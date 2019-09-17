с чего всё началось

Минфин России планирует внести поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении с января 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что они дадут возможность гражданам финансировать пенсию за счет собственных взносов.

Общество Руководители трех СМИ пожаловались Чайке на приговор Устинову Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева и председатель совета директоров «Новой газеты» Дмитрий Муратов подали генпрокурору Юрию Чайке жалобу на приговор Павлу Устинову.

Футбол «Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора Алексей Власов назначен на пост коммерческого директора московского "Спартака", сообщается на сайте футбольного клуба.

Финансы Россия сократила вложения в американские госбумаги до $8,5 млрд Россия в июле 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги до 8,5 млрд долларов, следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Командование ВСУ сообщило о потерях в Донбассе Во вторник, 17 сентября, в Донбассе погиб служащий ВСУ и еще двое боевиков получили ранения.

Фигурное катание Российские гимнастки стали победительницами чемпионата мира Победительницей в упражнении с обручем стала Екатерина Селезнева.

Политика На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.

Шоу-бизнес Дочь Кейт Миддлтон проболталась одноклассникам о беременности мамы Дочь принца Уильяма и Кейт Мидлтон проболталась одноклассникам о беременности мамы. Новость тут же растиражировали мировые СМИ.

Общество В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.

Общество В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.

Политика Франция поможет Саудовской Аравии расследовать атаки на НПЗ Французские эксперты отправятся в Саудовскую Аравию для участия в расследовании нападений на нефтяные объекты на востоке королевства.

Здоровье Московские родители получат онлайн-доступ к данным о прививках детей Доступ к электронной медицинской карте ребенка с информацией о проведенных и пропущенных прививках предоставят московским родителям до конца текущего года.

Кино Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора» Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».

Армия и оружие ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.

Гаджеты Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками.

Здоровье Минздрав: рак молочной железы на 1-2 стадии вылечивается в 95% случаев Рак молочной железы, выявленный на первой-второй стадии, вылечивается в России в 95% случаев, поэтому очень важно выявлять заболевание как можно раньше, заявил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Футбол Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.

Общество На саратовском заводе «Тролза» уволили более половины работников "Тролза" расположен в городе Энгельс. Более 70% всех троллейбусов в России созданы на этом заводе.

Армия и оружие В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Саудиты готовы доказать, что Saudi Aramco атаковал Иран Доказательства причастности Тегерана к атакам на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco будут представлены Эр-Риядом 18 сентября, передаёт Al Arabiya.

Армия и оружие В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в среду в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Происшествия В Хакасии задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду В ГУ МВД по республике Хакасия сообщили о задержании подозреваемого в нападении на девочку в одном из детских садов Черногорска.

Авто В компании Skoda рассказали о новых моделях для рынка России Как сообщает «Автостат» со ссылкой на руководителя компании Skoda в России Яна Прохазка, модельная линейка для нашего рынка в скором времени расширится.