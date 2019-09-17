с чего всё началось

Минфин России планирует внести поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении с января 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что они дадут возможность гражданам финансировать пенсию за счет собственных взносов.

Политика Губернатор Забайкалья отправил в отставку краевое правительство Александр Осипов, вступивший в должность губернатора Забайкальского края, отправил в отставку действующее краевое правительство, сообщила пресс-служба главы региона.

Гаджеты Wi-Fi Alliance сообщил о запуске стандарта Wi-Fi 6 Организация Wi-Fi Alliance (Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet) сообщает о появлении новой версии стандарта Wi-Fi — Wi-Fi 6. Альянс уже начал сертифицировать электронные устройства, соответствующие новому стандарту.

Футбол Гончаренко объяснил разгром ЦСКА во втором тайме матча с «Лудогорцем» Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение команды от болгарского «Лудогорца» в первом матче группового этапа Лиги Европы.

Гаджеты Вышли первые смартфоны Huawei без привычного Android Стоит отметить, что в Китае многие производители выпускают смартфоны на Android с местными "заменителями" сервисов от Google.

Гаджеты Xiaomi представила новый 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A Компания Xiaomi презентовала телевизор Mi TV 4A, имеющий диагональ в 70 дюймов и экран с разрешением 4K.

Политика В «Нафтогазе» оценили трёхсторонние переговоры по газу Исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в Facebook оценил трёхсторонние консультации по газу в формате Россия — Евросоюз — Украина.

Культура Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.

Энергетика Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Происшествия Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве Жданова задержали у подъезда его дома в Москве в четверг, написал Волков в своем твиттере.

Шоу-бизнес Майли Сайрус напугала фанатов «полуобнажённым» фото Фанаты предположили, что песня была посвящена разрыву Сайрус с мужем, который часто называл её своим ангелом.

Происшествия В Бурятии задержали шедшего пешком в Москву шамана Мужчина называет себя шаманом и утверждает, что идет пешком в Москву.

Происшествия В Турции российских детей облили горящим маслом Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.

Наука Берсерки объелись белены перед боем Агрессивное поведение берсерков во время боя, возможно, вызывал прием белены черной (Hyoscyamus niger), а не отваров из мухоморов, как считалось ранее.

Здоровье ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.

Армия и оружие Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию в Йемене. Целью коалиции стали некие «военные объекты».

Политика Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.

Политика Путин повысил зарплаты госслужащим Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении заработной платы сотрудникам Министерства иностранных дел России, а также другим государственным служащим.

Единоборства Нурмагомедов может провести следующий бой в России Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов с высокой долей вероятности проведёт свой следующий бой в России.

Общество Лукашенко заступился за угрожавшую ученику школьной партой учительницу Президент Белоруссии Александр Лукашенко заступился за учительницу гомельской школы, угрожавшую избить партой доводившего ее ученика.

Шоу-бизнес Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек» Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.

Шоу-бизнес В институте нейрохирургии рассказали о болезни Анастасии Заворотнюк Диагностированная у Анастасии Заворотнюк глиобластома — практически неизлечимая опухоль, заявил научный руководитель и почётный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко (Москва) Александр Коновалов, передаёт «Москва 24».

Армия и оружие Американский генерал сообщил о плане прорыва ПВО Калининграда У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

Армия и оружие В Минобороны раскритиковали работу Patriot в Саудовской Аравии Высокопоставленный источник в Минобороны России рассказал, почему комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии, сообщает ТАСС.