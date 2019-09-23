С 2020 года в России начнется реализация реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению армии госслужащих и повышению зарплат оставшихся, рассказала в интервью РИА Новости первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

с чего всё началось

Экономия — не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих. Если не провести запланированное сокращение, конкурентного уровня оплаты труда на госслужбе не достичь.

Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления. Речь идет о существенном сокращении количества госслужащих и значительном повышении за счет этого зарплат оставшимся.

Политика Шпиона Смоленкова объявили в розыск Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.

Здоровье Названы способы отличить рак желудка от гастрита или язвы Итальянские врачи назвали способы, позволяющие отличить рак желудка от язвы или гастрита.

Общество Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.

Происшествия Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.

Футбол Месси, Роналду, ван Дейк: кого назовут лучшим футболистом года Особый интерес среди футбольных болельщиков представляет номинация "Лучший игрок года среди мужчин" (The Best FIFA Men's Player), где, как обычно за последнее десятилетие, соперничают между собой аргентинец Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду.

Армия и оружие Шойгу назвал число военных баз США по всему миру Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, сколько военных баз США размещено по всему миру.

Гаджеты Samsung представила смартфон Galaxy A20s Компания Samsung анонсировала новый смартфон Galaxy A20s, который пришел на смену Galaxy A20.

Экономика Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

ЖКХ В Москве начали подачу отопления в жилые дома «В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 °С и в соответствии с действующим регламентом сегодня город приступает к пуску тепла с включением отопления в медицинских и образовательных учреждениях, жилых домах, объектах спортивной инфраструктуры, административных и промышленных зданиях», — приводит РИА Новости слова Бирюков.

Политика В партии Зеленского заявили о разных ценностях Украины и Европы Ранее ещё один высокопоставленный член президентской партии — Богдан Яременко — заявил, что в ближайшие пять-десять лет Украине не стоит ждать приглашения в ЕС, в связи с чем Киеву стоит подумать о нормализации жизни в собственной стране.

Экономика Путин поручил правительству подготовить поправки для ипотеки под 2% Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить до 15 декабря 2019 года поправки в законодательство, предусматривающие снижение ипотечных ставок для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых.

Спорт IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение не восстанавливать статус Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщает Reuters.

Кино Анджелина Джоли вновь стала блондинкой Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.

Политика Москва ратифицировала Парижское соглашение по климату Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент России Владимир Путин спустя три с половиной года после принятия соглашения решил его ратифицировать именно 23 сентября - в день саммита ООН по климату.

Наука В Конго нашли особо устойчивый к антибиотикам микроб У обнаруженных ранее микробов сальмонеллы ранее выявили устойчивость к антибиотикам первой линии.

Космос Умер первый немецкий космонавт Зигмунд Йен Умер немецкий космонавт Зигмунд Йен. Он скончался в возрасте 82 лет в своём доме в Штраусберге. Об этом информирует Spiegel online.

Происшествия Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.

Общество Ректора УрГЭУ Якова Силина раскритиковали за плагиат в диссертации Российская академия наук признала диссертацию ректора Уральского государственного экономического университета Якова Силина неоригинальной, то есть с признаками плагиата, пишет Znak.

Политика Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.

Политика В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками.

Интернет WSJ раскрыла проект «Волан-де-Морт» по сбору компромата на Facebook Юристы утверждают, что владельцам популярных аккаунтов и инфлюенсерам сотрудники соцсети не советовали размещать на своих страницах в Instagram (в 2012 году это приложение приобрел Facebook) ссылки на аккаунты в Snapchat.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии отказался от выплат алиментов Оксане Воеводиной Напомним, в ноябре прошлого года победительница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего короля Малайзии Мухаммада V. Для того чтобы стать женой султана по малайзийским законам, девушка приняла ислам.