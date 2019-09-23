С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению армии госслужащих и повышению зарплат оставшихся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

с чего всё началось

Экономия — не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь.

Российские власти приступят к повсеместному сокращению числа госслужащих с 2020 года, передает РИА "Новости". Об этом рассказала замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Она пояснила, что реформа в сфере госуправления также предполагает повышение зарплат оставшимся служащим.

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