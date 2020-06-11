Экономика
Говорит МоскваМинфин оценил дефицит бюджета с января по май в 409 миллиардов рублей
Больше всего доходов поступило от Федеральной налоговой службы — 4,5 трлн рублей, или 34,4% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета.
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с чего всё началось
Минфин России в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.РБК11 июня в 17:00
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Хоккей
«Матч ТВ» призвал голосовать по поправкам в Конституцию, использовав сюжет финала хоккейной Олимпиады
Российский федеральный канал «Матч ТВ» призвал зрителей принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Bookmaker-ratings.ru 14:49
Происшествия
23 сотрудника полиции пострадали во время протестов в Лондоне
В ходе прошедших в субботу в центре Лондона демонстраций были задержаны 113 человек.
Коммерсантъ 10:33
Авто
Российских водителей ждет ряд нововведений с 1 июля
В связи с новым техническим регламентом таможенного союза ввоз самосвалов справа, спецтехники, манипуляторов и седельных тягачей в категориях M2 и M3 теперь полностью запрещен.
Evo-rus.com вчера в 10:08
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Происшествия
Семья Сергея Захарова отказалась принять извинения Ефремова
RT на русском вчера в 14:35
Общество
В Москве умерли ещё 53 пациента с коронавирусом
RT на русском 16:09
Происшествия
Мосгорсуд сегодня может вынести приговор гражданину США и еще нескольких стран Полу Уилану
Мосгорсуд сегодня может вынести приговор гражданину США и еще нескольких стран Полу Уилану, которого ФСБ обвиняет в шпионаже.
Эхо Москвы 17:05
Общество
В Новочеркасске объяснили появление плакатов ко Дню России с ошибкой
Новочеркасск, Ростовская область, 13 июня 2020, 20:49 — REGNUM Плакаты ко Дню России с орфографической ошибкой, которые появились в Новочеркасске, разместили представители рекламной компании.
REGNUM вчера в 13:49
Политика
Президент Франции объявил о победе над эпидемией
Сегодня, 14 июня, президент Эмманюэль Макрон обратился к соотечественникам и объявил, что эпидемия коронавируса побеждена.
Коммерсантъ 14:35
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая рассказала, как она провела время на самоизоляции
Для самоизоляции,супруги выбрали загородный дом, где проводят все свое свободное время, совершенствуя новые увлечения.
Татарстан Сегодня 03:28
Политика
Пушков высмеял слова главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»
В воскресенье, 14 июня, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству «Укринформ» заявил, что в вопросе решения конфликта в Донбассе украинская сторона занимает позицию «наступательной дипломатии», которая якобы вынудит Россию идти на «конструктив».
Известия 16:56
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Газета.Ru 13:45
Политика
В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка
В рамках дела задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, руководители разного уровня, «а также представители коммерческих структур (в основном бывшие сотрудники банка)», рассказал председатель КГК.
РБК 12 июня в 13:44
Общество
Главный инфекционист: США вернутся к нормальной жизни только через год
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что страна может вернуться к нормальной жизни только через год.
News.ru 11:25
Политика
В США призвали ужесточить санкции против Евгения Пригожина
В Конгресс США внесена резолюция с призывом ужесточить санкции против Евгения Пригожина. Внимание на документ обратило МБХ медиа .
Znak.com вчера в 02:59
Происшествия
В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину
"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
ТАСС 15:04
Культура
Хуаньцю шибао (Китай): настало время летних деликатесов! Но сперва дадим вам несколько полезных советов о том, как обезопасить себя (Хуаньцю шибао)
Снова настал сезон, когда повсюду едят раков, шашлык и морепродукты.
ИноСМИ 11 июня в 17:23
Хоккей
Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси, информирует The Middletown Press.
Чемпионат вчера в 09:32
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru 12:10
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Политика
Путин объяснил, в чём заключается сила России
По словам российского лидера, сила России заключается именно в этом и за это «надо держаться».
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Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском 08:57
Наука
Эксперты научились сжигать в воде алюминий
Evo-rus.com 15:15
Энергетика
Сколько за литр? Раз в неделю НУР24 публикует цены на бензин и ДТ в Новом Уренгое (ФОТО)
На АЗС Техинком 92 и 95 бензин остался по прежней цене. Стоимость бензина и ДТ на 6 мая можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Nur24.ru вчера в 03:01
Экономика
Счетная палата выявила нарушения при реставрации зданий Росрыболовства
Всего, констатирует Счетная палата, Росрыболовство допустило нарушения на 250,5 млн руб. Многие из них — в сфере закупок: например, ведомство ограничивало конкуренцию, необоснованно формировало цены контракта, не соблюдало условия закупок и порядок приемки выполненных работ.
РБК 17:00