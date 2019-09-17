Экономика
Газета.RuМинфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Минфин России планирует внести поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении с января 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что они дадут возможность гражданам финансировать пенсию за счет собственных взносов.
Читать в источнике
Оценить178
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 01:19, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ольга Бузова была замечена на открытии бутика дочери Рамзана Кадырова
OAnews вчера в 06:54
Происшествия
На Урале сын убил мать, которой отказали в помощи полицейские
В Алапаевске (Свердловская область) мужчина убил свою мать.
URA.Ru вчера в 08:22
Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Политика
Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru вчера в 14:45
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала о своей болезни
Певица Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни. По словам артистки, она страдает крапивницей.
РЕН ТВ вчера в 07:05
Шоу-бизнес
Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы
Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.
Суть событий 16 сентября в 10:44
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Экономика
У россиян появится возможность не платить штрафы ГИБДД
У россиян появилась возможность уйти от выплат штрафов ГИБДД.
Известия вчера в 22:24
Армия и оружие
В России сообщили о ракете с «недостижимой дальностью» действия
RT на русском вчера в 23:30
Кино
Вышел трейлер хоррора «В высокой траве» по Стивену Кингу
Потоковый сервис Netflix представил трейлер фильма ужасов «В высокой траве», снятого по одноименной новелле Стивена Кинга и Джо Хилла.
Культуромания вчера в 15:11
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Газета.Ru вчера в 01:56
Общество
Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада
Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК вчера в 12:05
Гаджеты
OnePlus оценила телевизор OnePlus TV свыше 100 тысяч рублей
Ппервым рынком сбыта для OnePlus TV станет индийский и там его оценили в 150 тыс. рупий, а это чуть более чем 100 тыс. рублей, сообщает издание «Астера».
Газета DAILY вчера в 14:36
Политика
Россия и Белоруссия могут подписать программу интеграции к 8 декабря
Президенты Белоруссии и России могут утвердить программу интеграции двух стран к 8 декабря, сообщил «РИА Новости» посол Белоруссии в РФ, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.
Коммерсантъ 01:13
Политика
Жириновский предложил присоединить Белоруссию и Украину к России
Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Белоруссия и Украина добьются экономического развития только после присоединения к России.
Известия вчера в 23:36
Происшествия
Задержан напавший на девочку житель Хакасии
В Республике Хакасия правоохранители задержали жителя Черногорска, который напал на семилетнюю девочку.
Ньюс-НН вчера в 17:21
Шоу-бизнес
Федор Бондарчук и Паулина Андреева тайно поженились в Петербурге
Сегодня, 17 сентября, в Петербурге играют свадьбу известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева.
Петербургский дневник вчера в 11:15
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-400
Владимир Путин в связи с недавними атаками на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии предложил Эр-Рияду купить у России зенитные ракетные комплексы С-300 или С-400.
ANNA-News 16 сентября в 16:42
Шоу-бизнес
Подписчики усомнились в беременности ростовчанки Анастасии Костенко
С новостью о второй беременности супруги футболиста Дмитрия Тарасова общественность с новой силой стала обсуждать пару.
Donday.ru 16 сентября в 00:54
Армия и оружие
Раскрыт «сумасшедший план НАТО» в отношении советских подлодок
Не решаясь наносить ядерный удар по советским базам, стратеги НАТО придумывали альтернативные планы, некоторые из них были комичными или совсем уж сумасшедшими.
Пятый канал 15 сентября в 22:27
Происшествия
Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда
Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.
BFM.ru вчера в 12:45
Гаджеты
Предзаказ нового iPhone 11 стартует в России
ТАСС вчера в 17:17
Футбол
Гвардиола купил квартиру на Украине
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в преддверии матча с «Шахтером» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов признался, что приобрел квартиру на Украине.
Sport24.ru 00:18
Происшествия
Отчим Кокорина наехал на журналиста возле колонии
Инцидент произошел возле колонии, где отбывали наказание Кокорин и Павел Мамаев.
Спорт день за днем вчера в 01:32
Общество
Трудовые книжки в России могут стать электронными
Госдума на пленарном заседании 17 сентября приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс, согласно которым в России будут введены электронные трудовые книжки.
Дни.ру вчера в 08:28
Футбол
Игуаин ударил тренера на тренировке «Ювентуса»
Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин неожиданно вспылил во время тренировки.
Чемпионат вчера в 11:10
Экономика
Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на погашение ипотеки
Многодетные семьи смогут обращаться к своему кредитору с заявлением о списании части ипотечного кредита в сумме до 450 тыс. руб. Соответствующее постановление утверждено Правительством России, которое вступит в силу 25 сентября, сообщает "Дом.РФ".
РБК вчера в 11:19
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38