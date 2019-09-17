Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий

Минфин России планирует внести поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении с января 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что они дадут возможность гражданам финансировать пенсию за счет собственных взносов.
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с чего всё началось
В августе 2018 года ведомство опубликовало
 извещение о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в рамках которой планировалось «автоматически подписать» граждан к отчислению взносов с зарплаты на пенсию.
РБКвчера в 07:10

Подробнее о событии

Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года

ТАССвчера в 06:13

Минфин запланировал запуск новой системы накоплений на пенсию с 2021 года

РБКвчера в 07:10

Минфин назвал срок запуска новой системы накопительных пенсий

РИА Новостивчера в 07:43

Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года

Российская газетавчера в 06:07

Минфин готовит изменения в системе накопительных пенсий

РЕН ТВвчера в 13:26

С заботой о народе? Каким пенсионным продуктом «накормит» Минфин Россию

Царьградвчера в 10:06

Минфин назвал срок запуска новых накопительных пенсий

Rambler News Serviceвчера в 06:32
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 00:12, Вашингтон
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Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Политическая Экспертиза 16 сентября в 17:35
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США указывают на косвенные доказательства причастности Ирана к атакам

Американская разведка утверждает, что нашла косвенные доказательства причастности Ирана к атаке в Саудовской Аравии.
Вести.Ru вчера в 23:12
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Начались съемки нового фильма по игре Mortal Kombat

О старте съемок новой экранизации популярного файтинга Mortal Kombat официально объявил сценарист картины Грег Руссо.
Ferra 16 сентября в 08:18
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Опубликовано видео со свадьбы Бондарчука и Андреевой в Петербурге

До последнего Бондарчук и Андреева не раскрывали, где именно пройдет их торжество. Гостям были розданы персональные приглашения на свадьбу.
iReactor вчера в 22:35
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На российских пограничников совершено нападение в Японском море

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Политика

Нетаньяху: Израиль нуждается в сильном правительстве

Премьер министр Израиля и глава правой партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил, что страна «нуждается в сильном, стабильном, сионистском правительстве».
Коммерсантъ вчера в 21:16
Общество

Названы города, в которые хочет переехать молодежь

Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости вчера в 00:31
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Армия и оружие

В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия

Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью изданию «Военно-промышленный курьер» рассказал о российской ракете с «недостижимой дальностью действия».
RT на русском вчера в 23:30
Экономика

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки

РБК вчера в 11:19
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Политика

Трамп ужесточит условия торговой сделки с КНР в случае переизбрания

В случае переизбрания президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует ужесточить условия заключения новой торговой сделки с Китаем, если Пекин не пойдет на ее подписание до ноября 2020 года.
РЕН ТВ вчера в 16:15
Общество

Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия 16 сентября в 17:15
Политика

Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России

Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России.
Известия вчера в 23:36
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.
RT на русском вчера в 10:00
Экономика

Экспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви

Заказанная следствием экспертиза пакета акций IFTG, принадлежащего банку «Восточный», показала, что его рыночная оценка составляет $60 млн или порядка 3,8 млрд руб, сообщил источник ТАСС, близкий к следствию.
РБК вчера в 17:07
Происшествия

Суд конфисковал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей

Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 09:31
Экономика

У россиян появится возможность не платить штрафы ГИБДД

У россиян появилась возможность уйти от выплат штрафов ГИБДД.
Известия вчера в 22:24
Общество

В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Армия и оружие

Российская армия впервые использовала «Палантин»

Популярная механика вчера в 05:39
Гаджеты

Предзаказ нового iPhone 11 стартует в России

ТАСС вчера в 17:17
Энергетика

«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году

НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
РИА Новости вчера в 03:50
Футбол

Кокорин и Мамаев окончательно освободились

Футболисты чуть не ввязались в новую историю. По данным «РИА Новости», Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу.
Gorodvo.ru вчера в 04:05
Политика

Американский поверенный на Украине хочет «расплаты для Путина»

Санкции, которые Запад мог бы ещё ввести в отношении Москвы, коснулись бы финансового, оборонного и энергетического, секторов, заявил Уильям Тейлор, временный поверенный по делам США на Украине, в интервью Первому каналу Грузии.
REGNUM вчера в 22:53
Политика

Аксенов выступил против переименования Крыма

Ранее руководитель региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус выступил с инициативой присвоить Республике Крым дополнительное историческое название "Таврида".
РИА Новости вчера в 13:25
Космос

Российские космонавты напечатают крольчатину, говядину и рыбу на МКС

Мышечные клетки коровы, кролика и рыбы напечатают на российском 3D-биопринтере на Международной космической станции (МКС) в конце сентября, сообщил управляющий партнер компании-создателя биопринтера 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани.
Вечерняя Москва вчера в 20:43
Шоу-бизнес

Муж Гагариной отреагировал на слухи о разводе с певицей

Поклонники поняли, что слухи не правдивы. Они поддержали мужа Гагариной и стали шутить на тему отношений артистки с Лазаревым.
Телепрограмма вчера в 08:14
Здоровье

Центр амбулаторной онкологической помощи появится в Новосибирске

Планируется, что на базе нового центра будут работать диагностическое отделение, дневной стационар и поликлиника.
VN.RU вчера в 22:44
Футбол

Глушаков попал в основу «Ахмата» на матч с «Ростовом»

Тренерский штаб «Ахмата» огласил стартовый состав на матч 9-го тура премьер-лиги против «Ростова».
Матч ТВ 16 сентября в 12:38
Гаджеты

WhatsApp уличили в сохранении фотографий на чужих устройствах

Американское издание TheHackerNews рассказало, что популярный мессенджер WhatsApp позволял сохранять различные медиафайлы, отправленные пользователями, на устройствах общавшихся с ними людей, даже после того, как файлы были удалены из переписки.
Ferra вчера в 09:45
Как работают Яндекс.Новости?
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