Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий

Минфин России планирует внести поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении с января 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что они дадут возможность гражданам финансировать пенсию за счет собственных взносов.
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с чего всё началось
В августе 2018 года ведомство опубликовало
 извещение о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в рамках которой планировалось «автоматически подписать» граждан к отчислению взносов с зарплаты на пенсию.
РБК17 сентября в 07:10

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Минфин готовит изменения в системе накопительных пенсий

РЕН ТВ17 сентября в 13:26

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Известия17 сентября в 08:08

Минфин запланировал запуск новой системы накоплений на пенсию с 2021 года

РБК17 сентября в 07:10

Выяснилось, когда в России появятся новые накопительные пенсии

URA.Ru17 сентября в 07:28

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РИА Новости17 сентября в 07:43

Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года

ТАСС17 сентября в 06:13

Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года

Российская газета17 сентября в 06:07
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