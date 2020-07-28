Экономика

РБКРБКМинфин объяснил суть поправок о передаче конфискованных денег в ПФР

В рамках пенсионной реформы 2018 года был принят закон, направляющий в бюджет ПФР деньги, конфискованные в ходе расследования коррупционных дел.
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с чего всё началось

Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Минфин объяснил суть поправок о передаче конфискованных денег в ПФР

РБК04:29

Средний класс, готовься к бою: о перечислении в ПФР конфискованных средств

REGNUM03:37

Минфин предложил отдавать конфискованные средства в ПФР

Коммерсантъвчера в 20:48

СМИ: Минфин предложил перечислять в ПФР конфискованные средства

RT на русскомвчера в 21:09

«Известия»: Минфин предложил перечислять конфискованные средства в ПФР

РИА Новостивчера в 21:06

Конфискованные средства россиян будут перечислять в ПФР

Газета.Ru04:35

Минфин готовит поправки для перечисления в ПФР конфискованных средств

Известиявчера в 20:00
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Финансы

Курс евро впервые с апреля превысил 84 рубля

В середине дня курс доллара снижался на 0,1% — до 71,6 рубля, в то время как курс евро рос на 1% и впервые со 2 апреля достигал 84,4 рубля.
RT на русском вчера в 15:09
158
Общество

В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела

Ранее с предложением вернуть прокуратуре возможность возбуждать уголовные дела в интервью радиостанции «Вести ФМ» говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
РБК 04:48
Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
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Происшествия

Под Волгоградом сын убил мать и полгода получал её пенсию

Установлено, что пенсионерка проживала с сыном и снохой, но они не стали обращаться в полицию, зато полгода исправно получали пенсию родственницы.
REGNUM 03:01
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Происшествия

Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск

"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18
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Происшествия

В Сочи после стрельбы аниматоров на корпоративе возбудили дело

Российская газета вчера в 15:06
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Футбол

«Ювентус» досрочно выиграл чемпионат Италии по футболу

Моя Москва.онлайн вчера в 03:56
Общество

В России выявили 5395 новых случаев заражения коронавирусом

В России за стуки зарегистрировали 5395 случаев COVID-19, умерли 150 человек, выписались 8888, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:52
Армия и оружие

В МИД объяснили размещение комплексов С-400 в Арктике

Появление зенитных ракетных систем С-400 на территории российских арктических островов является логичным шагом, который требуется исключительно для обеспечения оборонных целей.
Военное дело 04:06
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Общество

Совфед призвал тщательно разобраться и найти виновных в ЧП в Норильске

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала тщательно разобраться с ЧП в Норильске, где разлились нефтепродукты, найти виновных.
Наш Красноярский край вчера в 06:52
Политика

Чиновников и блогеров наградят за работу на голосовании по Конституции

Как уточняется, в список войдут чиновники администрации президента, представители регионов и избирательных комиссий, члены "Единой России", Общероссийского народного фронта и рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, а также артисты и блогеры.
Газета.Ru 02:51
2,7K
Общество

Forbes: в России зафиксирован бум на покупку паспортов других стран

Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян.
РИА Новости вчера в 13:33
2K
Шоу-бизнес

32-летняя Катя Жужа стала мамой во второй раз

Какое-то время Жужа опровергала подобные слухи, но потом объявила, что действительно скоро станет мамой.
Woman.ru 04:34
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Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов закрутил роман с девушкой на 30 лет младше его

Через год после развода с женой стало известно о новом романе солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова.
Московский Комсомолец вчера в 00:22
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Общество

Кравцов рассказал о мерах безопасности в школах в начале учебного года

Первые две недели грядущего учебного года в каждой школе России будет находиться медицинский работник, в школах проведут дезинфекцию, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 14:27
22
Политика

Трамп заявил, что после пандемии в США наступит «золотой век»

США победят коронавирус и наступит "золотой век", заявил американский президент Дональд Трамп.
Газета.Ru 04:32
66
Политика

В России зарегистрировано 118 тест-систем для диагностики коронавируса

В России для диагностики коронавирусной инфекции зарегистрировано 118 тест-систем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 04:51
Происшествия

Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами

РБК 25 июля в 13:55
203
Общество

Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 27 июля на брифинге в Женеве заявил, что пандемия коронавирусной инфекции в мире усиливается.
Известия вчера в 07:08
1,1K
Политика

Кремль сообщил, что Путин внимательно следит за ситуацией в Хабаровске

Представители Кремля, отвечая на вопрос, не занимается ли Путин ручным управлением ситуацией в Хабаровске, указали, что этим вопросом занимается врио губернатора края Михаил Дегтярев, который был назначен на эту должность по указу Владимира Путина.
Политическая Экспертиза вчера в 06:26
1,3K
Армия и оружие

Японских пользователей впечатлил парад в честь Дня ВМФ России

В Японии активно обсуждают прошедший в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад.
Российская газета 03:30
17
Общество

Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»

Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
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Шоу-бизнес

Шепелев скрывает сына Жанны Фриске от СМИ и ее семьи

Отец не хочет, чтобы 7-летний ребенок от покойной Жанны Фриске, снимался в программе, отмечают члены съемочной площадки.
Evo-rus.com 04:29
28
Политика

Киев передал ноту посольству России из-за парада в Севастополе

Министерство иностранных дел Украины передало посольству России в Киеве ноту в связи с проведением в Севастополе военно-морского парада.
Газета.Ru 02:34
202
Общество

Роспотребнадзор объяснил рост числа заражений коронавирусом в Крыму

В межрегиональном управлении Роспотребнадзора заявили, что рост числа случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Крыму обусловлен увеличением турпотока.
Московский Комсомолец 04:21
Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной Елены Кондулайнен ухудшилось

Актриса почувствовала себя плохо 24 июля в ресторане. Кондулайнен госпитализировали с подозрением на инсульт, подтвердившимся позже.
Газета.Ru 03:21
9
Общество

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новости вчера в 18:46
1,6K
Игры

Автор Mafia Даниэль Вавра раскритиковал геймплей ремейка

Игромания.ру вчера в 12:19
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Экономика

В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий

Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru 02:21
1,5K
Политика

Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием

Польша инициирует выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам в понедельник в Варшаве.
РИА Новости вчера в 11:55
21
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