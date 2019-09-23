Экономика
Газета.RuМинфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года
Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости". Об этом рассказала замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Она пояснила, что реформа в сфере госуправления также предполагает повышение зарплат оставшимся служащим.
Читать в источнике
Оценить1502
Экономия — не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь.
с чего всё началось
С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению армии госслужащих и повышению зарплат оставшихся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.РИА Новости22 сентября в 20:14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 16:48, Вашингтон
Политика
Макрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией
Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что видит прогресс в отношениях российской и украинской сторон.
Газета.Ru 15:30
Политика
Дочь Трампа показала грудь на Генассамблее ООН
Одна беда: под блузой как будто не было нижнего белья, и пышная грудь 37-летней блондинки приковала всеобщие взгляды.
Московский Комсомолец 14:26
Политика
Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ 15:28
Интернет
Названы самые небезопасные и распространенные пароли
Эксперты-специалисты назвали самый легкий распространенный и при этом небезопасный пароль для взлома личных данных.
Ugpressa.ru 22 сентября в 03:17
Футбол
Головин забил свой первый гол в сезоне за «Монако»
Футболист сборной России Александр Головин забил свой первый гол в сезоне за "Монако", отличившись в матче седьмого тура чемпионата Франции против "Ниццы".
РИА Новости 15:40
Общество
Меган Маркл и принц Гарри посетили старейшую мечеть в Южной Африке
Вчера начался первый тур принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке, и за два дня герцоги Сассекские уже успели посетить несколько благотворительных организаций, встретиться со многими активистами, пообщаться с местными жителями, прикоснуться к африканской культуре и истории и провести медитацию на пляже Монвабиси.
Super.ru 10:50
Наука
Ученые совершили прорыв в иммунотерапии рака
По словам специалистов из Стэнфордского университета, CAR T-клеточная терапия является революционным прорывом в области иммунотерапии рака.
ФедералПресс вчера в 02:29
Технологии
Сотовые операторы смогут идентифицировать абонентов по лицу и голосу
"Ростелеком" начал работать над созданием системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу для введения виртуальных SIM-карт.
Народные новости вчера в 23:02
Происшествия
Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Газета.Ru 04:53
Единоборства
Британский боец MMA нокаутировал соперника за три секунды
Поединок прошел между бойцом смешанного стиля (MMA) Рикки Уайаттом, который нокаутировал своего соперника Янника Мезеповса всего за три секунды.
iReactor 14:03
Общество
Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
Коммерсантъ 10:58
Кино
Константин Богомолов снимет Ксению Собчак в сериале про маньяка
View this post on Instagram Впереди длинный путь.🎥 A post shared by Юлия Снигирь (@yuliasnigir) on Sep 23, 2019 at 2:27am PDT По информации портала Kinopoisk.ru, в основу сценария многосерийной ленты Богомолова легла реальная история Михаила Попкова, "ангарского маньяка".
Газета Metro 02:23
Политика
Зеленский встретился с Меркель на полях ГА ООН
Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 16:20
Общество
Фестиваль «Круг света» завершился в Москве
Московский международный фестиваль "Круг света" – ежегодное событие, в рамках которого светодизайнеры и специалисты по аудиовизуальному искусству преображают архитектурный облик Москвы при помощи проецирования на объектах.
Москва 24 15:03
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Происшествия
Умер экс-мэр Новокуйбышевска, доставленный в больницу с ранением
Бывший мэр Новокуйбышевска (город-спутник Самары) Владимир Фомин умер утром на 58-м году жизни, сообщает пресс-служба мэрии города.
Ведомости 03:33
Энергетика
Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»
Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
Газета.Ru 13:00
Происшествия
Заседание суда по УДО Александра Протасовицкого перенесли на 1 октября
Клинцовский городской суд Брянской области перенес на 1 октября рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, осужденного вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым за драки в центре Москвы.
ТАСС 09:54
Политика
Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию
Депутата немецкой Свободной демократической партии Рената Альт возмутило, что Берлин выдает жителям Донбасса с российскими паспортами визы в Германию.
РИА Новости 12:15
Гаджеты
В Россию вернулись доступные телевизоры Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S
В официальном интернет-магазине Xiaomi пока есть только Mi TV 4A с 32-дюймовым экраном. Цена этой модели 11 990 рублей.
Газета DAILY вчера в 15:38
Энергетика
Дания попала в газовую зависимость от России
На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Армия и оружие
Эрдоган предложил разрешить ядерное оружие для всех или запретить
Эрдоган добавил, что обладание ядерной энергией должно быть либо запрещено для всех стран, либо для всех разрешено.
РБК 16:24
Шоу-бизнес
В Англии на снимке УЗИ беременной девушки заметили ангела-хранителя
В Англии беременная девушка заметила на снимке УЗИ будущего малыша ангела-хранителя.
Актуальные Новости 04:48
Культура
Минкульт назвал ошибкой публикацию «Культурного норматива школьника»
Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.
Эхо Москвы 16:03
Кино
В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»
"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура вчера в 02:07
Футбол
УЕФА: высший дивизион Лиги наций расширится до 16 команд
Завтра, 24 сентября, пройдет заседание исполнительного комитета, на котором объявят о расширении высшего дивизиона Лиги наций.
Спорт-Экспресс вчера в 14:08
Политика
Зеленский надеется на крутые отношения с США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на очень крутые отношения с США.
Газета.Ru 15:54
Игры
Red Dead Redemption 2 снова получила возрастной рейтинг в Австралии
В конце августа Rockstar попыталась получить возрастной рейтинг в Австралии для своего таинственного проекта под названием Bonaire.
Игромания.ру 03:07
Политика
Госдеп прокомментировал невыдачу виз российской делегации в ООН
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации не получили визы для участия на Генеральной ассамблее ООН по "техническим причинам".
РИА Новости 16:05