Экономика
Газета.RuМинфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Минфин России планирует внести поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении с января 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что они дадут возможность гражданам финансировать пенсию за счет собственных взносов.
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Силуанов сообщил, чем отличается новая система пенсионных накоплений от ИПК
Накануне.Ru15 сентября в 20:04
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Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе
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Футбол
В АПЛ назвали лучший гол пятого тура
Гол полузащитника «Бернли» Джеффри Хендрика признан лучшим в пятом туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 09:27
Происшествия
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море
Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
Интерфакс 08:35
Футбол
Брат Кокорина рассказал о своих планах после выхода на свободу
RT на русском 09:49
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании женщины-врача
Правоохранителям удалось задержать мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, которая шла на вызов к пациенту.
ТАСС 07:52
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.
RT на русском 10:00
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
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Роналду расплакался, когда увидел кадры со своим умершим отцом
Чемпионат вчера в 03:47
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о жалобе Сечина Путину на «субъективность» Минфина
Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин пожаловался президенту Владимиру Путину на неготовность Минфина поддержать налоговые льготы на 2,6 трлн рублей для арктических проектов "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова.
Интерфакс 01:50
Шоу-бизнес
«МК» сообщил о перенесенной Анастасией Завортнюк трепанации черепа
Хирурги из Германии весной провели Анастасии Заворотнюк трепанацию черепа, пишет «МК».
РБК 07:58
Общество
Госдума поддержала введение электронных трудовых книжек
Закон об электронных трудовых книжках давно ждет бизнес, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Российская газета 08:30
Политика
Суд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Политика
В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о деле Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за применение силы к омоновцу на несанкционированном митинге в Москве, заявил, что разбираться в конкретных делах не прерогатива президента, а Устинов имеет законное право на обжалование приговора.
РИА Новости 05:52
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова устала от бывшего мужа в своей квартире
Известная российская певица Татьяна Буланова призналась, что её бывший супруг футболист Владислав Радимов не хочет покидать квартиру знаменитости.
Аргументы недели вчера в 09:30
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Кино
Скончался народный артист Юрий Колычев
В своей квартире умер народный артист РСФСР Юрий Колычев, ему было 90 лет, об этом сообщает РЕН-ТВ.
Мойка78 вчера в 05:32
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Политика
Лукашенко: без США урегулировать конфликт в Донбассе не получится
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США могут способствовать урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 09:57
Баскетбол
Всех олимпийцев в Китае обязали посмотреть фильм «Движение вверх»
Государственное управление по спорту КНР обязало всех спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм, посмотреть российский фильм «Движение вверх».
iReactor вчера в 11:37
Политика
В небе над Стамбулом российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа
Полет самолета продолжался около 15 минут. Пилот истребителя продемонстрировал зрителям различные фигуры высшего пилотажа.
ТК Звезда 15 сентября в 11:05
Игры
Call of Duty: Modern Warfare содержит сцены пыток и убийства детей
Другие эпизоды показывают гибель от газовой атаки гражданского населения, включая детей, а также угрозы несовершеннолетним персонажам со стороны террористов.
News.ru 04:06
Армия и оружие
Истребителям F-35 и F-22 уже готовят замену
Не исключено, что будет выбрано несколько образцов боевых самолетов.В результате до 2010 года, в распоряжении ВВС США будет совершенно новый истребитель с открытой архитектурой, дающей возможность устанавливать различное ПО разных разработчиков и систематически его обновлять.
ГЛАС.RU 08:51
Политика
Путин назвал Израиль русскоязычным государством
Президент России, выступая 17 сентября в Москве на конгрессе Всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей и признался, что считает Израиль русскоязычным государством.
Вести.Ru 08:34
Космос
Раскрыта природа врезавшегося в Юпитер объекта
Астрономы выяснили, что объект, врезавшийся в Юпитер в прошлом месяце, являлся небольшим астероидом, который в равной степени состоял из каменной породы и железа.
Lenta.ru 09:38
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни
Известная российская певица Анна Седокова призналась фанатам, что заболела крапивницей.
Life.ru 00:53
Энергетика
Литва делает вид, что не знает, но наращивает закупки российского СПГ
Как ранее сообщало ИА REGNUM, партии от «Новатэка» в Литву доставляются с регулярностью весь 2019 год, однако обычно это были небольшие партии СПГ.
REGNUM 07:44
Политика
Пушков припомнил президенту Эстонии заявления об «оккупации»
Сенатор Алексей Пушков напомнил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд заявления о советской "оккупации" после ее слов о диалоге с Россией.
РИА Новости 10:10