Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUМинфин РФ оценил потери бюджета от падения цен на нефть

В марте бюджет России недополучил около 22 млрд. рублей доходов от продажи нефтепродуктов. Такое заявление сделали представители Минфина в пятницу, 3 апреля. По предварительным данным министерства, объем недополученных доходов в апреле достигнет 55,8 млрд. рублей.
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Минфин раскрыл первые потери от падения цен на нефть

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Минфин из запасов продаст валюту на 77,8 миллиарда рублей

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Минфин будет продавать валюту в апреле на 3,5 млрд рублей в день

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РБК05:06

Минфин с 7 апреля по 12 мая продаст иностранную валюту на 77,8 млрд рублей

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Общество

Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве

Три пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19 в лёгкой форме нарушили режим самоизоляции в Москве.
RT на русском 09:26
Общество

Россия приостанавливает все вывозные рейсы

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Президент России Владимир Путин продлил режим нерабочего режима, введенного из-за ситуации с коронавирусом, до 30 апреля.
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Общество

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Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавируса в России развивается по достаточно благоприятному сценарию, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Lenta.ru 07:51
Экономика

Путин поручил снизить стоимость ипотеки

Президент России Владимир Путин поручил Центробанку оценить расходы ипотечных заемщиков и принять меры для уменьшения полной стоимости жилищных кредитов.
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Экспресс-тест воспитателя Пермского суворовского военного училища Минобороны РФ на коронавирус дал положительный результат, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы Центрального военного округа (ЦВО).
Росбалт 09:30
Общество

В Минпросвещения допустили летнее обучение школьников

Москва, 3 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Задача по завершению учебного года в установленные сроки стоит перед Министерством просвещения РФ, однако возможна ситуация, когда школьникам придётся учиться летом.
REGNUM 06:40
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Рейтинги Путина выросли после его обращения к гражданам

С 23 по 29 марта показатель одобрения деятельности президента по среднему значению составил 65,7%. На вопрос о доверии Путину положительно ответили 71,1% респондентов.
ТАСС 10:10
Политика

Путин призвал не ограничивать работу предприятий «под одну гребенку»

"Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны нецелесообразно", - сказал Путин на заседании Совбеза, кадры которого показал телеканал "Россия 24".
РИА Новости 09:29
Происшествия

Задержаны сразу два замначальника следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ и СКР, прервав режим самоизоляции и карантина, нагрянули сегодня с обысками к генерал-майорам юстиции Александру Краковскому и Александру Бирюкову, а также следователю СД МВД полковнику Александру Брянцеву.
Коммерсантъ вчера в 09:02
Армия и оружие

Россия направила в Сербию первый борт с вирусологами

BFM.ru 06:07
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление о правилах поведения при режиме повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (ЧС).
Ведомости 09:14
Гаджеты

Microsoft заметно улучшит Windows 10. Список изменений

Компания Microsoft намерена внести множество улучшений в Windows 10.
Российская газета 06:51
Общество

В США нефтяники выступили за санкции против Саудовской Аравии и России

Вашингтон, 3 апреля 2020, 09:27 — REGNUM Кампания в поддержку введения санкций против России и Саудовской Аравии запущена производителями нефти в США.
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Авто

Обновленный Audi Q7 появился в России

Компания Audi начала продажи в России обновленного кроссовера Audi Q7.
Автоновости дня 05:20
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил против идеи раздачи финансовой помощи на руки россиянам в нерабочие дни, объявленные из-за карантина.
Газета.Ru 09:49
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Экономика

Профсоюзы предложили правительству провести в России национализацию

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков в письме главе правительства Михаилу Мишустину предложил национализировать наиболее важные компании в стране.
РИА Новости вчера в 15:29
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Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
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Патриарх Кирилл начал объезд Москвы с иконой «Умиление»

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Власти России предложили Кипру пересмотреть налоговое соглашение

Кипр стал первой страной, через которые проходят значительные ресурсы из России, с которой будут пересматриваться соглашения во избежание двойного обложения налогами.
RuNews24.ru 01:12
Происшествия

Заразившаяся коронавирусом актриса Янина Бугрова нарушила карантин

Российская газета 10:11
Общество

В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Инфекционисты уверены, что эпидемия спадет к лету 2020 года. В ФМБА назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России.
Piter.tv вчера в 00:26
Происшествия

ФСБ выявила на Ставрополье планировавшую теракты ячейку ИГ

ФСБ сообщила о пресечении деятельности законспирированной ячейки террористической организации "Исламское государство", действующей на Ставрополье, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 05:37
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Куйвашев назвал условия для введения режима ЧС в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал об условиях, при которых введет режим ЧС в регионе из-за пандемии коронавируса.
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В Сети показали редкую «Ниву», сделанную для немцев в 80-х годах

В начале 80-х годах вывоз моделей Волжского завода в Германию активно осуществлялся, а бестселлером продаж бесспорно была доработанная "Нива".
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Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля

При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
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Набиуллина оценила потери экономики от месяца каникул

«Опыт других стран показывает, что месяц карантина в масштабах всей страны может стоить экономике 1,5–2% годового ВВП», – сказала Набиуллина, пообещав дать более точный прогноз по России к следующему заседанию по ставке, которое должно пройти 24 апреля.
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