Экономика
Газета.RuМинфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Минфин России планирует внести поправки в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении с января 2021 года. Об этом сообщает РИА "Новости". Уточняется, что они дадут возможность гражданам финансировать пенсию за счет собственных взносов.
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Гаджеты
Российские цены на iPhone 11 оказались самыми высокими в мире
Сравнив стоимость новых iPhone в разных странах мира, специалисты пришли к выводу, что в России на него установлена самая высокая цена. iPhone 11 Pro iPhone 11 (справа).
KM.ru 11:30
Кино
Владимир Меньшов отмечает 80-летие
17 сентября исполняется 80 лет народному артисту РСФСР Владимиру Меньшову.
RT на русском 07:39
Шоу-бизнес
Еще в апреле Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Ещё в апреле текущего года российская популярная актриса Анастасия Заворотнюк перенесла в одной из клиник Германии трепанацию черепа.
Ugpressa.ru 16:27
Гаджеты
В России стартовал предзаказ на новые телефоны и смартфоны Nokia
Помимо простых моделей компания назвала цены на смартфоны Nokia 6.2 и Nokia 7.2.
Astera 09:07
Армия и оружие
Генсек НАТО обвинил Россию в разработке новых ракет
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает «разрабатывать и развертывать» новые ракетные вооружения, которые нарушают прекративший действовать в августе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Известия 15:55
Шоу-бизнес
Соловьев раскричался из-за свадьбы Собчак и Богомолова
Телеведущий Владимир Соловьев раскричался, комментируя свадьбу журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
Lenta.ru 05:59
Экономика
Глава Приморья попросил выделить 370 млн рублей на восстановление сельского хозяйства
Глава Приморского края Олег Кожемяко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой выделить из федерального бюджета 370 млн рублей на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям региона.
ТАСС 13:28
Наука
Вселенная расширяется: константа Хаббла на самом деле непостоянна
Экология Регионов вчера в 03:46
Политика
Раскрыта «формула Зеленского» по войне в Донбассе
Lenta.ru вчера в 21:40
Экономика
В Кремле ответили на вопрос о льготах для «Роснефти» в Арктике
Решений по налоговым льготам на реализацию проекта «Роснефти» «Восток Ойл» в Арктике пока не принималось, заявил 17 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
REGNUM 05:42
Гаджеты
Недавнее обновление Windows 10 «ломает» целый ряд систем и приложений
Несколько дней назад корпорация Microsoft выпустила накопительное обновление KB4515384 для Windows 10.
Игромания.ру 12:00
Происшествия
В московском суде задержали адвоката экс-премьера Дагестана
Как сообщил агентству ТАСС защитник юриста Нариман Аджиев, Хасавова задержали на 48 часов и предъявили ему обвинение по двум статьям уголовного кодекса: «Воспрепятствование правосудию» (ч.1 ст. 294 УК РФ) и «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонение от дачи показаний» (ч.4 ст. 309 УК РФ).
РБК 15:54
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия 17:07
Шоу-бизнес
Николай Валуев рассказал, как утешал заплаканную Анастасию Заворотнюк
О знакомстве с Анастасией рассказал и депутат-боксёр Николай Валуев, которого «КП» встретила на премии для бизнес и бьюти-индустрии «Человек года».
Комсомольская правда 04:30
Политика
Российский самолет МС-21 совершил первый полет над морем
Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый полет над морем во время перелета с аэродрома Жуковский в аэропорт Стамбула на авиационный фестиваль Teknofest, сообщил пилот самолета Василий Севастьянов.
Rambler News Service вчера в 07:12
Общество
50 священников РПЦ выступили в защиту фигурантов «московского дела»
Открытое письмо священников РПЦ в защиту фигурантов «московского дела» опубликовал сайт «Правмир».
REGNUM 18:28
Политика
Власти США подали иск против Сноудена
Соединенные Штаты подали иск против скандального экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, заявив, что его новая книга "Непрерывная запись" нарушает данную им подписку о неразглашении секретных сведений.
Газета.Ru 17:02
Происшествия
Под Киевом сожгли дом экс-главы нацбанка Украины
Неизвестные сожгли дом экс-главы национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой под Киевом в селе Гореничи, передает "112 Украина".
Газета.Ru 01:55
Происшествия
Отчим Кокорина наехал на журналиста возле колонии
Инцидент произошел возле колонии, где отбывали наказание Кокорин и Павел Мамаев.
Спорт день за днем 01:32
Футбол
Роналду рассказал о своем финансовом состоянии и количестве автомобилей
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в интервью The Sun рассказал о своем финансовом состоянии и о количестве автомобилей, которые имеются в его частной собственности.
Sport24.ru 17:48
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Наполи» в Лиге Чемпионов
В матче первого тура группового этапа Лиги Чемпионов действующий обладатель трофея - «Ливерпуль» на выезде уступил «Наполи».
Свободная Пресса 16:59
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM вчера в 10:13
Шоу-бизнес
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
17 сентября состоится свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой.
Вести.Ru 08:36
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru 12:24
Происшествия
В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников
Уличенные в браконьерстве северокорейские рыбаки напали на российских пограничников в Японском море, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 08:46
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Политика
Жители Евросоюза отказались принимать сторону в конфликте России и США
Жители стран Евросоюза в случае военного конфликта между Россией и США предпочли бы остаться в стороне.
Lenta.ru 00:57
Политика
Россия запретила въезд всем освобожденным по обмену с Украиной заключенным
Россия запретила въезд в страну всем 35 украинцам, которые были освобождены в рамках обмена заключенными с Киевом.
Lenta.ru 17:16