту.ру".
Интерфакс 05:25
Здоровье
Татарстанские врачи прибыли в Казахстан для борьбы с коронавирусом
Врачи из Татарстана прибыли в Жамбылскую область Казахстана для обмена опытом и помощи в лечении пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба администрации Жамбылской области.
Казанские ведомости 05:06
Культура
Пользователь YouTube заменил лица героев сериала «Друзья» на Друзя
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Футбол
«Манчестер Юнайтед» одолел «Лестер» и занял третье место в АПЛ
«Лестер» примет участие только в Лиге Европы, а большая четвёрка – «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» отправляется в Лигу чемпионов.
Евро-футбол.ру 26 июля в 13:00