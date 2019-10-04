Энергетика
ИзвестияМинфин оценил последствия при падении нефти до $10 за баррель
Минфин подсчитал потери бюджета от возможных шоков на сырьевых рынках. Согласно материалам к проекту казны на 2020–2022 годы, в случае падения цен на нефть до $10 за баррель казна недополучит около 5% ВВП в виде доходов от продажи энергоресурсов.
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Красная весна 02 октября в 15:05
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Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
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Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»
Всемирно известная актриса редко приводит детей на торжественные мероприятия.
UfacityNews.ru вчера в 08:46
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Куратор санкционной политики США подала в отставку
Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер уходит в отставку, пишут западные СМИ.
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Агент Жамалетдинова прокомментировал слухи о возможном возвращении игрока в ЦСКА
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Супруга руководителя селекционного отдела ЦСКА Максима Дюкова Людмила в своем инстаграме выступила с публичной критикой главного тренера команды Виктора Гончаренко.
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В Таиланде забили гол двойным ударом через себя
Евро-футбол.ру 04:37
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СМИ рассказали о плане Киева по полной блокаде Донбасса
Киев может пойти на полную блокаду самопровозглашенных республик Донбасса и разрабатывает соответствующий план, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости 08:18
Футбол
Акинфеев хочет видеть ростовский СКА в премьер-лиге
Надеемся, что скоро увидим вас в премьер-лиге. Удачи вам, ребята, — сказал Акинфеев в видеообращении, опубликованном в Twitter клуба СКА.
Матч ТВ 10:46
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Экономика
Скворцова назвала сроки перехода на новую систему зарплат врачей
Переход на новую отраслевую систему оплаты труда медработников, предполагающую фиксированный минимальный оклад в каждой квалификационной группе, займет не менее двух лет, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
ФАН 02 октября в 18:23
Футбол
Малком: «Пусть болельщики не беспокоятся, я скоро вернусь на поле»
Спорт-Экспресс 08:58
Политика
Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации
Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
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Авто
Внедорожник LADA 4x4 получит модификацию для медицинской службы
Согласно документу, медицинскому внедорожнику положен стандартный 1,7-литровый 83-сильный двигатель и 5-ступенчатая механическая трансмиссия.
Автоновости дня вчера в 03:20
Наука
Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума
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Общественное телевидение России вчера в 07:42
Космос
Пуск ракеты «Протон» перенесли на 9 октября
Российские исследователи сообщили о переносе даты запуска ракеты-носителя «Протон». Теперь пуск запланирован на 9 октября текущего года.
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Путин рассказал, как Россия в 90-е избежала гражданской войны
Президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря трудолюбию и терпению россиян страна избежала в 1990-е гражданской войны.
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Из российских аптек отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак
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Твой Континент вчера в 07:43
Политика
Глава Росводресурсов отверг необходимость подачи воды в Крым с Украины
Крым не нуждается в возобновлении поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу с Украины, сообщил руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.
Взгляд.ру 05:34
Армия и оружие
В США заявили об отсутствии угрозы для России из-за военных в Польше
Временный поверенный в делах Соединённых Штатов в Минске Дженифер Мур в интервью порталу tut.by заявила, что расширение военного контингента США в Польше не представляет угрозы для Белоруссии и России.
RT на русском вчера в 06:19
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Вера Брежнева весьма эмоционально опровергла слух о романе Константина Меладзе с Эрикой Герцег. Его сначала запустили жёлтые СМИ.
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Кучеров забил Бобровскому в победном матче «Тампы» против «Флориды»
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