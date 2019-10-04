Министерство финансов оценило потери бюджета от шоков на сырьевых рынках, пишет газета «Известия» со ссылкой на проект бюджета на 2020–2022 годы. При самом неблагоприятном сценарии цены на нефть марки Urals опустятся до $10 за баррель и останутся на этом уровне в течение десяти лет.

Минфин оценил последствия от падения цен на нефть до $10 за баррель

Гаджеты Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.

Экономика Матвиенко пожаловалась на отсутствие отдачи от льгот для нефтяников Налоговые льготы, которые предоставляются нефтяным компаниям, не привели к сопоставимому росту инвестиций и снижению зависимости российских нефтяников от импортных поставщиков.

Единоборства Головкин оказался тяжелее Деревянченко Оба боксера уложились в свой вес: Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг.

Происшествия Появилось видео с места убийства 17-летней студентки в Подмосковье В сети появилось видео с места убийства 17-летней студентки в подмосковном Домодедово. Запись опубликована на сайте телеканала РЕН ТВ.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Политика Лукашенко захотел увеличить поставки нефтепродуктов на Украину Глава Белоруссии отметил, что Минск готов увеличивать объемы поставок нефтепродуктов на Украину.

Наука Разные виды микробов кишечника образуют слаженные «команды» Ученые хотели понять, связано ли изобилие отдельных веществ с присутствием конкретного вида микроорганизмов или же с функциями, выполняемыми «командой» из нескольких различных видов микробов.

Экономика Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей Выброшенной еды хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек в течение года — больше, чем россиян, живущих за чертой бедности.

Политика МИД КНДР заявил о провале переговоров с США Переговоры Северной Кореи и США, проходившие в Стокгольме, окончились провалом, северокорейская делегация покинула встречу, не дожидаясь ее официального окончания, сообщило Yonhap News Agency.

Политика Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться» Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года, в 2014 году его избрали на второй срок.

Космос NASA опубликовало аудио со звуками Марса Национальное аэрокосмическое агентство США NASA разместило аудиозапись, которая содержит звуки, записанные на Марсе.

Наука Названы возможные претенденты на получение Нобелевской премии С 7 по 14 октября в Стокгольме пройдет 118-я Нобелевская неделя, в ходе которой станут известны имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии, физики, химии, премии мира и экономики.

Политика ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.

Фигурное катание Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате 15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.

Политика Вице-премьер России Борисов встретится с президентом Венесуэлы Мадуро Вице-премьер России Юрий Борисов в Каракасе встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Футбол Дмитрий Хохлов ушел с поста главного тренера «Динамо» Московское «Динамо» объявило об отставке Дмитрия Хохлова с поста главного тренера команды, сообщается на сайте футбольного клуба.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина призвала экс-короля Малайзии не скрываться от сына «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина призвала своего бывшего супруга и по совместительству экс-короля Малайзии Мухаммада V не прятаться от сына.

Армия и оружие Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году К 2025 году Индия и Пакистан накопят от 400 до 500 единиц ядерного вооружения, в случае ядерной войны между двумя странами в течение недели погибнут от 50 до 125 млн человек, сообщает портал Ars Technica со ссылкой на исследование американских ученых.

Космос Во льдах Энцелада найдена органика Кстати, ранее на Энцеладе были найдены следы других органических соединений.

Хоккей Умер бывший хоккеист «Сибири» Самвел Мнацян Бывший защитник новосибирского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" Самвел Мнацян скончался в возрасте 29 лет.