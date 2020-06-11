с чего всё началось

Больше всего доходов поступило от Федеральной налоговой службы — 4,5 трлн рублей, или 34,4% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета.

Минфин оценил дефицит бюджета с января по май в 409 миллиардов рублей

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