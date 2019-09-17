Экономика

RT на русскомRT на русскомНазван возможный срок перехода на новую систему накопительных пенсий

Согласно информации на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении, которые позволят гражданам финансировать пенсию за счёт личных взносов, вступят в силу с января 2021 года.
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с чего всё началось
В августе 2018 года ведомство опубликовало
 извещение о запуске системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), в рамках которой планировалось «автоматически подписать» граждан к отчислению взносов с зарплаты на пенсию.
РБК17 сентября в 07:10

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Минфин готовит изменения в системе накопительных пенсий

РЕН ТВ17 сентября в 13:26

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РИА Новости17 сентября в 07:43

Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года

ТАСС17 сентября в 06:13

Минфин запланировал запуск новой системы накоплений на пенсию с 2021 года

РБК17 сентября в 07:10

Минфин назвал срок запуска новых накопительных пенсий

Rambler News Service17 сентября в 06:32

Выяснилось, когда в России появятся новые накопительные пенсии

URA.Ru17 сентября в 07:28

Минфин планирует перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года

Российская газета17 сентября в 06:07
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