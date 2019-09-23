Экономика

Газета.RuГазета.RuМинфин объявил о сокращении госслужащих с 2020 года

Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости". Об этом рассказала замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Она пояснила, что реформа в сфере госуправления также предполагает повышение зарплат оставшимся служащим.
Читать в источнике
Комментировать1208
Татьяна Нестеренко
Экономия — не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь.
— Татьяна НестеренкоРИА Новости 22 сентября в 20:14
с чего всё началось

Министерство финансов планирует масштабное сокращение госслужащих

С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению армии госслужащих и повышению зарплат оставшихся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.
РИА Новости22 сентября в 20:14

Подробнее о событии

"Останутся те, кого надо гнать в шею. Кто их уволит?": Армагеддоныч дал прогноз о "чистке" госаппарата

Царьград13:45

Власти России готовят третью за 10 лет попытку сокращения чиновников. Предыдущие реформы дали обратный эффект

Znak.com08:20

Министерство финансов планирует масштабное сокращение госслужащих

РИА Новости22 сентября в 20:14

Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих

Газета.Ruвчера в 08:51

В Минфине рассказали о планах по сокращению числа чиновников

RT на русскомвчера в 05:40

Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих

Коммерсантъ22 сентября в 20:18

Меньше чиновников — меньше взяток? Не верю! Комментарий Семена Новопрудского

BFM.ru05:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 16:48, Вашингтон
Политика

Макрон отметил прогресс в диалоге между Украиной и Россией

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что видит прогресс в отношениях российской и украинской сторон.
Газета.Ru 15:30
Политика

Дочь Трампа показала грудь на Генассамблее ООН

Одна беда: под блузой как будто не было нижнего белья, и пышная грудь 37-летней блондинки приковала всеобщие взгляды.
Московский Комсомолец 14:26
Политика

Трамп разрешил опубликовать стенограмму разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп одобрил публикацию полной расшифровки телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ 15:28
Интернет

Названы самые небезопасные и распространенные пароли

Эксперты-специалисты назвали самый легкий распространенный и при этом небезопасный пароль для взлома личных данных.
Ugpressa.ru 22 сентября в 03:17
Футбол

Головин забил свой первый гол в сезоне за «Монако»

Футболист сборной России Александр Головин забил свой первый гол в сезоне за "Монако", отличившись в матче седьмого тура чемпионата Франции против "Ниццы".
РИА Новости 15:40
Общество

Меган Маркл и принц Гарри посетили старейшую мечеть в Южной Африке

Вчера начался первый тур принца Гарри и Меган Маркл по Южной Африке, и за два дня герцоги Сассекские уже успели посетить несколько благотворительных организаций, встретиться со многими активистами, пообщаться с местными жителями, прикоснуться к африканской культуре и истории и провести медитацию на пляже Монвабиси.
Super.ru 10:50
Наука

Ученые совершили прорыв в иммунотерапии рака

По словам специалистов из Стэнфордского университета, CAR T-клеточная терапия является революционным прорывом в области иммунотерапии рака.
ФедералПресс вчера в 02:29
Технологии

Сотовые операторы смогут идентифицировать абонентов по лицу и голосу

"Ростелеком" начал работать над созданием системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу для введения виртуальных SIM-карт.
Народные новости вчера в 23:02
Происшествия

Сергей Гармаш экстренно госпитализирован

Газета.Ru 04:53
Единоборства

Британский боец MMA нокаутировал соперника за три секунды

Поединок прошел между бойцом смешанного стиля (MMA) Рикки Уайаттом, который нокаутировал своего соперника Янника Мезеповса всего за три секунды.
iReactor 14:03
Общество

Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре

Коммерсантъ 10:58
Кино

Константин Богомолов снимет Ксению Собчак в сериале про маньяка

View this post on Instagram Впереди длинный путь.🎥 A post shared by Юлия Снигирь (@yuliasnigir) on Sep 23, 2019 at 2:27am PDT По информации портала Kinopoisk.ru, в основу сценария многосерийной ленты Богомолова легла реальная история Михаила Попкова, "ангарского маньяка".
Газета Metro 02:23
Общество

Висевшая над плитой француженки картина оказалась шедевром XIII века

Вести.Ru 11:33
Политика

Зеленский встретился с Меркель на полях ГА ООН

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 16:20
Общество

Фестиваль «Круг света» завершился в Москве

Московский международный фестиваль "Круг света" – ежегодное событие, в рамках которого светодизайнеры и специалисты по аудиовизуальному искусству преображают архитектурный облик Москвы при помощи проецирования на объектах.
Москва 24 15:03
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк пожаловалась на назойливых журналистов

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна попросила журналистов оставить ее семью в покое и не спекулировать на теме тяжелой болезни матери.
Lenta.ru 10:46
Происшествия

Умер экс-мэр Новокуйбышевска, доставленный в больницу с ранением

Бывший мэр Новокуйбышевска (город-спутник Самары) Владимир Фомин умер утром на 58-м году жизни, сообщает пресс-служба мэрии города.
Ведомости 03:33
Энергетика

Новак объяснил суть предложения РФ по мировой «Газпрома» и «Нафтогаза»

Новак отметил, что суть соглашения "Газпрома" и "Нафтогаза" состоит из взаимного отсутствия финансовых претензии.
Газета.Ru 13:00
Происшествия

Заседание суда по УДО Александра Протасовицкого перенесли на 1 октября

Клинцовский городской суд Брянской области перенес на 1 октября рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) Александра Протасовицкого, осужденного вместе с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым за драки в центре Москвы.
ТАСС 09:54
Политика

Жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в Германию

Депутата немецкой Свободной демократической партии Рената Альт возмутило, что Берлин выдает жителям Донбасса с российскими паспортами визы в Германию.
РИА Новости 12:15
Гаджеты

В Россию вернулись доступные телевизоры Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S

В официальном интернет-магазине Xiaomi пока есть только Mi TV 4A с 32-дюймовым экраном. Цена этой модели 11 990 рублей.
Газета DAILY вчера в 15:38
Энергетика

Дания попала в газовую зависимость от России

На период простоя Копенгаген планирует закупать голубое топливо у Германии, тем самым попав в зависимость от России.
News.ru вчера в 11:44
Армия и оружие

Эрдоган предложил разрешить ядерное оружие для всех или запретить

Эрдоган добавил, что обладание ядерной энергией должно быть либо запрещено для всех стран, либо для всех разрешено.
РБК 16:24
Шоу-бизнес

В Англии на снимке УЗИ беременной девушки заметили ангела-хранителя

В Англии беременная девушка заметила на снимке УЗИ будущего малыша ангела-хранителя.
Актуальные Новости 04:48
Культура

Минкульт назвал ошибкой публикацию «Культурного норматива школьника»

Как рассказал «Интерфаксу» замминистра Алла Манилова, список был компилирован из мнений различных экспертов и не утвержден на официальном уровне.
Эхо Москвы 16:03
Кино

В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми»

"Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.
Радио Культура вчера в 02:07
Футбол

УЕФА: высший дивизион Лиги наций расширится до 16 команд

Завтра, 24 сентября, пройдет заседание исполнительного комитета, на котором объявят о расширении высшего дивизиона Лиги наций.
Спорт-Экспресс вчера в 14:08
Политика

Зеленский надеется на крутые отношения с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на очень крутые отношения с США.
Газета.Ru 15:54
Игры

Red Dead Redemption 2 снова получила возрастной рейтинг в Австралии

В конце августа Rockstar попыталась получить возрастной рейтинг в Австралии для своего таинственного проекта под названием Bonaire.
Игромания.ру 03:07
Политика

Госдеп прокомментировал невыдачу виз российской делегации в ООН

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что некоторые члены российской делегации не получили визы для участия на Генеральной ассамблее ООН по "техническим причинам".
РИА Новости 16:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное