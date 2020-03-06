Экономика

РБКРБКМинфин объяснил рост взносов для предпринимателей втрое выше инфляции

Получается, что страховые взносы для ИП на пенсионное и медицинское страхование в совокупности вырастут в 2,65 раза быстрее инфляции, которая прогнозируется Министерством экономики на уровне 4% на конец 2021 года.
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с чего всё началось

Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.
Известия05 марта в 17:01

Подробнее о событии

Эксперт оценил инициативу по увеличению страховых взносов для ИП

RT на русском06 марта в 13:47

В России решили собрать с частников еще 50 миллиардов рублей

Lenta.ru06 марта в 03:23

Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

Известия05 марта в 17:01

Планы Минфина повысить страховые взносы для ИП вынудит бизнес уйти в тень

Znak.com05 марта в 22:14

Минфин объяснил рост взносов для предпринимателей втрое выше инфляции

РБК05 марта в 19:40

Минфин: проект о повышении страховых взносов для ИП не несет рисков для предпринимателей

ТАСС05 марта в 18:07

Идея Минфина обойдется бизнесу в 50 млрд рублей. Компании уйдут в тень

URA.Ru06 марта в 00:09
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Экономика

Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:24
Здоровье

Раскрыты необратимые последствия коронавируса

В Китае выяснили, что COVID-19 наносит необратимые повреждения легким и иммунной системе человека.
Рамблер вчера в 08:15
Кино

Мультфильм «Вперед» возглавил домашний прокат

Анимационный фильм студии Pixar под названием "Вперед" возглавил американский прокат.
Kinonews.ru вчера в 16:21
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК вчера в 04:05
Музыка

В сети появился отрывок песни Little Big для Евровидения

Профиль 07 марта в 06:58
Политика

Суд в Нидерландах начинает рассматривать дело о крушении рейса МН17

Суд в Нидерландах 9 марта начинает рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
BFM.ru 00:09
Хоккей

Король первого раунда: ЦСКА прошел «Торпедо» в Кубке Гагарина

В похожем стиле прошел и второй матч серии, завершившийся с тем же счетом – 3:0. На этот раз для выхода вперед в две шайбы ЦСКА понадобилось чуть больше времени, 14 минут и одно большинство.
РИА Новости вчера в 14:50
Происшествия

Мужчины на каблуках устроили массовую драку в Сочи

РИА Новости вчера в 12:07
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия вчера в 16:11
Энергетика

Саудовская Аравия начала нефтяную войну

Саудовская Аравия начала полномасштабную нефтяную войну, понизив официальные цены на свою нефть и пытаясь вытолкнуть на рынок как можно больший объем нефти.
Красная весна 07 марта в 17:14
Шоу-бизнес

Полунин и Ильиных сообщили о рождении ребенка

Артист балета Сергей Полунин и фигуристка, чемпионка сочинской Олимпиады Елена Ильиных стали родителями.
ФАН 07 марта в 05:12
Общество

Вильфанд рассказал, сколько продлится аномальное тепло в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что аномально высокая температура сохранится в Москве ещё как минимум пять дней.
RT на русском 07 марта в 09:25
Политика

Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
РИА Новости вчера в 15:40
Спорт

Большунов выиграл марафон на этапе Кубка мира

Lenta.ru вчера в 09:11
Кино

Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Piter.tv 07 марта в 14:30
Единоборства

Валентина Шевченко считает, что Енджейчик победила в бою с Чжан Вейли

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась мнением о титульном поединке между чемпионкой организации в минимальном весе Чжан Вейли и Йоанной Енджейчик.
Чемпионат вчера в 14:44
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отменила празднование 8 марта из-за болезни

Российская певица Алла Пугачева рассказала, что 8 марта – особенный праздник и призвала россиян "дарить радость".
VSE42.RU вчера в 06:29
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru вчера в 08:06
Общество

В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей

РИА Новости 07 марта в 14:46
Политика

Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Lenta.ru вчера в 21:36
Здоровье

Единая система менеджмента качества появится во всех больницах России

Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрятся во всех медучреждениях России, а внутренние процессы в больницах будут оцифрованы с целью обеспечить пациентам качественную и безопасную медицинскую помощь.
Народные новости вчера в 09:18
Происшествия

В Сирии 30 человек погибли в ДТП с бензовозом

В Сирии бензовоз столкнулся с двумя автобусами, в результате происшествия погибли 30 человек.
Lenta.ru 07 марта в 13:33
Единоборства

Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках

RT на русском вчера в 18:45
Кино

На канале Россия 1 начинается сериал «Невеста комдива»

Сериал выйдет 9 марта в 20.00 на телеканале Россия 1.
Комсомольская правда 01:39
Происшествия

В Кемерово в бассейне произошла утечка хлорсодержащей жидкости

РИА Новости вчера в 07:41
Происшествия

Суд отправил подозреваемого в убийстве школьника под домашний арест

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего юношу, который подозревается в убийстве сверстника.
РБК вчера в 13:10
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости 07 марта в 11:09
Армия и оружие

В ДНР заявили, что сбили корректировавший огонь беспилотник силовиков

Подразделения ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили беспилотник украинских силовиков, корректировавший огонь по окраине подконтрольного ДНР города Горловка, заявил журналистам представитель Народной милиции.
РИА Новости вчера в 05:18
Энергетика

Новак не исключил наращивание добычи нефти Россией с апреля

Министр энергетики Александр Новак заявил, что наращивание добычи нефти Россией с апреля, когда заканчиваются ограничения в рамках сделки ОПЕК+, будет зависеть от планов компаний.
Газета.Ru 06 марта в 15:16
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