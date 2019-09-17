с чего всё началось

Минфин России планирует внести поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении с января 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что они дадут возможность гражданам финансировать пенсию за счет собственных взносов.

Общество Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.

Политика Россия запретила въезд освобожденным украинским заключенным Адвокат Дмитрий Динзе в интервью украинским СМИ заявил, что Россия закрыла въезд на свою территорию 35 освобожденным в рамках обмена пленным украинцам.

Армия и оружие В Эр-Рияде представят доказательства причастности Ирана к атаке дронов Минобороны Саудовской Аравии пообещало в среду, 18 сентября, в ходе пресс-конференции представить доказательства причастности Тегерана к атакам беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы саудовской компании Saudi Aramco.

Наука В России появится система слежения за поведением водителей К 2022 году в России появится система слежения за поведением водителей. Она сможет предупреждать о вероятной аварийной ситуации на дороге.

Происшествия На российских пограничников совершено нападение в Японском море Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.

Политика В ФРГ призвали сохранить транзит газа через Украину после запуска СП-2 В немецком правительстве заявили, что Украина должна остаться страной транзита российского газа после запуска газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на представителя правительства ФРГ.

Футбол Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.

Происшествия В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.

Экономика В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».

Политика Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.

Шоу-бизнес Максим Галкин снял видео в спальне Аллы Пугачевой Периодически в ролике появляются вставки с выступлений Пугачевой, а потому можно точно сказать, что песня, исполняемая Галкиным, посвящена ей.

Финансы «Ъ»: ЦБ считает законной заморозку личных счетов ИП за долги по налогам Центральный Банк России поддержал Министерство финансов и Федеральную налоговую службу РФ в требовании банкам блокировать частные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) при взыскании задолженностей по налогам.

Общество Возможен рак: в Минздраве предупредили об опасностях маникюра В Минздраве Московской области предупредили об опасностях увлечения такими процедурами, как маникюр и наращивание ресниц.

Космос Создание космического лифта признали возможным Международная группа ученых из США выяснила, что одну из разновидностей космического лифта возможно построить с помощью современных технологий.

Происшествия Автомобиль въехал в вестибюль башни Trump Plaza в пригороде Нью-Йорка В пригороде Нью-Йорка машина въехала в высотку Trump Plaza. Об этом 18 сентября сообщает CBS News.

Культура Скончался народный артист России дирижер Валерий Успенский Утром во вторник, 17 сентября, в возрасте 80 лет ушел из жизни народный артист России и заслуженный деятель искусств дирижер Валерий Успенский, сообщает «78.ru».

Кино Владимир Меньшов отмечает 80-летний юбилей С 80-летием народного артиста РСФР поздравил президент Владимир Путин, отметив что «главный секрет режиссерского успеха Меньшова — это тонкое чувство эпохи и умение находить интересные темы».

Футбол Гвардиола приобрел жилье на Украине Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что приобрел квартиру на Украине. Об этом сообщает пресс-служба "горняков".

Общество На саратовском заводе «Тролза» уволили более половины работников "Тролза" расположен в городе Энгельс. Более 70% всех троллейбусов в России созданы на этом заводе.

Политика На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.