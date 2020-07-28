Экономика
РИА НовостиМинфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
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с чего всё началось
В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.Известиявчера в 17:01
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Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
МонаВиста вчера в 07:50
Происшествия
В Кремле прокомментировали решение суда по делу журналиста Френкеля
Накануне Дзержинский районный суд Петербурга оштрафовал Френкеля на 2,5 тыс. рублей за неповиновение полицейскому и вмешательство в работу комиссии на избирательном участке.
Известия 06:15
Политика
Кучма прекратил работу в трехсторонней группе по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма покинул Трехстороннюю контактную группу по урегулированию в Донбассе.
РБК 05:59
Футбол
«Зенит» близок к приобретению Дениса Черышева
Полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев продолжит карьеру в российской премьер-лиге.
Вести.Ru 05:10
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
Политика
В Кремле оценили действия полиции на акциях в Хабаровске
Полиция действует корректно на протестных акциях, проходящих в Хабаровском крае в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала.
РБК 05:34
Общество
Три участника ЕГЭ по истории в Северной Осетии набрали 100 баллов
На ЕГЭ по физике явка составила 607 человек, из них 411 преодолели минимальный порог, 19 выпускников набрали свыше 81 балла.
ГТРК Алания 05:06
Общество
МТС первой в России получила лицензию на создание сети 5G
В сообщении компании говорится, что лицензия на создание охватывающей почти все регионы России (83 из 85) сети, в рамках которой связь будет осуществляться в диапазоне 24,25-24,65 ГГц по стандарту 5G/IMT-2020 выдана Роскомнадзором до 16 июля 2025 года.
РБК 06:00
Политика
Песков ответил на заявления о вмешательстве РФ в выборы в Белоруссии
Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некие «кукловоды» из России и Польши «подкидывают» информацию о якобы нечестных выборах в Белоруссии.
REGNUM 05:51
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Генеральная прокуратура РФ предъявила бывшему депутату Народного собрания Карачаево-Черкесской Республики Раулю Арашукову и экс-члену Совфеда Рауфу Арашукову гражданский иск об изъятии их имущества и обращении в доход государства, сообщил надзорный орган во вторник, 28 июля.
Известия 06:07
Транспорт
«Автодор» объявил конкурсы на строительство трассы «Москва-Казань»
Госкомпания "Автодор" объявила тендеры на строительство скоростной автотрассы "Москвы - Казань", следует из данных портала госзакупок.
Российская газета 03:18
Экономика
ВТБ сообщил о росте трат россиян на туры на 40% после открытия рейсов
В первые выходные после объявления о возобновлении международного авиасообщения России с некоторыми странами россияне потратили на услуги туроператоров на 40% больше, чем в среднем в предыдущие выходные июля.
РБК 06:14
Политика
Песков назвал «сложным» вопрос возвращения офицеров РФ в состав СЦКК
В Кремле пока не могут говорить о конкретных условиях возвращения российских офицеров в Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК).
Известия 06:21
Общество
Источник рассказал, с какими странами Россия откроет границы в ближайшее время
На следующем этапе Россия может открыть границы с Южной Кореей и Мальдивами, пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к авиавластям.
Газета.Ru 05:51
Политика
Дегтярев отказался винить Обаму в упадке Комсомольска-на-Амуре
Состояние Комсомольска-на-Амуре производит удручающее впечатление, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе рабочей встречи с депутатами регионального парламента в Законодательной думе.
Lenta.ru 05:56
Шоу-бизнес
Софи Тернер и Джо Джонас впервые стали родителями
Джо и Софи начали встречаться четыре года назад, о помолвке пары стало известно в 2017 году.
Salt Mag 04:01
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Экономика
Жителям России назвали сроки девальвации рубля
Специалисты сообщили, когда, по их мнению, в России стоит ожидать девальвацию рубля.
ToDay News Ufa 00:50
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
Известия вчера в 08:46
Финансы
Экономисты предрекли обрушение курса рубля к концу года
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил, что к концу 2020 года ожидает очередное обрушение рубля.
Национальная служба новостей вчера в 08:10
Политика
Песков не исключил, что участников изменения Конституции наградят
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что участники процедуры подготовки и принятия поправок к Конституции получат государственные награды.
Коммерсантъ 06:06
Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
Общество
За нелегальный техосмотр в РФ введут уголовную ответственность
В России начала действовать уголовная ответственность за осуществление нелегальной деятельности по проведению техосмотра транспортных средств, пишет ТАСС ссылкой на руководителя экспертного центра «Деловая Россия» Екатерину Авдееву.
Live24 вчера в 01:39
Футбол
«Ювентус» стал чемпионом Италии по футболу девятый раз подряд
Комсомольская правда 26 июля в 19:04
Футбол
ЦСКА предложил 7 млн евро за трансфер Карраскаля
Евро-футбол.ру 04:39
Общество
В Госдуме предложили ввести обязательную регистрацию собак
Обязательную регистрацию предлагают ввести только для собак, кошек и других питомцев она не коснется, уточнил Шеин.
РИА Новости вчера в 20:10
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Здоровье
Перечислены симптомы рака печени
О раке печени могут говорить следующие симптомы: боль в правом подреберье, потеря аппетита, стремительная потеря веса или желтый цвет кожи.
Evo-rus.com 04:23