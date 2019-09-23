С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению армии госслужащих и повышению зарплат оставшихся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

с чего всё началось

Экономия — не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь.

Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости". Об этом рассказала замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Она пояснила, что реформа в сфере госуправления также предполагает повышение зарплат оставшимся служащим.

Минфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года

Политика Шпиона Смоленкова объявили в розыск Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.

Происшествия Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».

Политика Законопроект об изоляции «воров в законе» в тюрьмах внесен в Госдуму Лидеров организованных преступных сообществ (ОПС) предлагается содержать под стражей отдельно от других заключенных - законопроект на эту тему внесен в Госдуму.

Спорт Песков: Россия готовит ответ на вопросы WADA к РУСАДА Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские спортивные власти готовят ответ на претензии WADA к Российскому антидопинговому агентству.

Политика Путин поручил подписать соглашение о модернизации ВС Абхазии Президент России Владимир Путин поручил подписать соглашение о финансировании российской стороной модернизации Вооружённых сил Абхазии.

Политика Против Парубия возбуждено дело о массовых беспорядках в Одессе Бывший спикер Верховной рады Андрей Парубий подтвердил информацию о том, что против него возбуждено уголовное дело по факту организации беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года.

Кино В США вручили телепремию «Эмми» В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения лауреатов телепремии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов».

Происшествия В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.

Общество В Гидрометцентре предупредили о затяжном похолодании в России В центральной России установилась прохладная погода, которая продержится всю текущую неделю.

Общество Старейший туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации Британская туристическая компания Thomas Cook, которая была основана в 1841 году, объявила о начале процедуры ликвидации.

Энергетика Загнали в угол: Дания оказалась заложником российского газа Тянет резину Между тем Дания — главное препятствие на пути завершения строительства "Северного потока — 2", который пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря.

Здоровье Прописанные лекарства могут стать бесплатными Пациенты смогут бесплатно или со значительной скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные лечащим врачом.

Интернет Названы самые распространенные и небезопасные пароли Эксперты по кибербезопасности назвали самые распространенные и небезопасные пароли.

ЖКХ Власти Москвы объявили о начале подачи тепла в жилые дома «Сегодня город приступает к пуску тепла с включением отопления в медицинских и образовательных учреждениях, жилых домах, объектах спортивной инфраструктуры, административных и промышленных зданиях», — сказал Бирюков, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

Происшествия В Петербурге школу эвакуировали из-за угрозы взрыва В Петербурге из школы № 291 эвакуировали учеников и педагогов.

Общество Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.

Экономика Госдума приняла закон об объединении 2-НДФЛ и 6-НДФЛ Сенсационный закон в 3 чтении приняла Госдума. Формы 2-НДФЛ бухгалтеры должны будут сдавать в составе формы 6-НДФЛ.

Происшествия Экс-губернатор Курской области просит возбудить дело против КВНщика Федеральный чиновник обратился в СК РФ с требованием возбудить уголовное дело против комика, которые пародирует манеру его общения, в этом сенатор увидел нарушение неприкосновенности частной жизни.

Политика Зеленский призвал украинцев поучаствовать во флешмобе против коррупции Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к «масштабному флешмобу», предложив сообщать о любых проявлениях коррупции на горячую линию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Шоу-бизнес Сергей Лазарев расплакался на съемках передачи Сергей Лазарев расплакался на съемках передачи «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.

Баскетбол Сергей Иванов: «На баскетбольных и хоккейных матчах точно должно продаваться пиво» Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов на пресс-конференции, посвященной старту сезона, поддержал инициативу продажи пива на баскетбольных, хоккейных, волейбольных и гандбольных матчах.

Происшествия ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса Эксперты называют это опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.

Экономика Путин поручил подготовить снижение ипотечных ставок в ДФО Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, чтобы снизить ставки ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.

Хоккей Вратарь «Витязя» Ежов отразил 49 бросков из 51 в игре со СКА Вратарь парировал 49 бросков из 51. За второй и третий периоды Ежов отразил в общей сложности 35 бросков.

Происшествия В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).

Автоспорт Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.