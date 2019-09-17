Экономика
Газета.RuМинфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Минфин России планирует внести поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении с января 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что они дадут возможность гражданам финансировать пенсию за счет собственных взносов.
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Продажи новых электрокаров в России растут пять месяцев подряд
Автостат 15 сентября в 06:30
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Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
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Магнитная трансмиссия дала роботу скорость и резкость движений
Инженеры из лаборатории Масатоси Исикавы (Masatoshi Ishikawa) Токийского университета создали роборуку, совмещающую в себе скорость, возможность быстро отслеживать движения и реагировать на прикосновения к предметам, а также защиту от слишком большого усилия.
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Священнослужители РПЦ поддержали осужденных за участие в митингах
Более 40 священнослужители Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку осужденных за участие в несогласованных митингах, проходивших в Москве летом 2019 года.
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Vivo представила флагманский смартфон NEX 3 5G с уникальным экраном
Vivo официально представила серию NEX 3, которая включает в себя варианты 5G и 4G LTE.
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В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
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В Ростове-на-Дону требуют увольнения учителя из-за макияжа и маникюра
Родители ростовских школьников забили тревогу из-за внешнего вида учителя и требуют увольнения педагога.
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Зеленский объявил выговор двум заместителям Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор двум заместителям руководителя офиса главы государства Андрея Богдана.
Газета.Ru 07:07
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Названы города, в которые хочет переехать молодежь
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Российские актёры организовали акцию в поддержку Павла Устинова
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В России ожидается сокращение количества МФО
На отечественном рынке микрокредитования может резко сократиться количество участников.
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Дочь Кейт Миддлтон проболталась одноклассникам о беременности мамы
Дочь принца Уильяма и Кейт Мидлтон проболталась одноклассникам о беременности мамы. Новость тут же растиражировали мировые СМИ.
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США привели в боевую готовность войска
Газета.Ru 12:23
Культура
Фестиваль «Территория. Камчатка» сорван
Проведение фестиваля планировалось с 21 по 28 сентября в Петропавловске-Камчатском.
Страницы Воронежской культуры 15:05
Фигурное катание
Гимнастка Дина Аверина выиграла золото ЧМ-2019 в упражнениях с мячом
Дина Аверина завоевала золотую медаль чемпионата мира в упражнениях с мячом, показав результат 23,500 балла.
RT на русском 13:27
Авто
Появилась информация о первом кроссовере Ferrari
Как сообщил технический директор Ferrari Майкл Лайтерс зарубежным СМИ, первый SUV итальянской марки появится в 2022 году.
Тарантас Ньюс вчера в 04:37
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Акимов поддержал идею о введении в Пулково «седьмой свободы воздуха»
Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, поддержал идею ввести режим «открытого неба» в международном аэропорту Пулково в Петербурге.
РБК 11:40
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В Dota 2 изменили систему поиска игр
Разработчики Dota 2 на официальном сайте игры выпустили блог, посвященный новым изменениям в системе поиска игр.
Чемпионат 16:06
Армия и оружие
Опубликовано видео полета Ту-160 в сопровождении истребителей НАТО
Минобороны России опубликовало видео планового полета двух ракетоносцев Ту-160 над Балтийским морем.
Известия 16:13
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс вчера в 03:21
Авто
Toyota Land Cruiser 300 показали до премьеры
По информации японских СМИ, появления нового поколения легендарного внедорожника придется ждать еще год.
SpeedMe вчера в 01:53
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Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность
Церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва состоялась во вторник в Московском парламентском центре.
Интерфакс 08:10
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Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
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«Ливерпуль» проиграл «Наполи» в Лиге Чемпионов
В матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов действующий обладатель трофея - «Ливерпуль» на выезде уступил «Наполи».
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Спорт
Из-за дисквалификации Васильевой Россия потеряла квоту
Международный союз биатлонистов дисквалифицировал на 18 месяцев российскую биатлонистку Маргариту Васильеву за три пропущенных внесоревновательных допинг-теста и аннулировал все ее результаты, начиная с 4 февраля 2019 года.
Спорт-Экспресс 11:33
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Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru 14:45
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Недавнее обновление Windows 10 «ломает» целый ряд систем и приложений
Несколько дней назад корпорация Microsoft выпустила накопительное обновление KB4515384 для Windows 10.
Игромания.ру 12:00
Энергетика
Цены на нефть взлетели на 19% после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии
Expert.ru вчера в 00:21