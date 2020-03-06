Экономика

RT на русскомRT на русскомЭксперт оценил инициативу по увеличению страховых взносов для ИП

Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков прокомментировал предложение Минфина по увеличению страховых взносов для индивидуальных предпринимателей.
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Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.
Известия05 марта в 17:01

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Планы Минфина повысить страховые взносы для ИП вынудит бизнес уйти в тень

Znak.com05 марта в 22:14

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Lenta.ru06 марта в 03:23

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URA.Ru06 марта в 00:09

Эксперт оценил инициативу по увеличению страховых взносов для ИП

RT на русском06 марта в 13:47

Минфин объяснил рост взносов для предпринимателей втрое выше инфляции

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Минфин: проект о повышении страховых взносов для ИП не несет рисков для предпринимателей

ТАСС05 марта в 18:07

Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

Известия05 марта в 17:01
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Глава студии по разработке игр LKA Лука Далко рассказал, чем новый гаджет от Sony его больше всего впечатлил.
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Италия занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА "Новости".
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Известный рэпер Джиган после серии скандальных прямых эфиров попал в клинику реабилитации в Майами, видео было размещено на его странице в "Инстаграме".
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В Нидерландах в Гааге через 2 дня начнетс судебный процесс по делу о крушении в июле 2014 года на Донбассе малайзийского Boeing-777, обвиняемые по делу на процесс не приехали.
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Эрдоган анонсировал тендер на проект канала «Стамбул» в обход Босфора

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В Забайкалье вторые сутки тушат пожар на полигоне ТБО

Власти Забайкалья назвали возможную причину пожара, возникшего накануне, 7 марта, на полигоне ТБО в Чите.
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Немецкие врачи предупредили о четырех опасных сигналах кожи

Кожа часто реагирует первой, когда возникают внутренние заболевания.
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Собчак жалеет, что не помирилась с онкобольным Тиньковым

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Экономика

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Пока в Ferrari действуют по плану

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