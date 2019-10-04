Энергетика
BFM.ruМинфин оценил последствия падения нефти до $10 за баррель
Потери бюджета РФ составят 5% ВВП при падении цен на нефть до 10 долларов за баррель. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минфин.
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Минфин оценил потери бюджета при падении цены на нефть до десяти долларов
РИА Новости03 октября в 22:34
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Победителем конкурса «Учитель года – 2019» стала преподавательница русского языка из Волгограда Лариса Арачашвили.
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Президент России Владимир Путин сообщил о своей вере в то, что лидер Украины Владимир Зеленский испытывает желание урегулировать ситуацию в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03 октября в 15:28
Армия и оружие
Участники акции с погонами отчислены из воздушно-десантного училища
Участники акции с погонами отчислены из воздушно-десантного училища Как стало известно "Ъ", Рязанский гарнизонный военный суд отказался признать незаконным увольнение из воздушно-десантного училища курсанта Владимира Головина.
Коммерсантъ вчера в 15:53
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Путин не оценил выступление Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин сегодня высказался о выступлении в ООН шведской экоактивистки, школьницы Греты Тунберг.
Реальное время 02 октября в 12:49
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 03 октября в 04:58
Гаджеты
Google сообщила об уязвимости в смартфонах Samsung, Huawei и Xiaomi
По словам экспертов, уязвимость затрагивает телефоны на Android версии 8.х и выше и следующие модели смартфонов: Samsung Galaxy S7, S8, S9, Xiaomi Redmi 5A, Redmi Note 5, A1, Huawei P20, а также Google Pixel 2.
Дождь вчера в 12:47
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Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
ФедералПресс 03 октября в 02:53
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Онкобольная Анастасия Заворотнюк отдала многомиллионные долги
48-летняя российская актриса Анастасия Заворотнюк погасила все долги, имеющиеся у неё перед банком и государством, которые числились за артисткой с 2012-го года, сообщает РИА ФАН.
Ugpressa.ru 03 октября в 16:10
Экономика
Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов считает, что распространить на всю страну эксперимент с налогообложением самозанятых можно лишь после определения перечня профессий, к которым может быть применим льготный режим.
Российская газета вчера в 05:33
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После скандала с наркотиками у Бочкаревой парализовало половину лица
Половину лица актрисы Натальи Бочкаревой, известной по сериалу «Счастливы вместе», парализовало на фоне стресса, вызванного скандалом вокруг ее задержания сотрудниками ГИБДД.
iReactor 03 октября в 15:32
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В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Газета.Ru вчера в 17:54
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
В МЧС рассказали, как можно отпугнуть агрессивную собаку, которая готовится к нападению. Об этом 5 октября сообщает «РИА Новости».
Известия вчера в 21:54
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Газета.Ru вчера в 23:41
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В Сети появилось видео свадьбы Дарьи Клюкиной
Стало известно также, что на свадьбе присутствовали Николай Басков, который вел вторую часть церемонии, и Дима Билан, а также Яна Рудковская.
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Life.ru вчера в 05:45
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В Марокко обнаружили останки древней акулы
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Poplawok.ru 03 октября в 17:13
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 01:58
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Определены регионы с самыми высокими зарплатами учителей
Сервис «Авито Работа» провел исследование, в ходе которого выяснилось, что самую высокую зарплату получают учителя в Москве.
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Театры
Худруком «Ленкома» после смерти Марка Захарова стал Марк Варшавер
Стало известно, что после смерти бессменного худрука Марка Захарова столичный театр «Ленком» возглавил сотрудник культурного учреждения Марк Варшавер.
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