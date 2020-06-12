с чего всё началось

Москва, 12 июня 2020, 10:12 — REGNUM Дефицит федерального бюджета Российской Федерации в январе — мае 2020 года, по предварительным оценкам, составил 409,12 млрд рублей. Об этом сказано в материалах Министерства финансов России.

Минфин оценил дефицит бюджета за январь — май 2020 года

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