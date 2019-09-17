с чего всё началось

Минфин России планирует внести поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении с января 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что они дадут возможность гражданам финансировать пенсию за счет собственных взносов.

Здоровье Врачи назвали игнорируемые больными признаки рака Основной сложностью диагностики рака крови являются неясные симптомы, которые больные часто принимают за обычную простуду.

Происшествия В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.

Политика Самолет МС-21 совершил первый международный полет Первый международный перелет российского пассажирского самолета МС-21-300 прошел успешно, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации "Иркут".

Единоборства Депутат Власов предлагает признать рэп-баттлы видом спорта Депутат Госдумы Василий Власов предложил официально признать рэп-баттлы видом спорта, сообщает РИА Новости.

Политика Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.

Космос Вернувшийся из космоса робот «Федор» отказался включаться Человекоподобный робот FEDOR после возвращения с Международной космической станции (МКС) на Землю не смог сразу включиться.

Общество В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.

Армия и оружие National Interest усмотрел в закупке Россией Су-57 подготовку к войне Россия закупает истребители Су-57, готовясь к масштабному вооруженному конфликту — такое мнение озвучил эксперт издания The National Interest.

Происшествия Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.

Политика Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.

Политика Аксенов призвал оставить историкам вопрос двойного названия Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов высказался об идее присвоения полуострову второго названия Таврида.

Культура Скончался народный артист России Валерий Успенский Во вторник ушёл из жизни заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Валерий Успенский.

Политика Госдума одобрила законопроект о единой базе данных россиян Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о создании единого ресурса сведений о населении России.

Шоу-бизнес Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни Известная российская певица Анна Седокова призналась фанатам, что заболела крапивницей.

Происшествия Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.

Футбол Кокорин и Мамаев вышли из тюрьмы Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли из исправительной колонии №4 в Белгородской области, где отбывали наказание за серию драк в Москве осенью прошлого года.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.

Общество Соцсеть «ВКонтакте» позволила сообществам скрывать своих подписчиков Социальная сеть «ВКонтакте» разрешила сообществам скрывать список подписчиков с целью защиты от недобросовестных конкурентов.