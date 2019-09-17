Минфин России планирует внести поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении с января 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что они дадут возможность гражданам финансировать пенсию за счет собственных взносов.

Наука Магнитная трансмиссия дала роботу скорость и резкость движений Инженеры из лаборатории Масатоси Исикавы (Masatoshi Ishikawa) Токийского университета создали роборуку, совмещающую в себе скорость, возможность быстро отслеживать движения и реагировать на прикосновения к предметам, а также защиту от слишком большого усилия.

Общество Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах Более 40 священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года.

Гаджеты Vivo представила флагманский смартфон NEX 3 5G с уникальным экраном Vivo официально представила серию NEX 3, которая включает в себя варианты 5G и 4G LTE.

Происшествия В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.

Общество В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.

Политика Зеленский объявил выговор двум заместителям Богдана Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор двум заместителям руководителя офиса главы государства Андрея Богдана.

Экономика В России ожидается сокращение количества МФО На отечественном рынке микрокредитования может резко сократиться количество участников.

Шоу-бизнес Дочь Кейт Миддлтон проболталась одноклассникам о беременности мамы Дочь принца Уильяма и Кейт Мидлтон проболталась одноклассникам о беременности мамы. Новость тут же растиражировали мировые СМИ.

Культура Фестиваль «Территория. Камчатка» сорван Проведение фестиваля планировалось с 21 по 28 сентября в Петропавловске-Камчатском.

Фигурное катание Гимнастка Дина Аверина выиграла золото ЧМ-2019 в упражнениях с мячом Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира в упражнениях с мячом, показав результат 23,500 балла.

Авто Появилась информация о первом кроссовере Ferrari Как сообщил технический директор Ferrari Майкл Лайтерс зарубежным СМИ, первый SUV итальянской марки появится в 2022 году.

Транспорт Акимов поддержал идею о введении в Пулково «седьмой свободы воздуха» Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, поддержал идею ввести режим «открытого неба» в международном аэропорту Пулково в Петербурге.

Киберспорт В Dota 2 изменили систему поиска игр Разработчики Dota 2 на официальном сайте игры выпустили блог, посвященный новым изменениям в системе поиска игр.

Экономика Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".

Авто Toyota Land Cruiser 300 показали до премьеры По информации японских СМИ, появления нового поколения легендарного внедорожника придется ждать еще год.

Политика Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность Церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва состоялась во вторник в Московском парламентском центре.

Общество Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).

Футбол «Ливерпуль» проиграл «Наполи» в Лиге Чемпионов В матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов действующий обладатель трофея - «Ливерпуль» на выезде уступил «Наполи».

Спорт Из-за дисквалификации Васильевой Россия потеряла квоту Международный союз биатлонистов дисквалифицировал на 18 месяцев российскую биатлонистку Маргариту Васильеву за три пропущенных внесоревновательных допинг-теста и аннулировал все ее результаты, начиная с 4 февраля 2019 года.

Политика Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы» Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.