Экономика

Мой БрянскМой БрянскМинфин перейдет на новую систему накопительных пенсий с 2021 года

Минфин планирует переход на новую систему накопительных пенсий с 2021 года, сообщает портал проектов нормативных правовых актов. Она даст возможность россиянам финансировать свою пенсию за счет личного дохода.
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с чего всё началось
В августе 2018 года ведомство опубликовало
 извещение о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в рамках которой планировалось «автоматически подписать» граждан к отчислению взносов с зарплаты на пенсию.
РБК17 сентября в 07:10

Подробнее о событии

Минфин готовит изменения в системе накопительных пенсий

РЕН ТВ17 сентября в 13:26

Назван срок запуска новой системы накопительных пенсий в России

Известия17 сентября в 08:08

Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года

Российская газета17 сентября в 06:07

Выяснилось, когда в России появятся новые накопительные пенсии

URA.Ru17 сентября в 07:28

Минфин запланировал запуск новой системы накоплений на пенсию с 2021 года

РБК17 сентября в 07:10

Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года

ТАСС17 сентября в 06:13

Минфин назвал срок запуска новой системы накопительных пенсий

РИА Новости17 сентября в 07:43
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 20:17, Вашингтон
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