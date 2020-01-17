Экономика
BFM.ruНе потратили: в бюджете по нацпроектам не освоено 150 млрд рублей
В бюджете по нацпроектам не освоено 150 млрд рублей — об этом говорится в отчете Минфина за прошлый год, сообщает РБК. По данным портала «Электронный бюджет», отставание от плана еще больше — около 190 млрд рублей. В отчете указано, что виной всему бюрократия и неготовность институтов власти.
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с чего всё началось
Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов в 2019 г. исполнены на 91,4%. На 13 проектов из федерального бюджета в 2019 г. чиновники потратили 1,6 трлн руб. из заложенных 1,75 трлн руб., сообщает предварительные данные Минфин.Ведомостивчера в 14:34
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Общество
Лия Ахеджакова предложила сделать министром культуры Ирину Прохорову
Музыка
Эминем без анонса выпустил новый альбом
Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.
Происшествия
Восемь человек отравились едой в доме престарелых в Подмосковье
Восемь постояльцев дома престарелых отравились едой в подмосковном Реутове, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.
Футбол
Экс-игрок «Реала» забил один из самых быстрых голов в истории футбола
Футболист эмиратского футбольного клуба "Аль-Наср" Альваро Негредо стал автором одного из самых быстрых голов в истории футбола, отличившись на шестой секунде матча.
Религия
У православных россиян наступил крещенский сочельник
В субботу у православных россиян наступил крещенский сочельник, или канун Богоявления.
Хоккей
Дмитрий Яшкин — о ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ 2020: «Главное в этой игре получить удовольствие и порадовать болельщиков»
Порадовать фанатов и зрителей, — заявил Яшкин в эфире программы «Все на Матч». ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ 2020 состоится в Москве 19 января.
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Политика
Законопроект о ликвидации «антироссийских» партий отозван из Госдумы
Авторы изменений в закон о политических партиях — депутаты Госдумы из «Единой России» Гаджимет Сафаралиев, Евгений Марченко и Валентин Суббот — предлагали ввести финансовые и «репутационные» основания для ликвидации «антироссийских» партий.
Экономика
Глава МВФ предупредила о новой Великой депрессии
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сравнила текущую экономическую ситуацию в мире с ситуацией начала XX века, предупредив о вероятности новой Великой депрессии.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Чехии
Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 15 км на этапе Кубка мира.
Шоу-бизнес
Располневшая Йовович пожаловалась на последний месяц беременности
Американская актриса Милла Йовович пожаловалась подписчикам в Instagram на неважное состояние на последнем месяце беременности.
Теннис
Российский теннисист Рублев выиграл второй турнир подряд
Рублев выиграл второй турнир подряд: 11 января россиянин завоевал титул в Дохе.
Политика
РБК: Голодец и Чуйченко не войдут в правительство Мишустина
Исполняющего обязанности вице-премьера Константина Чуйченко и и.о. вице-премьера Ольгу Голодец по вопросам культуры, спорта и туризма не включат в новое правительство.
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Политика
Сергей Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
Сергей Лавров дал ответ на вопрос относительно наличия у него желания остаться на посту главы МИД после формирования нового правительства.
Общество
Россия тратит на курящих граждан более 1,3 трлн рублей ежегодно
Эксперты выяснили, что ежегодно система здравоохранения России тратит на курящих жителей страны свыше 1,3 трлн рублей ($18,7 млрд).
Политика
Путин пообещал заткнуть «поганый рот» переписчиков истории документами
Президент России Владимир Путин рассказал, что в стране будет открыт центр архивных документов о Второй мировой войне.
Происшествия
Директор московской школы уволился после избиения учеником учителя
В Москве директор школы, в которой ученик ударил учителя, уволился, сообщили РБК в пресс-службе столичного департамента образования.
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Кино
Мединский оценил комедию «Холоп»
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Культура
Президент России поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием певца и композитора Игоря Николаева.
Шоу-бизнес
Елизавета II невзлюбила Меган Маркл из-за цвета кожи
Армия и оружие
Украинские военные собрались минировать побережье Азовского моря
Армия и оружие
В Ростовской области завершено формирование мотострелковой дивизии
Праздничное мероприятие в честь открытия нового полка, формированием которого завершилось воссоздание дивизии, состоялось в субботу.
Происшествия
В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении
В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.
Гаджеты
Названы смартфоны Huawei и Honor, которые не получат Android 10
Новые смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro будут работать на Android 10. Свежая версия этой ОС лежит в основе EMUI 10.
Политика
СМИ назначили Кадырова полпредом президента РФ
СМИ связали временную нетрудоспособность главы Чечни Рамзана Кадырова с возможностью его назначения на новую должность.