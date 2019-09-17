с чего всё началось

В начале сентября стало известно о том, что Минфин разработал законопроект о новой системе добровольных накоплений. Документ с названием «О гарантированном пенсионном продукте» уже направлен на согласование в Минтруд. Главная особенность продукта — добровольный характер присоединения к системе.

Футбол Юношеская лига УЕФА. «Зенит» проиграл «Лиону» Юношеская лига УЕФА Группа G 1-й тур ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Политика Суд Болгарии устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока» Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода для приёма газа из «Турецкого потока», сообщает РИА Новости.

Общество Первый снег выпал в Московской области Жители города Видный, который находится в Подмосковье, засняли первый снег. Видео появилось на странице города в соцсети Instagram.

Происшествия В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.

Происшествия В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Авто Toyota выпустила новую версию Land Cruiser 70 Специально для езды по серьёзному бездорожью компания разработала особую версию пикапа Land Cruiser 79 под названием Namib.

Гаджеты Рендер смартфона Huawei Mate 30 Pro появился в Сети Ранее News.ru рассказал, как Honor, бренд китайской компании Huawei, подшутил над Apple и её новыми смартфонами iPhone 11 Pro.

Общество Пассажирам Utair начнут раздавать табачные изделия в самолетах Во вторник РБК сообщил, что с 15 сентября более чем на 10 рейсах авиакомпании Utair пассажиры смогут получить продукт доставки никотина LYFT, который производит BAT.

Политика Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США поспособствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Футбол А. Егоров оценил судейство в 9-м туре РПЛ Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров поделился мнением о работе арбитров в 9-м туре чемпионата России.

Футбол Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.

Политика В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о деле Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за применение силы к омоновцу на несанкционированном митинге в Москве, заявил, что разбираться в конкретных делах не прерогатива президента, а Устинов имеет законное право на обжалование приговора.

Футбол Антон Миранчук перенес операцию Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, который получил травму в матче 9-го тура чемпионата России против «Сочи» (1:0), перенес операцию на правой стопе в Германии, информирует официальный сайт москвичей.

Политика Госдума одобрила создание единой базы данных россиян Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о создании единой базы данных граждан РФ.

Происшествия В Мосгорсуд поступило 140 жалоб на обыски у сторонников Навального Сотрудники и волонтеры региональных штабов Алексея Навального направили в Мосгорсуд уже около 140 апелляционных жалоб на обыски у них дома по делу об отмывании денег через Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).