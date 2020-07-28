Экономика
РБКМинфин объяснил суть поправок о передаче конфискованных денег в ПФР
В рамках пенсионной реформы 2018 года был принят закон, направляющий в бюджет ПФР деньги, конфискованные в ходе расследования коррупционных дел.
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с чего всё началось
В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.Известиявчера в 17:01
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Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin).
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Армия и оружие
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Газета.Ru 04:02
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Броневик-амфибия «Стрела» дебютирует на форуме «Армия-2020»
Плавающую версию бронированной «Стрелы» обещают рассекретить на форуме «Армия-2020», который распахнет свои двери в августе.
CarsWeek.ru 03:51
Автоспорт
Браун: промоутеры Гран-при России проявили колоссальное умение при подготовке к гонке
Промоутеры Гран-при России "Формулы-1" проявили колоссальное умение при подготовке к этапу чемпионата мира.
ТАСС Спорт 01:21
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru вчера в 03:16
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Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 26 июля в 13:46
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Политика
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Общество
В Госдуме заявили о возвращении прокуратуре права возбуждать дела
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РБК 04:48
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На Земле возникнет опасная геомагнитная буря 28 июля
Опасная магнитная буря ожидается во вторник, 28 июля.
Газета.Ru 02:50
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Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
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Теория происхождения русского мата от нашествия татаро-монголов является мифической.
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Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
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В РФ с 1 августа увеличатся пенсии работавших в 2019 году пенсионеров
Перерасчет пенсий затронет, прежде всего, работающих пенсионеров.
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Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами
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В Свердловской области пытались похитить тело умершего от коронавируса
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Общественная служба новостей 04:03