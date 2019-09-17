Экономика
Газета.RuМинфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Минфин России планирует внести поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении с января 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что они дадут возможность гражданам финансировать пенсию за счет собственных взносов.
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с чего всё началось
В августе 2018 года ведомство опубликовало извещение о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в рамках которой планировалось «автоматически подписать» граждан к отчислению взносов с зарплаты на пенсию.РБКвчера в 07:10
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Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
Российская газетавчера в 06:07
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 01:42, Вашингтон
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Газета.Ru вчера в 05:26
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Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
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Bimru.ru вчера в 08:15
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«Ъ»: ЦБ считает законной заморозку личных счетов ИП за долги по налогам
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Создание космического лифта признали возможным
Международная группа ученых из США выяснила, что одну из разновидностей космического лифта возможно построить с помощью современных технологий.
Lenta.ru вчера в 12:08
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Утром во вторник, 17 сентября, в возрасте 80 лет ушел из жизни народный артист России и заслуженный деятель искусств дирижер Валерий Успенский, сообщает «78.ru».
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В этом месяце извергается огромный вулкан на Ио
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Политика
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