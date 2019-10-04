Энергетика
РБКМинфин оценил последствия от падения цен на нефть до $10 за баррель
Министерство финансов оценило потери бюджета от шоков на сырьевых рынках, пишет газета «Известия» со ссылкой на проект бюджета на 2020–2022 годы. При самом неблагоприятном сценарии цены на нефть марки Urals опустятся до $10 за баррель и останутся на этом уровне в течение десяти лет.
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Минфин оценил потери бюджета при падении цены на нефть до десяти долларов
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