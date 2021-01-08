Минфин объяснил порядок уплаты налогов по банковским вкладам
Министерство финансов России объяснило порядок уплаты налога на доход по банковским вкладам свыше 1 млн рублей, соответствующий документ опубликован на сайте Федеральной налоговой службы. Отмечается, что налогом будут облагаться не сами банковские вклады, а проценты по ним.В источнике
С чего всё началось
Согласно разъяснениям
Минфина, если проценты зачисляются в счет пополнения вклада, то доход в виде таких процентов учитывается при обложении НДФЛ в том налоговом периоде, в котором зачисление этих процентов состоялось.
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Газета Республика Башкортостанвчера в 23:45