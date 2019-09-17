Экономика
Газета.RuМинфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Минфин России планирует внести поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении с января 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что они дадут возможность гражданам финансировать пенсию за счет собственных взносов.
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с чего всё началось
В августе 2018 года ведомство опубликовало извещение о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в рамках которой планировалось «автоматически подписать» граждан к отчислению взносов с зарплаты на пенсию.РБКвчера в 07:10
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Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
Российская газетавчера в 06:07
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 03:16, Вашингтон
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать белое вино
Бело вино набирает популярность сред россиян, однако не все умеют правильно его выбирать.
Газета.Ru 01:41
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 16 сентября в 10:13
Политика
Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря
Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.
RT на русском 00:12
Экономика
В Крыму станет доступно снятие наличных на кассах магазинов
В Крыму запустят услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов.
Известия вчера в 18:32
Шоу-бизнес
Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились
Российский режиссёр Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились.
Время Пресс вчера в 06:09
Футбол
Черышев выложил фото из раздевалки «Валенсии» после победы над «Челси»
После победы «Валенсии» над «Челси» в матче групповой стадии Лиги чемпионов (1:0) российский полузащитник Денис Черышев выложил фото из раздевалки.
Бомбардир.ру 02:54
Здоровье
Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы
Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
Происшествия
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море
Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
Интерфакс вчера в 08:35
Политика
Путин поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы
Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросу ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке поручил главам регионов лично посетить пострадавшие районы, оказать помощь быстро и эффективно.
RT на русском вчера в 10:05
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru вчера в 12:45
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Общество
Турчак вступился за осужденного актера Устинова
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заступился за 23-летнего актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 года колонии общего режима по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Коммерсантъ 02:59
Футбол
Тренер «Уфы» Евсеев остановил мяч пятой точкой и взорвал Сеть
Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев оригинальным образом остановил прилетевший к нему на бровку поля мяч.
МИР 24 01:06
Футбол
«Зенит» разошелся миром с «Лионом» во Франции
В самом начале второй половины матча иранец понял, что продолжить игру он не может.
KM.ru вчера в 15:24
Экономика
Платежная система «Мир» запустит переводы на карты зарубежных банков
Российская платежная система «Мир» запустит трансграничные переводы с российских карт на выпущенные зарубежными банками.
Известия вчера в 14:00
Политика
Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока»
Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.
RT на русском вчера в 08:36
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Армия и оружие
Саудиты готовы доказать, что Saudi Aramco атаковал Иран
Доказательства причастности Тегерана к атакам на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco будут представлены Эр-Риядом 18 сентября, передаёт Al Arabiya.
REGNUM вчера в 20:19
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском вчера в 10:45
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ликвидированы два боевика
Российская газета 01:56
Футбол
Кокорин и Мамаев окончательно освободились
Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.
Gorodvo.ru вчера в 04:05
Экономика
Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ
Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.
РБК 01:10
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Киберспорт
Роман Дворянкин: «На сегодняшний день RodjER — в составе Virtus.pro»
Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин заявил, что Владимир RodjER Никогосян остается участником состава по Dota 2. Об этом он написал в твиттере.
CyberSport.ru вчера в 14:46
Шоу-бизнес
Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети
Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань вчера в 13:00
Экономика
Невиновность опального инвестора из США смогли подтвердить
Экспертиза, заказанная следствием по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, подтвердила его аргументы и признала справедливую стоимость акций люксембургской компании IFTG на уровне 3,8 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 01:52
Авто
Volkswagen Tiguan в России получил новую «зимнюю» спецверсию
Автоновости дня вчера в 05:06
Политика
Сноуден назвал свою книгу самой продаваемой в мире
Газета.Ru 03:03