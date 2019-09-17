Экономика
Газета.RuМинфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Минфин России планирует внести поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении с января 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что они дадут возможность гражданам финансировать пенсию за счет собственных взносов.
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с чего всё началось
В августе 2018 года ведомство опубликовало извещение о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в рамках которой планировалось «автоматически подписать» граждан к отчислению взносов с зарплаты на пенсию.РБКвчера в 07:10
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Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
Российская газетавчера в 06:07
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 02:52, Вашингтон
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Свадьба Бондарчука и Андреевой пройдет в старинном особняке Петербурга
Телеканал 360° вчера в 07:51
Общество
Руководители трех СМИ пожаловались Чайке на приговор Устинову
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, гендиректор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева и председатель совета директоров «Новой газеты» Дмитрий Муратов подали генпрокурору Юрию Чайке жалобу на приговор Павлу Устинову.
РБК 02:47
Футбол
«Спартак» объявил о назначении нового коммерческого директора
Алексей Власов назначен на пост коммерческого директора московского "Спартака", сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 02:43
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
Газета.Ru 01:09
Финансы
Россия сократила вложения в американские госбумаги до $8,5 млрд
Россия в июле 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги до 8,5 млрд долларов, следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 17:11
Армия и оружие
Командование ВСУ сообщило о потерях в Донбассе
Во вторник, 17 сентября, в Донбассе погиб служащий ВСУ и еще двое боевиков получили ранения.
ИА Новороссия вчера в 15:14
Фигурное катание
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Победительницей в упражнении с обручем стала Екатерина Селезнева.
Moi-portal.ru 01:40
Политика
На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия вчера в 17:19
Шоу-бизнес
Дочь Кейт Миддлтон проболталась одноклассникам о беременности мамы
Дочь принца Уильяма и Кейт Мидлтон проболталась одноклассникам о беременности мамы. Новость тут же растиражировали мировые СМИ.
МИР 24 вчера в 11:20
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM 16 сентября в 10:13
Политика
Франция поможет Саудовской Аравии расследовать атаки на НПЗ
Французские эксперты отправятся в Саудовскую Аравию для участия в расследовании нападений на нефтяные объекты на востоке королевства.
RT на русском 02:02
Здоровье
Московские родители получат онлайн-доступ к данным о прививках детей
Доступ к электронной медицинской карте ребенка с информацией о проведенных и пропущенных прививках предоставят московским родителям до конца текущего года.
ТАСС 00:47
Кино
Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора»
Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».
NewInform 16 сентября в 22:38
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Гаджеты
Представлен смартфон Vivo Nex 3 5G с экраном-водопадом
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Nex 3 5G, который первым в мире получил «дисплей-водопад», то есть, экран с сильно загнутыми боковыми рамками.
Megaobzor.com 16 сентября в 10:09
Здоровье
Минздрав: рак молочной железы на 1-2 стадии вылечивается в 95% случаев
Рак молочной железы, выявленный на первой-второй стадии, вылечивается в России в 95% случаев, поэтому очень важно выявлять заболевание как можно раньше, заявил главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Новые Известия вчера в 11:52
Кино
Режиссер «Джокера» высказался о продолжении фильма
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Футбол
Жена Мамаева опубликовала фото мужа и Кокорина после освобождения
Жена Мамаева Алана опубликовала фотографию футболистов из машины после освобождения.
Матч ТВ вчера в 04:11
Авто
Эксперты назвали 10 авто, которые чаще всего увозят на эвакуаторе
Эксперты назвали 10 автомобилей, которые из-за поломок чаще всего увозят на эвакуаторе.
Вечерний курьер 16 сентября в 02:29
Общество
На саратовском заводе «Тролза» уволили более половины работников
"Тролза" расположен в городе Энгельс. Более 70% всех троллейбусов в России созданы на этом заводе.
ТАСС вчера в 22:26
Армия и оружие
В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия
Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:38
Армия и оружие
Саудиты готовы доказать, что Saudi Aramco атаковал Иран
Доказательства причастности Тегерана к атакам на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco будут представлены Эр-Риядом 18 сентября, передаёт Al Arabiya.
REGNUM вчера в 20:19
Армия и оружие
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в среду в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 02:24
Происшествия
В Хакасии задержан подозреваемый в нападении на девочку в детсаду
В ГУ МВД по республике Хакасия сообщили о задержании подозреваемого в нападении на девочку в одном из детских садов Черногорска.
Московский Комсомолец 00:19
Происшествия
В Смоленской области БТР на учениях сбил сотрудника Росгвардии
Коммерсантъ вчера в 05:55
Авто
В компании Skoda рассказали о новых моделях для рынка России
Как сообщает «Автостат» со ссылкой на руководителя компании Skoda в России Яна Прохазка, модельная линейка для нашего рынка в скором времени расширится.
Тарантас Ньюс вчера в 03:40
Политика
На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма
Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.
Известия вчера в 23:13