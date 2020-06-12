Коронавирус
REGNUMМинфин оценил дефицит бюджета за январь — май 2020 года
Москва, 12 июня 2020, 10:12 — REGNUM Дефицит федерального бюджета Российской Федерации в январе — мае 2020 года, по предварительным оценкам, составил 409,12 млрд рублей. Об этом сказано в материалах Министерства финансов России.
Читать в источнике
Оценить289
с чего всё началось
Минфин России в отчете с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.РБК11 июня в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
«Мертвые вклады»: россияне забыли в банках сотни миллиардов рублей
Комсомольская правда12 июня в 07:04
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 00:51, Ашберн
Происшествия
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
Российская газета вчера в 05:19
Авто
Названы лучшие иномарки стоимостью до 100 тысяч рублей
Что касается легковушек из Японии, то за цену до 100 тысяч рублей можно найти модели Mitsubishi Lancer IX, Mitsubishi Carisma и Nissan Almera II, однако их состояние может оказаться не очень хорошим.
МИР 24 вчера в 05:31
Экономика
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
Отмечается, что клиентам, возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к колл-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия
Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы
В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец вчера в 14:02
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Наука
Найдена еще одна угроза коронавируса для организма
Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru вчера в 12:10
Экономика
2,5 миллиарда долгов, смертность от онкологии: рост на 6,9%… Ответы Екатерины Уба на вопросы ОП по медицине
Полный текст отчета Е. В. Уба по ссылке: https: / / opuo.ru / documents / otchet-pervogo-zamestitelya-predsedatelya-pravitelstv / Министерство здравоохранения УО (пронумерованы общим списком, первыми шли вопросы, касающиеся образования).
Ulpressa вчера в 23:16
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Газета.Ru вчера в 11:12
Общество
Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией
Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью.
Коммерсантъ вчера в 10:06
Экономика
Торгпред объяснил, чем российские ВУЗы привлекательны для Китая
Российские ВУЗы привлекательны для китайской стороны не только уровнем цен, но и качеством услуг, поэтому торгпредство РФ будет продвигать обмен знаниями наряду с товарооборотом, заявил журналистам торговый представитель России в Китае Сергей Инюшин.
РИА Новости 00:26
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Общество
Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
Авто
С 1 июля российских водителей ждёт три нововведения
Если правительство подтвердит вступление поправок в силу, то с 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс 12 июня в 22:04
Политика
Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 13 июня в 12:47
Общество
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru вчера в 01:58
Происшествия
Полиция Красноярска ищет избившую ребенка в лифте женщину
Полиция Красноярска устанавливает обстоятельства избиения ребенка в лифте одного из многоквартирных домов города.
РБК 00:19
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com вчера в 11:24
Политика
Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии
Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 05:34
Шоу-бизнес
Познер прокомментировал вероятность раздувания истерии с ДТП Ефремова
REGNUM вчера в 23:36
Авто
Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор
Корейский премиум-бренд Genesis увеличил гарантию на новый 3,0-литровый турбодизель в два раза – до 10 лет и 200 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит раньше).
Автоновости дня вчера в 11:30
Политика
Путин убежден в поддержке большинством россиян поправок в конституцию
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что большинство граждан РФ поддерживают необходимость внесения в конституцию поправок.
ФАН 12 июня в 06:57
Происшествия
Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова
BFM.ru 13 июня в 06:47
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
BFM.ru вчера в 07:40
Шоу-бизнес
Барбра Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции Disney
Джианна Флойд, которая является дочерью афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полиции в Миннеаполисе, получила акции американской компании Disney.
Газета.Ru вчера в 22:16
Происшествия
В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину
"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
ТАСС вчера в 15:04
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:02
Армия и оружие
Канада возвращает своих военных инструкторов на Украину
ТАСС вчера в 21:10
Биатлон
Тарьей Бё рассказал о расистских комментариях из России и других стран в адрес его девушки
Норвежский биатлонист Тарьей Бё вспомнил о расистских комментариях в адрес его девушки Гиты Симонсен, являющейся наполовину темнокожей.
Чемпионат 13 июня в 10:03
Футбол
АЕК Карреры вышел на 2-е место в чемпионате Греции
АЕК, который возглавляет экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера, вышел на 2-е место в чемпионате Греции.
Soccer.ru вчера в 16:00
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24