с чего всё началось

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей. Такие предварительные данные опубликовал в пятницу вечером Минфин.

На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей

Политика Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.

Политика Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.

Политика Кадырову предложили новую должность Собеседник в Кремле сообщил «Аргументам недели», что «внезапный уход по странной формулировке» связан с тем, что Рамзан Кадыров получил предложение занять новую, более высокую, должность — полномочного представителя президента России.

Политика США и Китай подписали первую часть торговой сделки Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.

Политика Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил венок к монументу «Мать-Родина».

Общество Студенты и преподаватели ВШЭ выступили против урезания прав и свобод Выпускники и сотрудники ВШЭ, со своей стороны, требуют ввести и поддерживать автономию деятельности студенческих организаций и медиа, не цензурировать деятельность студентов и студенческих организаций, а также снять запрет на ведение правозащитной деятельности и обеспечить свободу любых обсуждений.

Происшествия При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.

Политика Власти США заявили о готовности к вмешательству в выборы президента Исполняющий обязанности министра национальной безопасности США Чед Вульф заявил, что его ведомство ожидает, что Россия предпримет попытку вмешаться в очередные президентские выборы, которые пройдут в стране в ноябре 2020 года.

Единоборства Макгрегор встретится с Серроне в главном бою на UFC 246 В ночь на 19 января по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет первый турнир UFC в 2020 году - Конор Макгрегор вернется в клетку после длительного перерыва боем против Дональда Серроне.

Авто Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80 Первый кроссовер бренда отличается от других моделей марки необычной подушкой безопасности, а также он стал первым в модельном ряду, получившим колесные диски на 22 дюйма, которые предложат в топовой комплектации, тогда как в версиях подешевле будут диски на 19 и 20 дюймов.

Происшествия В Москве после жалоб соседей на музыку обнаружили тело убитого мужчины Полицейские обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранами в одной из квартир дома на юге Москвы после жалоб соседей на музыку, которая звучала из квартиры жертвы более десяти дней.