с чего всё началось

Минфин России планирует внести поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении с января 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что они дадут возможность гражданам финансировать пенсию за счет собственных взносов.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Армия и оружие В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".

Авто Копию Bugatti Veyron оценили в 20 раз дешевле оригинала В США выставлена на продажу копия гиперкара Bugatti Veyron 2012 года, за которую продавец хочет получить 125 тысяч долларов.

Гаджеты Honor выпустил бюджетный смартфон Honor Play 3e Вдобавок, новинка имеет 3,5-мм разъем для наушников и порт Micro-USB. Ёмкость аккумулятора Honor Play 3e составляет 3020 мАч.

Политика В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова Ранее экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж заявил, что в длительной перспективе после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" с выводом полуострова в свободную экономическую зону "в международном формате".

Происшествия Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море, среди них есть пострадавшие, им оказана помощь, сообщает ЦОС ФСБ.

Шоу-бизнес Алла Пугачева и Максим Галкин поздравили Гарри и Лизу с 6-летием В кадре 6-летние Лиза и Гарри танцуют под веселую музыку, пока заботливый папа снимает их на камеру.

Шоу-бизнес Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком Актриса Паулина Андреева продемонстрировала в инстаграме первое официальное фото со свадьбы с режиссером Федором Бондарчуком.

Армия и оружие Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.

Кино Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора» Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».

Политика Рогозин пригласил Турцию вместе использовать Байконур Ранее сообщалось, что ОАЭ вместе с Россией и Казахстаном согласилась участвовать в модернизации стартового стола космодрома для запуска ракет "Союз-2".

Политика Песков прокомментировал переговоры России, Украины и ЕС по газу Не стоит ожидать конкретных договоренностей после трехсторонних переговоров между Россией, Евросоюзом и Украиной, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Происшествия Суд изъял 1,7 тыс. объектов недвижимости у экс-главы Клинского района Как пояснили в Генпрокуратуре, основанием для предъявления иска послужили "обнаруженные факты вовлеченности Постриганя в предпринимательскую деятельность своего сына и активное способствование ее успешной реализации путем использования властных полномочий главы района".

Политика Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.

Энергетика «Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.

Шоу-бизнес Больную раком Заворотнюк взяли под охрану из-за журналистов Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк находится под круглосуточной охраной в одной из московских клиник.

Наука Дешевый препарат против артрита может помочь при раке крови Международная группа исследователей выяснила, что дешевый препарат против артрита можно использовать для лечения полицитемии и эссенциальной тромбоцитемии - онкологических заболеваний крови.