Экономика
Газета.RuМинфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Минфин России планирует внести поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении с января 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что они дадут возможность гражданам финансировать пенсию за счет собственных взносов.
Читать в источнике
Оценить170
с чего всё началось
В августе 2018 года ведомство опубликовало извещение о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в рамках которой планировалось «автоматически подписать» граждан к отчислению взносов с зарплаты на пенсию.РБК07:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 23:45, Вашингтон
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Политика
Новый российский самолет МС-21 совершил первый международный перелет
Новый российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный перелет из подмосковного Жуковского в Стамбул, сообщает в понедельник ТАСС.
DP.RU вчера в 06:47
Спорт
Биатлонистка Васильева дисквалифицирована на 1,5 года
Советский спорт 11:24
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском 08:17
Армия и оружие
В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия
Генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью изданию «Военно-промышленный курьер» рассказал о российской ракете с «недостижимой дальностью действия».
RT на русском 23:30
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Наука
Движение трупов после смерти затруднит расследование преступлений
Ученые в австралийском центре по исследованию разложения выяснили, что тело человека может двигаться в течение года после смерти.
Naked Science вчера в 13:28
Шоу-бизнес
Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети
Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань 13:00
Единоборства
В Госдуме предложили считать рэп-баттлы видом спорта
Депутат Государственной думы от партии ЛДПР Василий Власов предложил официально признать рэп-баттлы видом спорта.
Политическая Экспертиза вчера в 21:38
Киберспорт
Valve обновила систему подбора рейтинговых игр в Dota 2
Компания Valve рассказала об изменениях в системе поиска игр в Dota 2. Теперь принимать участие в рейтинговых матчах смогут исключительно те игроки, которые сыграли не менее 100 часов.
ProstoProSport 23:10
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК 20:40
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru 14:45
Хоккей
Тренер «Нью-Джерси» впечатлен способностями Гусева
Ассистент главного тренера «Нью-Джерси» Рик Ковальски остался доволен дебютом Никиты Гусева в товарищеском матче с «Бостоном» (4:3 ОТ).
Спорт-Экспресс 04:03
Авто
Определили регионы с самыми доступными машинами с пробегом
Самая низкая средняя стоимость подержанной машины зафиксирована в Курганской области — 313,2 тыс. рублей.
Тарантас Ньюс 15 сентября в 00:29
Политика
США расширили список санкций против Венесуэлы
США расширили санкционный список по Венесуэле, включив в него ещё трёх физических лиц и 16 компаний.
Life.ru 16:52
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут четвертого ребенка
Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут четвертого ребенка Герцогиня Кембриджская вновь беременна.
Экспресс газета 11:48
Гаджеты
Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками.
Megaobzor.com вчера в 10:09
Театры
Машков, Женовач и Гришаева получили «Хрустальную Турандот»
ТАСС 15 сентября в 15:59
Происшествия
Суд конфисковал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд принял решение конфисковать в бюджет государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму 9 млрд рублей.
Газета.Ru 09:31
Экономика
У россиян появится возможность не платить штрафы ГИБДД
У россиян появилась возможность уйти от выплат штрафов ГИБДД.
Известия 22:24
Игры
Rockstar внезапно запустила собственный игровой лаунчер для ПК
Rockstar Games внезапно последовала примеру Epic Games и выпустила собственнный игровой лаунчер (но пока без своего магазина) - он уже доступен для скачивания на сайте Rockstar Games Social Club.
Gmbox.ru 14:24
Политика
США подали в суд на Сноудена из-за его книги
Власти США подали в суд на бывшего сотрудника ЦРУ и подрядчика Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена из-за его книги «Личное дело».
Lenta.ru 18:32
Происшествия
В Якутии приостановили поиски пропавшего вертолета
В Якутии до утра приостановили поиски пропавшего вертолета с людьми на борту.
Невские Новости 15 сентября в 11:09
Политика
«Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому» после решения суда ЕС по OPAL
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев прокомментировал ситуацию с решением суда ЕС ограничить доступ «Газпрома» к газопроводу OPAL.
RT на русском вчера в 03:39