с чего всё началось

Минфин России планирует внести поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении с января 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что они дадут возможность гражданам финансировать пенсию за счет собственных взносов.

Происшествия В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.

Происшествия На российских пограничников напали в Японском море Экипаж северокорейской шхуны, на которой находились браконьеры, напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.

Энергетика «Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.

Недвижимость Сбербанк временно снижает первоначальный взнос по ипотеке Ставки ипотеки Сбербанка остаются неизменными: для заемщиков с первоначальным взносом 10–15% от стоимости жилья надбавка к базовой ставке составит 0,2 процентного пункта, как и для клиентов со взносом от 15 до 20%, уточнила пресс-служба госбанка.

Происшествия Мост обрушился в Псковской области Как отмечают в администрации, мост через реку Неведрянка построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии.

Политика Пушков припомнил президенту Эстонии заявления об «оккупации» Сенатор Алексей Пушков напомнил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд заявления о советской "оккупации" после ее слов о диалоге с Россией.

Хоккей Сын Овечкина поздравил отца с днем рождения на тренировке «Вашингтона» На тренировке столичного клуба сын хоккеиста Сергей поздравил отца с праздником с помощью воздушных шариков.

Политика Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Политика Путин прокомментировал предложение о «ремонте выборной системы» Как заявил в ходе разговора Зюганов, «есть смысл собрать всех лидеров фракций и обсудить: требуется ремонт выборной системы».

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева выбрали для свадьбы Петербург По данным телеграмм-канала Mash, свадьбу пара отпразднует в Доме Беггровых Это здание XVIII века.

Игры Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.

Кино Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).

Политика Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.

Гаджеты Российские цены на iPhone 11 оказались самыми высокими в мире Сравнив стоимость новых iPhone в разных странах мира, специалисты пришли к выводу, что в России на него установлена самая высокая цена. iPhone 11 Pro iPhone 11 (справа).

Авто В Японии представили новую Toyota Corolla Японская компания на внутреннем рынке представила новую генерацию модели Toyota Corolla, представленную в стране в кузове универсал и седан.

Шоу-бизнес Муж Гагариной отреагировал на слухи о разводе с певицей Поклонники поняли, что слухи не правдивы. Они поддержали мужа Гагариной и стали шутить на тему отношений артистки с Лазаревым.

Политика Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Украиной Источник в евроэнергосекторе заявил, что для транзита газа в ЕС в 2020 году России не нужен новый контракт с Украиной.

Транспорт В Приморье иностранцам запретили работать в сфере транспорта Запрет на привлечение иностранных граждан, работающих в сфере транспорта на основании патентов коснётся более чем 300 иностранцев, ранее получивших патент для работы в Приморье.

Футбол «Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева «Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.

Шоу-бизнес Навка ответила на сообщения об отмене выступления мужа Заворотнюк Российская фигуристка Татьяна Навка назвала враньем сообщения о том, что ее коллега Петр Чернышев отказался от участия в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Кино «Щегол» Warner Bros. стартовал с одним из худших результатов в истории Экранизация популярного романа "Щегол" студии Warner Bros. продемонстрировала одни из худших стартов в истории американского проката.

Происшествия В Ирландии селфи помогло спасти жизнь 28-летней девушке В Ирландии 28-летнюю девушку удалось спасти благодаря сделанному селфи, пишет The Irish Sun.

Экономика ЦБ одобрил арест личных счетов предпринимателей-должников Необходимость отправлять запрос в ЦБ возникла из-за того, что некоторые банки отказывались блокировать личные счета задолжавших по налогам предпринимателей.