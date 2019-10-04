Энергетика
Rambler News ServiceМинфин оценил последствия падения цен на нефть Urals до $10 за баррель
«В самом крайнем случае — если цены на нефть российской марки Urals обрушатся до $10 за баррель и останутся на таком уровне на протяжении 10 лет — от продажи энергоресурсов казна недополучит доходы на сумму более 70% годового ВВП», — пишет издание.
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Минфин оценил потери бюджета при падении цены на нефть до десяти долларов
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