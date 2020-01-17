с чего всё началось

В бюджете по нацпроектам не освоено 150 млрд рублей — об этом говорится в отчете Минфина за прошлый год, сообщает РБК. По данным портала «Электронный бюджет», отставание от плана еще больше — около 190 млрд рублей. В отчете указано, что виной всему бюрократия и неготовность институтов власти.

Не потратили: в бюджете по нацпроектам не освоено 150 млрд рублей

Музыка Эминем без анонса выпустил новый альбом Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.

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Экономика В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".

Происшествия В Ереване нашли застреленным бывшего главу спецслужбы Армении В Ереване в квартире нашли тело бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна, сообщает агентство «Новости — Армения» со ссылкой на Следственный комитет республики.