Энергетика
Rambler News ServiceМинфин оценил последствия падения цен на нефть Urals до $10 за баррель
«В самом крайнем случае — если цены на нефть российской марки Urals обрушатся до $10 за баррель и останутся на таком уровне на протяжении 10 лет — от продажи энергоресурсов казна недополучит доходы на сумму более 70% годового ВВП», — пишет издание.
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Минфин оценил потери бюджета при падении цены на нефть до десяти долларов
РИА Новости03 октября в 22:34
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
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В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.
РИА Новости вчера в 06:17
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Российские истребители Су-57 испытали новый цифровой камуфляж
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ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 04 октября в 02:45
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Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела
Рифей-Пермь 04 октября в 15:41
Происшествия
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NASA опубликовало в Сети звуки Марса
Американское космическое агентство NASA опубликовало недоступные для человека звуки, записанные посадочным модулем InSight со сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщает Телеканал "360".
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Садальский оскорбил Малышеву, призвавшую поднять пенсионный возраст
Росбалт вчера в 18:29
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Медведев пообещал помочь Кубе получать нефть на фоне санкций
Премьер РФ Дмитрий Медведев пообещал помочь Кубе получать нефть и нефтепродукты на фоне санкций США, не допускающих танкеры к острову.
BFM.ru вчера в 10:27
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iReactor вчера в 22:26
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Произошедшее в Британии ДТП, в котором участвовала жена американского дипломата, повлекшее смерть молодого человека, может стать причиной конфликта между страной и США.
Газета.Ru вчера в 20:55
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«Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — сказал живущий в Польше украинец.
Известия вчера в 10:09
Транспорт
Электросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД
Электросамокаты и гироскутеры могут появиться в правилах дорожного движения как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru вчера в 06:21
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Бывший украинский президент Петр Порошенко повздорил с националистом Андреем Билецким на шоу из-за подписанной украинским лидером Владимиром Зеленский "формулы Штайнмайера".
Газета.Ru вчера в 21:50
Футбол
Слуцкий назвал себя нетипичным русским
Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» россиянин Леонид Слуцкий дал необычное интервью после победы его команды над «Утрехтом» в матче девятого тура голландской Эредивизи.
RT на русском вчера в 17:50
Происшествия
Пять слонов погибли в Таиланде при попытке спасти тонувшего сородича
В результате, помимо детеныша, погибли еще пять слонов. Еще двоих слонов удалось спасти.
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ТАСС вчера в 08:33
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Песков рассказал, как Путин отметит день рождения
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Гаттузо рассказал, как мог перейти в «Анжи»
Известный в прошлом полузащитник «Милана» Дженнаро Гаттузо в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о том, как в своё время мог перейти в «Анжи».
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Московский Комсомолец 03 октября в 13:10
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Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби»
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Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия, поскольку оно, по их мнению, вызывает у иностранцев нежелательные ассоциации с продажей наркотиков и секс-услугами квартала красных фонарей.
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Байден обвинил Трампа в злоупотреблении полномочиями президента
Бывший вице-президент США Джозеф Байден обвинил американского лидера Дональда Трампа в злоупотреблении президентскими полномочиями ради собственных интересов.
ТАСС вчера в 22:09
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Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребёнка
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Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки
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