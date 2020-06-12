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REGNUMREGNUMМинфин оценил дефицит бюджета за январь — май 2020 года

Москва, 12 июня 2020, 10:12 — REGNUM Дефицит федерального бюджета Российской Федерации в январе — мае 2020 года, по предварительным оценкам, составил 409,12 млрд рублей. Об этом сказано в материалах Министерства финансов России.
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Минфин России в отчете
 с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.
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РБК 20:17
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года компания Interstellar Technologies запустила ракету MOMO-4. Этот запуск завершился неудачей.
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Финансы

Финансист Масленников ждет ослабления доллара в следующем году

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