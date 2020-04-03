Экономика
ГЛАС.RUМинфин РФ оценил потери бюджета от падения цен на нефть
В марте бюджет России недополучил около 22 млрд. рублей доходов от продажи нефтепродуктов. Такое заявление сделали представители Минфина в пятницу, 3 апреля. По предварительным данным министерства, объем недополученных доходов в апреле достигнет 55,8 млрд. рублей.
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Общество
Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве
Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве.
Общество
Россия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
Политика
Зеленский подписал указ об оказании помощи Италии
Киев, 3 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Гуманитарная помощь будет оказана Италии Украиной, сообщили 3 апреля в пресс-службе украинского президента.
Политика
Путин принял решение продлить нерабочие дни до конца апреля
Президент России Владимир Путин продлил режим нерабочего режима, введенного из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
Общество
В России зафиксирован 601 новый случай заражения коронавирусом
По данным оперштаба в России подтвержден 601 новый случай коронавируса. 448 пациентов находятся в Москве.
Здоровье
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Экономика
Путин поручил снизить стоимость ипотеки
Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
Общество
Коронавирус подозревают у воспитателя Пермского суворовского училища
Экспресс-тест воспитателя Пермского суворовского военного училища Минобороны РФ на коронавирус дал положительный результат, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).
Общество
В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников
Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
Политика
Рейтинги Путина выросли после его обращения к гражданам
С 23 по 29 марта показатель одобрения деятельности президента по среднему значению составил 65,7%. На вопрос о доверии Путину положительно ответили 71,1% респондентов.
Политика
Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»
"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
Происшествия
Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД
Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС
Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Гаджеты
Microsoft заметно улучшит Windows 10. Список изменений
Компания Microsoft намерена внести множество улучшений в Windows 10.
Общество
В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России
Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
Авто
Обновленный Audi Q7 появился в России
Компания Audi начала продажи в России обновленного кроссовера Audi Q7.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Экономика
Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию
Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Политика
Власти России предложили Кипру пересмотреть налоговое соглашение
Кипр стал первой страной, через которые проходят значительные ресурсы из России, с которой будут пересматриваться соглашения во избежание двойного обложения налогами.
Происшествия
Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин
Общество
В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Инфекционисты уверены, что эпидемия спадет к лету 2020 года. В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России.
Происшествия
ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ
ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".
Общество
Куйвашев назвал условия для введения режима ЧС в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал об условиях, при которых введет режим ЧС в регионе из-за пандемии коронавируса.
Авто
В Сети показали редкую «Ниву», сделанную для немцев в 80-х годах
В начале 80-х годах вывоз моделей Волжского завода в Германию активно осуществлялся, а бестселлером продаж бесспорно была доработанная "Нива".
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Экономика
Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул
«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.