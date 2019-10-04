Энергетика
ПРАЙММинфин оценил последствия падения цен на нефть до $10
Как пишет газета "Известия" со ссылкой на материалы Минфина к проекту казны на 2020-2022 годы, в самом крайнем случае — если нефть российской марки Urals упадет до $10 за баррель и останутся на этом уровне в течение 10 лет — от продажи энергоресурсов Россия недополучит доходы на сумму свыше 70% годового ВВП.
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Минфин оценил потери бюджета при падении цены на нефть до десяти долларов
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