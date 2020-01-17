Экономика
ИнтерфаксНа нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 году исполнены на 91,4% - 1,6 трлн рублей из 1,75 трлн рублей. Такие предварительные данные опубликовал в пятницу вечером Минфин.
Читать в источнике
Оценить47
с чего всё началось
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 г. исполнены на 91,4%. На 13 проектов из федерального бюджета в 2019 г. чиновники потратили 1,6 трлн руб. из заложенных 1,75 трлн руб., сообщает предварительные данные Минфин.Ведомостивчера в 14:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 10:24, Ашберн
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Президент России Владимир Путин пообещал, что российская сторона откроет центр архивных документов, касающихся Второй мировой войны, чтобы заткнуть «поганый рот» тем, кто пытается переиначить историю.
Политика
Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
Политика
Мишустин назначил новым главой ФНС Даниила Егорова
Новым руководителем Федеральной налоговой службы был избран Даниил Егоров.
Авто
Названы пять систем, снижающих ресурс двигателя авто
Эксперты назвали пять систем, которые снижают ресурс двигателя автомобиля.
Политика
Кадырову предложили новую должность
Собеседник в Кремле сообщил «Аргументам недели», что «внезапный уход по странной формулировке» связан с тем, что Рамзан Кадыров получил предложение занять новую, более высокую, должность — полномочного представителя президента России.
Политика
США и Китай подписали первую часть торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
Политика
Польша заявила права на предметы искусства в России
МИД Польши заявил права на некоторые предметы искусства, которые хранятся в России.
Политика
Лавров ответил на вопрос о своей отставке с поста главы МИД
Отвечая на вопрос журналиста, и.о. министра иностранных дел подчеркнул, что "мне поручили исполнять обязанности три дня назад — я исполняю".
Биатлон
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете на Кубке мира
Мужская сборная России по биатлону заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Футбол
Реал — Севилья 0:0 (1-й тайм)
Сегодня в 18:00 мск «Реал» примет «Севилью» в матче чемпионата Испании. Встреча 20-го тура пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Армия и оружие
Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии
В Сирии за последние два дня уничтожили 50 боевиков из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в России), которые осуществляли попытки прорвать позиции правительственных сил арабской республики.
Политика
Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина»
Президент России Владимир Путин посетил Пискаревское мемориальное кладбище и возложил венок к монументу «Мать-Родина».
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Основатель Amazon Джефф Безос опустился на второе место в списке богатейших людей мира.
Экономика
ПФР рассказал о росте пенсий на 18% к 2022 году
К 2022 году пенсионные выплаты вырастут более чем на 18 процентов по сравнению с прошлогодними показателями, заявил председатель ПФР Антон Дроздов.
Общество
Студенты и преподаватели ВШЭ выступили против урезания прав и свобод
Выпускники и сотрудники ВШЭ, со своей стороны, требуют ввести и поддерживать автономию деятельности студенческих организаций и медиа, не цензурировать деятельность студентов и студенческих организаций, а также снять запрет на ведение правозащитной деятельности и обеспечить свободу любых обсуждений.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.
Политика
Власти США заявили о готовности к вмешательству в выборы президента
Исполняющий обязанности министра национальной безопасности США Чед Вульф заявил, что его ведомство ожидает, что Россия предпримет попытку вмешаться в очередные президентские выборы, которые пройдут в стране в ноябре 2020 года.
Единоборства
Макгрегор встретится с Серроне в главном бою на UFC 246
В ночь на 19 января по московскому времени в Лас-Вегасе пройдет первый турнир UFC в 2020 году - Конор Макгрегор вернется в клетку после длительного перерыва боем против Дональда Серроне.
Происшествия
В Башкирии в аварии погибли три человека
Сегодня, 18 января, в Стерлибашевском районе произошла авария, в результате которой три человека погибли.
Армия и оружие
Минобороны закупит новейшие бронебойные боеприпасы «Лекало»
Министерство обороны с 2019 года закупает новейшие бронебойные подкалиберные изделия 3БМ44 «Лекало».
Авто
Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80
Первый кроссовер бренда отличается от других моделей марки необычной подушкой безопасности, а также он стал первым в модельном ряду, получившим колесные диски на 22 дюйма, которые предложат в топовой комплектации, тогда как в версиях подешевле будут диски на 19 и 20 дюймов.
Общество
Сильные ливни и паводки начались в Австралии после череды пожаров
Происшествия
В Москве после жалоб соседей на музыку обнаружили тело убитого мужчины
Полицейские обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранами в одной из квартир дома на юге Москвы после жалоб соседей на музыку, которая звучала из квартиры жертвы более десяти дней.
Авто
Объявлены комплектации кроссовера Skoda Karoq для России
Озвучены комплектации новой модели кроссовера Skoda Karoq, который поступит на российский рынок.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Актера и телеведущего Ивана Урганта не лишат гражданства из-за шуток, прозвучавших 7 января в программе "Вечерний Ургант".