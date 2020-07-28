Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
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с чего всё началось

Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.
Известиявчера в 17:01

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В Минфине разъяснили поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

RT на русском05:58

Не спрятаться, не скрыться: конфискация средств граждан в ПФР

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Конфискованные у коррупционеров деньги хотят раздавать пенсионерам

РЕН ТВ05:22

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РБК04:29

Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР

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Конфискованные средства россиян будут перечислять в ПФР

Газета.Ru04:35

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

Известиявчера в 20:00
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Цена золота обновила исторический максимум с 2011 года

Вечерняя Москва 26 июля в 23:56
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Масштабную реорганизацию учреждений системы здравоохранения планируют провести в Саратовской области.
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В МИД объяснили размещение комплексов С-400 в Арктике

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Песков рассказал, от чего зависит мера пресечения Сафронову

Вопрос о пересмотре меры пресечения для советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в госизмене, зависит от его состояния здоровья, а также от решений следствия и суда.
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В «Формуле-1» допустили возможность появления российской команды

REGNUM 03:47
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Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября

Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
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YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
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Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
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