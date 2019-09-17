с чего всё началось

Минфин России планирует внести поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении с января 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что они дадут возможность гражданам финансировать пенсию за счет собственных взносов.

Общество В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать белое вино Бело вино набирает популярность сред россиян, однако не все умеют правильно его выбирать.

Общество В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.

Политика Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.

Экономика В Крыму станет доступно снятие наличных на кассах магазинов В Крыму запустят услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов.

Шоу-бизнес Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились Российский режиссёр Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились.

Футбол Черышев выложил фото из раздевалки «Валенсии» после победы над «Челси» После победы «Валенсии» над «Челси» в матче групповой стадии Лиги чемпионов (1:0) российский полузащитник Денис Черышев выложил фото из раздевалки.

Здоровье Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).

Происшествия Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.

Политика Путин поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросу ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке поручил главам регионов лично посетить пострадавшие районы, оказать помощь быстро и эффективно.

Происшествия Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.

Общество В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.

Общество Турчак вступился за осужденного актера Устинова Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заступился за 23-летнего актера Павла Устинова, приговоренного к 3,5 года колонии общего режима по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Футбол Тренер «Уфы» Евсеев остановил мяч пятой точкой и взорвал Сеть Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Вадим Евсеев оригинальным образом остановил прилетевший к нему на бровку поля мяч.

Футбол «Зенит» разошелся миром с «Лионом» во Франции В самом начале второй половины матча иранец понял, что продолжить игру он не может.

Экономика Платежная система «Мир» запустит переводы на карты зарубежных банков Российская платежная система «Мир» запустит трансграничные переводы с российских карт на выпущенные зарубежными банками.

Политика Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока» Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.

Армия и оружие Саудиты готовы доказать, что Saudi Aramco атаковал Иран Доказательства причастности Тегерана к атакам на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco будут представлены Эр-Риядом 18 сентября, передаёт Al Arabiya.

Политика Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.

Футбол Кокорин и Мамаев окончательно освободились Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.

Экономика Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.

Армия и оружие ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.

Киберспорт Роман Дворянкин: «На сегодняшний день RodjER — в составе Virtus.pro» Генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин заявил, что Владимир RodjER Никогосян остается участником состава по Dota 2. Об этом он написал в твиттере.

Шоу-бизнес Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.