Экономика
RT на русскомНазван возможный срок перехода на новую систему накопительных пенсий
Согласно информации на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении, которые позволят гражданам финансировать пенсию за счёт личных взносов, вступят в силу с января 2021 года.
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с чего всё началось
В августе 2018 года ведомство опубликовало извещение о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в рамках которой планировалось «автоматически подписать» граждан к отчислению взносов с зарплаты на пенсию.РБК17 сентября в 07:10
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Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
Российская газета17 сентября в 06:07
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Футбол
«Лудогорец» разгромил ЦСКА в матче группового этапа Лиги Европы
Московский ЦСКА уступил болгарскому «Лудогорцу» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы со счетом 5:1.
Известия 17:28
Происшествия
В Грозном горит торговый центр «Гранд Парк»
В торговом центре «Гранд Парк» в Грозном произошёл крупный пожар. Сообщается, что огнём охвачено 700 кв. м здания.
RT на русском 14:32
Транспорт
В Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса
В международном аэропорту Шереметьево торжественно открылась третья взлетно-посадочная полоса.
Российская газета 11:18
Политика
Новак оценил переговоры по газу с Украиной
Министр энергетики России Александр Новак оценил прошедшие трехсторонние консультации России, Евросоюза и Украины по транзиту газа, передает RT.
Газета.Ru 10:53
Космос
Крымский астроном рассказал об открытии первой межзвездной кометы
Астроном-любитель из Крыма, сотрудник астрономического научного центра открыл уникальную межзвездную комету C/2019 Q4 (Borisov) 30 августа.
Телеканал 360° 12:16
Театры
Пермской актрисе объявят выговор за поддержку Павла Устинова
Коммерсантъ 10:53
Экономика
Подсчитано число российских туристов в Грузии
Национальная администрация туризма Грузии подсчитала число российских туристов за летние месяцы.
Известия 17:25
Гаджеты
Появился список устройств Samsung, которые получат новую Android 10
3 сентября прошла официальная презентация новой операционной системы Android 10. Первыми получили обновление смартфоны Google Pixel.
iReactor 08:36
Политика
Путин поручил устранить ошибки при импортозамещении в ОПК
При планировании импортозамещения в ОПК иногда допускаются ошибки, что привело к сдвигу сроков выполнения нескольких заданий гособоронзаказа, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 16:40
Кино
Умер известный французский актер Шарль Жерар
Пятый канал 15:09
Космос
Свежего снега не хватило для объяснения яркости спутников Сатурна
Астрономы пришли к выводу, что за рекордную яркость некоторых спутников Сатурна в радиодиапазоне отвечает не только слой чистого льда, но и специфические структуры под поверхностью этих тел.
N+1 вчера в 07:38
Политика
Европарламент осудил Россию за попытки «обелить сталинский режим»
Почему-то на сессии ЕП не обсудили пакт между Польшей и той же гитлеровской Германией, не обсудили Мюнхенский сговор, в результате которого немцы и поляки вторглись в Чехословакию, не обсудили и не осудили действия режимов Франции и Британии в 1938 году, когда те фактически включили «зелёный свет» на оккупацию.
Военное обозрение 14:38
Здоровье
Глава НМИЦ им. Рогачева заявил об отсутствии в РФ простейших лекарств
Из-за принятых недавно законов в российской медицине исчезли жизненно необходимые для лечения дешевые препараты, заявил директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий НМИЦ им. Рогачева Алексей Масчан.
Интерфакс вчера в 08:20
Происшествия
К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском
Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской.
Lenta.ru 03:04
Гаджеты
Huawei представила новый флагманский смартфон
Huawei представила в четверг в Мюнхене свои новые флагманские смартфоны Mate 30, которые должны составить конкуренцию iPhone 11 от Apple.
ТАСС 11:35
Политика
В НАТО заявили о существовании «моря Азимова»
Эксперт НАТО по морской безопасности Пол Бэкли в статье на сайте альянса, посвященной мерам обеспечения свободы судоходства, отметил важность открытого доступа к морям и заявил, что мины и подлодки являются «способами отрицания этой свободы доступа к морям».
Комсомольская правда вчера в 23:36
Гаджеты
У AMD могут возникнуть проблемы — TSMC не справляется с производством 7-нм чипов
Полупроводниковый гигант TSMC, похоже, испытывает проблемы в производстве 7-нанометровых чипов.
Игромания.ру вчера в 15:06
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к операции по удалению опухоли
Врач отметил, что теперь, когда Заворотнюк приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, а также продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое.
Вести.Ru 11:17
Религия
В РПЦ высказались против крещения родившихся от ЭКО детей
В РПЦ высказались против процедуры крещения детей, родившихся в последствии экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Дни24 08:24
Армия и оружие
Американские ВМС подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США подтвердили, что три опубликованные в сети видеоролика, на которых запечатлены неопознанные летающие объекты, являются подлинными, передает издание Popular Mechanics со ссылкой на представителя американской силовой структуры.
Rambler News Service вчера в 02:03
Шоу-бизнес
Екатерина Климова посетила Большой театр в откровенном черном платье
Актриса Екатерина Климова поразила всех своим появлением на публике в откровенном черном платье.
Дни24 05:02
Происшествия
Трое школьников изнасиловали 14-летнюю девочку в Омской области
По версии следователей, 17 сентября около 21.00 (18.00 по московскому времени) школьница возвращалась домой, когда на нее напали и затащили в безлюдное место трое мальчиков тринадцати, четырнадцати и пятнадцати лет, которые учатся с ней в одной школе.
Московский Комсомолец 02:25
Энергетика
Миллер заявил о шансах достроить «Северный поток-2» до конца 2019 года
Шансы достроить газопровод "Северный поток-2" до конца 2019 года еще есть - осталось уже меньше пятой части, но все упирается в позицию датских властей, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Интерфакс 11:24
Политика
Дэвид Кэмерон сообщил о вине Барака Обамы в сирийском конфликте
Что предложил Кэмерон Путину на вилле в Сочи Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон рассказал в своих мемуарах о попытках согласовать транзит власти в Сирии.
РБК 10:21
Гаджеты
Минкомсвязи разрешило Tele2 выдавать встроенные eSim
Минкомсвязи разрешило мобильному оператору Tele2 продолжить эксперимент по выдаче встроенных eSim, сообщает в четверг газета "Ведомости".
Интерфакс 15:52
Спорт
Дина Аверина завоевала золото на ЧМ в Баку в упражнениях с булавами
Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золото на чемпионате мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами.
РЕН ТВ 12:20