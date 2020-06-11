Экономика

Говорит МоскваГоворит МоскваМинфин оценил дефицит бюджета с января по май в 409 миллиардов рублей

Больше всего доходов поступило от Федеральной налоговой службы — 4,5 трлн рублей, или 34,4% к прогнозным показателям доходов федерального бюджета.
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Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

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Нашли предшественника Великой китайской стены.
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Студия Guerrilla Games анонсировала сиквел Horizon Zero Dawn. Игра получила название Horizon Forbidden West.
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В рамках презентации The Future of Gaming японская компания Sony представила игровой контроллер для консоли PlayStation 5.
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Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

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Российские школьники получат аттестаты без экзаменов

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Погибшего в ДТП с участием Ефремова похоронят под Рязанью

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В Свердловской области выявлено ещё 312 больных коронавирусом

За минувшие сутки в Свердловской области коронавирусом заразились 312 человек.
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Глава Минздрава допустил «плавающий» режим ограничений

Режим ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, может быть «плавающим».
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В Белоруссию поступила первая партия нефти из США

Первая нефть из США начала поступать в четверг, 11 июня на перерабатывающий завод "Нафтан" в Белоруссии.
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За сутки еще 69 человек заболели коронавирусом в Алтайском крае

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Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram

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