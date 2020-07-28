Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
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с чего всё началось

Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

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