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REGNUMREGNUMМинфин оценил дефицит бюджета за январь — май 2020 года

Москва, 12 июня 2020, 10:12 — REGNUM Дефицит федерального бюджета Российской Федерации в январе — мае 2020 года, по предварительным оценкам, составил 409,12 млрд рублей. Об этом сказано в материалах Министерства финансов России.
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Минфин России в отчете
 с предварительной оценкой исполнения федерального бюджета за май 2020 года не опубликовал данные по номинальному объему ВВП за отчетный месяц.
РБК11 июня в 17:00

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В резервный фонд правительства РФ направлено 600 миллиардов рублей

Бюджет13 июня в 03:42

«Мертвые вклады»: россияне забыли в банках сотни миллиардов рублей

Комсомольская правда12 июня в 07:04

Эксперт: Минфин возможно сможет раскрыть долю дефицита бюджета в ВВП только после голосования по Конституции

Эхо Москвы12 июня в 07:12

Бюджет России за январь-май показал дефицит в 409 миллиардов рублей

RuNews24.ru12 июня в 04:04

Минфин впервые за 15 лет засекретил дефицит бюджета

URA.Ru11 июня в 19:58

В Кении установили бюджетный дефицит на 2020–2021 годы

ИА Красная Весна11 июня в 18:46

Минфин впервые за несколько лет не раскрыл долю дефицита бюджета в ВВП

РБК11 июня в 17:00
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Происшествия

В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

Российская газета вчера в 05:19
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Авто

Названы лучшие иномарки стоимостью до 100 тысяч рублей

Что касается легковушек из Японии, то за цену до 100 тысяч рублей можно найти модели Mitsubishi Lancer IX, Mitsubishi Carisma и Nissan Almera II, однако их состояние может оказаться не очень хорошим.
МИР 24 вчера в 05:31
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Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Отмечается, что клиентам, возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к колл-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
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Происшествия

Пара устроила секс в «Яме» в центре Москвы

В центре Москвы молодая пара занялась сексом на глазах у прохожих.
Московский Комсомолец вчера в 14:02
110
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,2K
Наука

Найдена еще одна угроза коронавируса для организма

Группа ученых из Мельбурнского университета, Лондонского королевского колледжа и нескольких других исследовательских учреждений провела новое исследование о коронавирусе и выяснила, что инфекция повышает риск развития диабета у пациентов.
Lenta.ru вчера в 12:10
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Экономика

2,5 миллиарда долгов, смертность от онкологии: рост на 6,9%… Ответы Екатерины Уба на вопросы ОП по медицине

Полный текст отчета Е. В. Уба по ссылке: https: / / opuo.ru / documents / otchet-pervogo-zamestitelya-predsedatelya-pravitelstv / Министерство здравоохранения УО (пронумерованы общим списком, первыми шли вопросы, касающиеся образования).
Ulpressa вчера в 23:16
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Газета.Ru вчера в 11:12
1,4K
Общество

Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией

Президент Федерации еврейских общин России, гендиректор Еврейского музея и центра толерантности Александр Борода выступил с открытым письмом после инцидента с вакансией, в тексте которой говорилось о поиске сотрудника со славянской внешностью.
Коммерсантъ вчера в 10:06
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Экономика

Торгпред объяснил, чем российские ВУЗы привлекательны для Китая

Российские ВУЗы привлекательны для китайской стороны не только уровнем цен, но и качеством услуг, поэтому торгпредство РФ будет продвигать обмен знаниями наряду с товарооборотом, заявил журналистам торговый представитель России в Китае Сергей Инюшин.
РИА Новости 00:26
1
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
1,8K
Общество

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
56
Авто

С 1 июля российских водителей ждёт три нововведения

Если правительство подтвердит вступление поправок в силу, то с 1 июля 2020 года на территории Российской Федерации начнет действовать новый ГОСТ технического регламента Таможенного союза.
Тарантас Ньюс 12 июня в 22:04
210
Политика

Трамп заявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты

В обязанности военных страны не входит решение конфликтов в странах, о которых люди и не слышали.
Известия 13 июня в 12:47
1,5K
Общество

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru вчера в 01:58
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Происшествия

Полиция Красноярска ищет избившую ребенка в лифте женщину

Полиция Красноярска устанавливает обстоятельства избиения ребенка в лифте одного из многоквартирных домов города.
РБК 00:19
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Кино

Marvel наметила перезапуск Железного человека

Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com вчера в 11:24
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Политика

Путин заявил об уверенном выходе России из пандемии

Россия выходит из пандемии коронавируса уверенно и с минимальными потерями, заявил президент Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 05:34
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Шоу-бизнес

Познер прокомментировал вероятность раздувания истерии с ДТП Ефремова

REGNUM вчера в 23:36
10
Авто

Genesis вдвое увеличил гарантию на новый дизельный мотор

Корейский премиум-бренд Genesis увеличил гарантию на новый 3,0-литровый турбодизель в два раза – до 10 лет и 200 тысяч километров (в зависимости от того, что наступит раньше).
Автоновости дня вчера в 11:30
21
Политика

Путин убежден в поддержке большинством россиян поправок в конституцию

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что большинство граждан РФ поддерживают необходимость внесения в конституцию поправок.
ФАН 12 июня в 06:57
24K
Происшествия

Семья Захарова не приняла извинения актера Ефремова

BFM.ru 13 июня в 06:47
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Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

BFM.ru вчера в 07:40
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Шоу-бизнес

Барбра Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции Disney

Джианна Флойд, которая является дочерью афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук полиции в Миннеаполисе, получила акции американской компании Disney.
Газета.Ru вчера в 22:16
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Происшествия

В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину

"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
ТАСС вчера в 15:04
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Общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:02
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Армия и оружие

Канада возвращает своих военных инструкторов на Украину

ТАСС вчера в 21:10
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Биатлон

Тарьей Бё рассказал о расистских комментариях из России и других стран в адрес его девушки

Норвежский биатлонист Тарьей Бё вспомнил о расистских комментариях в адрес его девушки Гиты Симонсен, являющейся наполовину темнокожей.
Чемпионат 13 июня в 10:03
Футбол

АЕК Карреры вышел на 2-е место в чемпионате Греции

АЕК, который возглавляет экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера, вышел на 2-е место в чемпионате Греции.
Soccer.ru вчера в 16:00
Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
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