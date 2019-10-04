Энергетика
РБКМинфин оценил последствия от падения цен на нефть до $10 за баррель
Министерство финансов оценило потери бюджета от шоков на сырьевых рынках, пишет газета «Известия» со ссылкой на проект бюджета на 2020–2022 годы. При самом неблагоприятном сценарии цены на нефть марки Urals опустятся до $10 за баррель и останутся на этом уровне в течение десяти лет.
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с чего всё началось
В самом крайнем случае — если цены на нефть российской марки Urals обрушатся до $10 за баррель и останутся на таком уровне на протяжении 10 лет — от продажи энергоресурсов казна недополучит доходы на сумму более 70% годового ВВП. По итогам 2018-го он достиг 103 трлн рублей.Известиявчера в 17:01
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