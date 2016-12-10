С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению "армии" госслужащих и повышению зарплат оставшихся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

с чего всё началось

Экономия не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые сокращения госслужащих Минфин РФ анонсировал в марте 2019 года. Всего в ходе масштабной реформы, которая начнётся в 2020 году, планируется сократить 5% сотрудников территориальных органов власти.

С 2020 года в России начнут массово сокращать госслужащих

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