Экономика

BFM.ruBFM.ruНе потратили: в бюджете по нацпроектам не освоено 150 млрд рублей

В бюджете по нацпроектам не освоено 150 млрд рублей — об этом говорится в отчете Минфина за прошлый год, сообщает РБК. По данным портала «Электронный бюджет», отставание от плана еще больше — около 190 млрд рублей. В отчете указано, что виной всему бюрократия и неготовность институтов власти.
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Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 г. исполнены на 91,4%. На 13 проектов из федерального бюджета в 2019 г. чиновники потратили 1,6 трлн руб. из заложенных 1,75 трлн руб., сообщает
 предварительные данные Минфин.
Ведомостивчера в 14:34

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Миллиарды рублей остались неизрасходованными на нацпроекты РФ

News.ruвчера в 17:22

Минфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты

Ведомостивчера в 14:34

Минфин предварительно оценил исполнение расходов на нацпроекты в 91,4%

Известиявчера в 14:08

Минфин оценил исполнение расходов на реализацию нацпроектов

RT на русскомвчера в 14:31

На нацпроекты в 2019 году не успели потратить 150 млрд рублей

Интерфаксвчера в 13:54

На нацпроекты не успели израсходовать ₽150 млрд

РБКвчера в 13:40

Минфин предварительно оценил освоение средств бюджета на нацпроекты за 2019 год в 91,4%

ТАССвчера в 13:31
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Общество

Лия Ахеджакова предложила сделать министром культуры Ирину Прохорову

Подъём вчера в 04:11
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Эминем без анонса выпустил новый альбом

Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.
РБК вчера в 10:55
Происшествия

Восемь человек отравились едой в доме престарелых в Подмосковье

Восемь постояльцев дома престарелых отравились едой в подмосковном Реутове, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.
Газета.Ru 04:53
Футбол

Экс-игрок «Реала» забил один из самых быстрых голов в истории футбола

Футболист эмиратского футбольного клуба "Аль-Наср" Альваро Негредо стал автором одного из самых быстрых голов в истории футбола, отличившись на шестой секунде матча.
РИА Новости 02:46
Религия

У православных россиян наступил крещенский сочельник

В субботу у православных россиян наступил крещенский сочельник, или канун Богоявления.
Интерфакс вчера в 23:41
Хоккей

Дмитрий Яшкин — о ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ 2020: «Главное в этой игре получить удовольствие и порадовать болельщиков»

Порадовать фанатов и зрителей, — заявил Яшкин в эфире программы «Все на Матч». ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ 2020 состоится в Москве 19 января.
Матч ТВ вчера в 07:54
Общество

Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

Lenta.ru 06:58
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Число отравившихся питьевой водой в Кизляре достигло 133 человек

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Политика

Законопроект о ликвидации «антироссийских» партий отозван из Госдумы

Авторы изменений в закон о политических партиях — депутаты Госдумы из «Единой России» Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко и Валентин Суббот — предлагали ввести финансовые и «репутационные» основания для ликвидации «антироссийских» партий.
Росбалт вчера в 06:48
Экономика

Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Газета.Ru 04:43
Спорт

Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Чехии

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км на этапе Кубка мира.
Российская газета 06:58
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Располневшая Йовович пожаловалась на последний месяц беременности

Американская актриса Милла Йовович пожаловалась подписчикам в Instagram на неважное состояние на последнем месяце беременности.
ФАН 03:06
Теннис

Российский теннисист Рублев выиграл второй турнир подряд

Рублев выиграл второй турнир подряд: 11 января россиянин завоевал титул в Дохе.
Sport24.ru 04:22
Политика

РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина

Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Газета.Ru вчера в 09:17
Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК 02:23
Политика

Сергей Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
Дни24 вчера в 08:11
Общество

Россия тратит на курящих граждан более 1,3 трлн рублей ежегодно

Эксперты выяснили, что ежегодно система здравоохранения России тратит на курящих жителей страны свыше 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд).
Газета.Ru 06:10
Политика

Путин пообещал заткнуть «поганый рот» переписчиков истории документами

Президент России Владимир Путин рассказал, что в стране будет открыт центр архивных документов о Второй мировой войне.
Московский Комсомолец 08:44
Происшествия

Директор московской школы уволился после избиения учеником учителя

В Москве директор школы, в которой ученик ударил учителя, уволился, сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента образования.
РБК 07:43
Общество

Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание

Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
REGNUM 01:37
Кино

Мединский оценил комедию «Холоп»

Телеканал 360° 16 января в 21:20
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

РИА Новости 16 января в 17:21
Культура

Президент России поздравил Игоря Николаева с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием певца и композитора Игоря Николаева.
Экономика сегодня вчера в 02:39
Шоу-бизнес

Елизавета II невзлюбила Меган Маркл из-за цвета кожи

ТВ Центр вчера в 06:00
Армия и оружие

Украинские военные собрались минировать побережье Азовского моря

REGNUM вчера в 23:42
Армия и оружие

В Ростовской области завершено формирование мотострелковой дивизии

Праздничное мероприятие в честь открытия нового полка, формированием которого завершилось воссоздание дивизии, состоялось в субботу.
Rostov gazeta 08:09
Происшествия

В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении

В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
РБК вчера в 07:26
Гаджеты

Названы смартфоны Huawei и Honor, которые не получат Android 10

Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут работать на Android 10. Свежая версия этой ОС лежит в основе EMUI 10.
ToDay News Ufa 16 января в 10:51
Политика

СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ

СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.
REGNUM вчера в 04:28
Как работают Яндекс.Новости?
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