Экономика
Газета.RuМинфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Минфин России планирует внести поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении с января 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что они дадут возможность гражданам финансировать пенсию за счет собственных взносов.
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Кино
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Здоровье
Назван главный продукт для работы мозга
Член Российского национального общества диетологов Людмила Денисенко назвала продукт, который необходим мозгу в первую очередь.
Газета.Ru 15:37
Здоровье
Врач предсказал резкий скачок смертности от онкологии в России
Россию ждет скачок смертности от онкологических заболеваний в 20-30 процентов, если в стране не изменятся правила закупки лекарств, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан в интервью газете "Известия".
РИА Новости 20:08
Политика
На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия 17:19
Политика
США расширили список санкций против Венесуэлы
США расширили санкционный список по Венесуэле, включив в него ещё трёх физических лиц и 16 компаний.
Life.ru 16:52
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН 10:11
Футбол
Роналду рассказал о размере своего состояния
Газета.Ru 19:42
Общество
В ростовской школе пожаловались на учителя с маникюром
В Ростове-на-Дону родители местной школы пожаловались на маникюр мужчины-учителя.
РБК 13:08
Общество
Названы регионы России с самыми дорогими услугами ЖКХ
Среднестатистическая российская семья тратит на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 9,6 процента общесемейного заработка, или около 4,4 тысячи рублей в месяц.
Lenta.ru вчера в 04:27
Общество
50 священников РПЦ выступили в защиту фигурантов «московского дела»
Открытое письмо священников РПЦ в защиту фигурантов «московского дела» опубликовал сайт «Правмир».
REGNUM 18:28
Политика
Путин согласился обсудить идеи КПРФ по «ремонту выборной системы»
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что его партия готова подготовить поправки в российскую выборную систему, российский лидер согласился обсудить эту идею, следует из стенограммы, размещенной на сайте Кремля.
Интерфакс 17:20
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Футбол
«Зенит» и «Лион» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Санкт-петербургский «Зенит» и французский «Лион» сыграли вничью в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Коммерсантъ 15:09
Здоровье
На переоснащение техникумов и колледжей ЕАО направят 1,4 млрд рублей
Общий объём финансирования учреждений среднего специального образования Еврейской автономной области по программе «Единая субсидия» составит 1,4 млрд рублей, сообщает 16 сентября пресс-служба Минвостокразвития России.
REGNUM вчера в 08:05
Армия и оружие
Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ
Министерство обороны Саудовской Аравии объявило, что в среду представит доказательства причастности Ирана к нападению на нефтяные объекты на востоке королевства.
РИА Новости 19:20
Армия и оружие
В России создадут новый спутник-инспектор
Роскосмос работает над проектом нового спутника-инспектора.
РЕН ТВ 00:23
Экономика
В Крыму появится возможность снять наличные на кассах магазинов
Услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов планируют запустить в Крыму, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на руководителя службы по защите прав потребителей ЦБ Михаила Мамуту.
Интерфакс 20:09
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент Владимир Путин подписал указы о помиловании трех человек. Документы опубликованы на портале правовой информации.
РБК вчера в 10:31
Шоу-бизнес
В Петербурге проходит свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
В Юсуповском дворце Санкт-Петербурга прошла свадебная церемония режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой.
Пятый канал 14:54
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Здоровье
Минздрав РФ приступает к внедрению самой современной вакцины от гриппа
Совместно с Роспотребнадзором был подписан план поэтапного перехода на вакцинацию именно четырехвалентной вакциной Заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Краевой сообщил, что Минздрав приступил к внедрению в России самой современной, четырехвалентной вакцины от гриппа, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 15 сентября в 21:25
Происшествия
В центре Москвы бетономешалка упала в Водоотводный канал
Автомобиль-бетономешалка упал в Водоотводный канал в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
РБК 18:36
Шоу-бизнес
Бузова в образе мусульманки возмутила пользователей Сети
Подписчики сочли Бузову двуличной, припомнив так любимые ею экстравагантные наряды, чуждые мусульманам.
Новая Кубань 13:00
Финансы
В 2020 году средства ФНБ могут инвестировать в экономику
В 2020 году ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит уровень 7% ВВП России, что даст возможность инвестировать часть средств.
REGNUM 04:29
Космос
Пришелец-минер на Луне: китайский луноход сделал необычный снимок
Российский Диалог вчера в 11:39
Экономика
Экспертиза следствия поменяла оценку спорных акций по делу Калви
Заказанная следствием экспертиза пакета акций IFTG, принадлежащего банку «Восточный», показала, что его рыночная оценка составляет $60 млн или порядка 3,8 млрд руб, сообщил источник ТАСС, близкий к следствию.
РБК 17:07
Авто
В компании Skoda рассказали о новых моделях для РФ
Как рассказал глава российского отделения компании Skoda Яна Прохазка, новая модель SUV-сегмента Skoda Kamiq была разработана специально для рынка Европы, но российским покупателям кроссовер станет доступен позже по причине ряда особенностей.
32CARS.ru 04:38