с чего всё началось

Минфин планирует переход на новую систему накопительных пенсий с 2021 года, сообщает портал проектов нормативных правовых актов. Она даст возможность россиянам финансировать свою пенсию за счет личного дохода.

Минфин перейдет на новую систему накопительных пенсий с 2021 года

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