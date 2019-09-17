Экономика
Газета.RuМинфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Минфин России планирует внести поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении с января 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что они дадут возможность гражданам финансировать пенсию за счет собственных взносов.
Читать в источнике
Оценить211
с чего всё началось
В августе 2018 года ведомство опубликовало извещение о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в рамках которой планировалось «автоматически подписать» граждан к отчислению взносов с зарплаты на пенсию.РБК17 сентября в 07:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
Российская газета17 сентября в 06:07
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 20:35, Вашингтон
Футбол
«Базель» разгромил «Краснодар» в матче Лиги Европы
МК-Спорт 15:25
Политика
Губернатор Забайкалья отправил в отставку краевое правительство
Александр Осипов, вступивший в должность губернатора Забайкальского края, отправил в отставку действующее краевое правительство, сообщила пресс-служба главы региона.
ТАСС 03:28
Гаджеты
Wi-Fi Alliance сообщил о запуске стандарта Wi-Fi 6
Организация Wi-Fi Alliance (Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet) сообщает о появлении новой версии стандарта Wi-Fi — Wi-Fi 6. Альянс уже начал сертифицировать электронные устройства, соответствующие новому стандарту.
Planet Today 17 сентября в 04:05
Футбол
Гончаренко объяснил разгром ЦСКА во втором тайме матча с «Лудогорцем»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение команды от болгарского «Лудогорца» в первом матче группового этапа Лиги Европы.
ФАН 19:34
Гаджеты
Вышли первые смартфоны Huawei без привычного Android
Стоит отметить, что в Китае многие производители выпускают смартфоны на Android с местными "заменителями" сервисов от Google.
Российская газета 10:42
Гаджеты
Xiaomi представила новый 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Компания Xiaomi презентовала телевизор Mi TV 4A, имеющий диагональ в 70 дюймов и экран с разрешением 4K.
Discover24 03:40
Политика
В «Нафтогазе» оценили трёхсторонние переговоры по газу
Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.
RT на русском 20:29
Культура
Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе
Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.
РЕН ТВ 14:12
Энергетика
Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года
Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Интерфакс 11:24
Кино
Карина Мишулина надела на премьеру фильма любимое украшение
Paparazzi.ru 06:02
Музыка
Административное дело завели на организатора концерта «Ленинград»
Телеканал 360° 14:30
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве
Жданова задержали у подъезда его дома в Москве в четверг, написал Волков в своем твиттере.
Интерфакс 06:32
Здоровье
Талоны «просто спросить» появились в калининградской поликлинике
В поликлинике городской больницы №3 Калининграда появилась опция "просто спросить" для пациентов.
Газета.Ru 05:16
Шоу-бизнес
Майли Сайрус напугала фанатов «полуобнажённым» фото
Фанаты предположили, что песня была посвящена разрыву Сайрус с мужем, который часто называл её своим ангелом.
News.ru вчера в 06:10
Происшествия
В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана
Мужчина называет себя шаманом и утверждает, что идет пешком в Москву.
Известия 05:27
Происшествия
В Турции российских детей облили горящим маслом
Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.
Lenta.ru 19:36
Наука
Берсерки объелись белены перед боем
Агрессивное поведение берсерков во время боя, возможно, вызывал прием белены черной (Hyoscyamus niger), а не отваров из мухоморов, как считалось ранее.
N+1 08:41
Здоровье
ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе
От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.
Уралинформбюро 08:36
Армия и оружие
Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».
Коммерсантъ 19:57
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Политика
Путин повысил зарплаты госслужащим
Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении заработной платы сотрудникам Министерства иностранных дел России, а также другим государственным служащим.
Газета.Ru 12:50
Единоборства
Нурмагомедов может провести следующий бой в России
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов с высокой долей вероятности проведёт свой следующий бой в России.
News.ru 17 сентября в 12:27
Общество
Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.
РБК 15:33
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Шоу-бизнес
В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк
Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».
REGNUM вчера в 21:33
Армия и оружие
Американский генерал сообщил о плане прорыва ПВО Калининграда
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 16:45
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии
Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:19
Теннис
Мария Шарапова заявила, что считает своим домом США
Считаю Америку своим домом, но основы моего воспитания и культуры, которые мне очень дороги, — русские.
Woman.ru 06:49
Хоккей
Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
МедиаЗавод 06:02