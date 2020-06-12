с чего всё началось

Москва, 12 июня 2020, 10:12 — REGNUM Дефицит федерального бюджета Российской Федерации в январе — мае 2020 года, по предварительным оценкам, составил 409,12 млрд рублей. Об этом сказано в материалах Министерства финансов России.

Минфин оценил дефицит бюджета за январь — май 2020 года

Авто Названы лучшие иномарки стоимостью до 100 тысяч рублей Что касается легковушек из Японии, то за цену до 100 тысяч рублей можно найти модели Mitsubishi Lancer IX, Mitsubishi Carisma и Nissan Almera II, однако их состояние может оказаться не очень хорошим. 37

Наука Найдена еще одна угроза коронавируса для организма Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов. 105

Общество Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью. 103

Экономика Торгпред объяснил, чем российские ВУЗы привлекательны для Китая Российские ВУЗы привлекательны для китайской стороны не только уровнем цен, но и качеством услуг, поэтому торгпредство РФ будет продвигать обмен знаниями наряду с товарооборотом, заявил журналистам торговый представитель России в Китае Сергей Инюшин. 1

Общество Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города. 56

Авто С 1 июля российских водителей ждёт три нововведения Если правительство подтвердит вступление поправок в силу, то с 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза. 210

Кино Marvel наметила перезапуск Железного человека Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри». 31

Авто Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор Корейский премиум-бренд Genesis увеличил гарантию на новый 3,0-литровый турбодизель в два раза – до 10 лет и 200 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит раньше). 21

Биатлон Тарьей Бё рассказал о расистских комментариях из России и других стран в адрес его девушки Норвежский биатлонист Тарьей Бё вспомнил о расистских комментариях в адрес его девушки Гиты Симонсен, являющейся наполовину темнокожей.