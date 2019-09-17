Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий

Минфин России планирует внести поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении с января 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что они дадут возможность гражданам финансировать пенсию за счет собственных взносов.
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Минфин: реформа накопительной пенсии затронет и работников, и работодателей

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Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года

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