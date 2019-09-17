Экономика
Мой БрянскМинфин перейдет на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
Минфин планирует переход на новую систему накопительных пенсий с 2021 года, сообщает портал проектов нормативных правовых актов. Она даст возможность россиянам финансировать свою пенсию за счет личного дохода.
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с чего всё началось
В августе 2018 года ведомство опубликовало извещение о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в рамках которой планировалось «автоматически подписать» граждан к отчислению взносов с зарплаты на пенсию.РБК17 сентября в 07:10
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Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
Российская газета17 сентября в 06:07
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 20:17, Вашингтон
Футбол
АПОЭЛ — Ф91 Дюделанж 3:4
АПОЭЛ вышел вперед в домашнем матче первого тура группового этапа Лига Европы против Дюделанжа.
Советский спорт 14:11
Происшествия
Глава Росгвардии считает приговор Устинову необоснованным
18 сентября Директор Росгвардии Виктор Золотов в интервью журналистам российских изданий назвал приговор Павлу Устинову необоснованно жестким.
МонаВиста 08:05
Политика
Лавров заявил о размещении оружия США в космосе
По словам министра, Вашингтон отвергает предложения Москвы договориться об универсальном моратории на размещение оружия в космосе.
Известия 18:23
Армия и оружие
Ядерную войну между Россией и США показали в ролике
News.ru вчера в 09:51
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 8 суток
Мещанский районный суд Москвы арестовал на восемь суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, передает «Медиазона».
Ведомости 14:04
Политика
«Нафтогаз» посоветовал и дальше готовиться к прекращению транзита газа
В Брюсселе в четверг состоялся очередной раунд консультаций между представителями Украины, России и Европейской комиссии об условиях использования украинской газотранспортной системы (ГТС) после завершения действующего контракта между украинским «Нафтогазом» и «Газпромом» 1 января 2020 года.
Известия 12:56
Общество
Таиланд отменит въездные анкеты для иностранцев
Таиланд на протяжении ближайших трех месяцев отменит и выведет из обращения въездные анкеты для иностранцев.
Политика Сегодня 00:27
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Армия и оружие
Американский генерал сообщил о плане прорыва ПВО Калининграда
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 16:45
Футбол
Эксперт: разгромные поражения «Краснодара» и ЦСКА в ЛЕ — это удар по репутации российского футбола
Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал крупные поражения ЦСКА и «Краснодара» в матчах первого тура группового раунда Лиги Европы, в котором армейцы уступили болгарскому «Лудогорцу» со счётом 1:5, а «быки» пропустили пять безответных мячей от швейцарского «Базеля».
RT на русском 18:29
Здоровье
Раскрыты детали реформы обеспечения россиян лекарствами
В ходе реформы лекарственного обеспечения россиян, которую готовит Минздрав, и в результате которой лекарства должны стать бесплатными для всех пациентов больниц, в России может быть установлена стоимость «года сохраненной качественной жизни».
Lenta.ru 18:24
Игры
Apple запустила игровой сервис Arcade
Американская компания Apple запустила на территории России свой игровой сервис Apple Arcade раньше официальной даты старта.
ПРАЙМ 17 сентября в 02:32
Происшествия
Опубликовано видео задержания в Японском море браконьеров из КНДР
Российская газета вчера в 10:21
Авто
Tesla Model 3 вошла в список самых безопасных автомобилей IIHS
Газета DAILY 14:24
Шоу-бизнес
Алла Пугачева и Максим Галкин поздравили своих детей с 6-летием
Сегодня свое 6-летие отмечают дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 22:27
Волейбол
Стали известны все участники плей-офф чемпионата Европы
Завершился групповой этап мужского чемпионата Европы по волейбола. По его итогам, определились все участники плей-офф.
Спорт день за днем 17:29
Армия и оружие
Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ
Вице-президент США заявил, что американские военные готовы ответить на атаки на саудовские нефтяные объекты.
Пятый канал 17 сентября в 23:07
Здоровье
Счетная палата раскритиковала систему помощи инвалидам в России
Как отмечается в отчете Счетной палаты, основной причиной инвалидности взрослых до 2016 года были болезни системы кровообращения, с 2017 года — злокачественные новообразования.
РБК 17:00
Политика
Губернатор Забайкалья отправил в отставку краевое правительство
Александр Осипов, вступивший в должность губернатора Забайкальского края, отправил в отставку действующее краевое правительство, сообщила пресс-служба главы региона.
ТАСС 03:28
Происшествия
В Турции российских детей облили горящим маслом
Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.
Lenta.ru 19:36
Политика
Грызлов обвинил Киев в возможном срыве саммита «нормандской четверки»
Представитель со стороны Украины Леонид Кучма заявил, что не станет подписывать согласованную ранее редакцию «формулы Штайнмайера», так как это может привести к волнениям в его стране.
Государственные Вести 01:32
Политика
США одобрили военную помощь Украине на $250 млн
Палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила военную помощь Украине.
Газета.Ru 19:27
Хоккей
Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
МедиаЗавод 06:02
Авто
Новый Land Rover Defender превратили в парадный кабриолет
Не успели руководители бренда Land Rover провести торжественную презентацию нового внедорожника Defender, как тюнеры из автомобильного ателье X-Tomi Design предложили несколько более интересных модификаций модели.
Car.ru 17 сентября в 03:19
Политика
Акции против «формулы Штайнмайера» проходят у офиса Зеленского
У здания офиса президента Украины Владимира Зеленского проходит акция против проведения "формулы Штайнмайера", которая определяет порядок присвоения Донбассу особого статуса.
Газета.Ru 16:45
Экономика
Компании стали указывать протесты в Москве среди рисков для инвесторов
Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и нефтехимический холдинг «Сибур» предупредили своих инвесторов об угрозе стабильности их бизнеса из-за протестов в Москве.
РБК 03:07
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM вчера в 02:20